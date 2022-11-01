Burkay: Togg otomotivin geleceğine yön verecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Oda­sı’nda (BTSO), seçimlerin ar­dından ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Oda Hizmet Bina­sı’nda yoğun katılımla gerçekleş­tirilen Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Burkay, BTSO’nun 133 yıllık tari­hine yakışan bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

“Togg büyük bir değişim ve dönüşüm sağlayacak”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Cumhu­riyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Türkiye’nin otomobili Togg’un Gemlik Fabrikası’nın resmi açılışı ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin Cumhur­başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılı­mıyla gerçekleştirileceğini hatırlattı. Türkiye’nin sembol projelerinden Togg’u “Yerli ve Bursalı” olarak tanımlayan Baş­kan Burkay, “İlk günden bu yana projenin Bursa’ya gelmesi için hep birlikte var gü­cümüzle çalıştık. Son 9 yıllık dönemde ha­yata geçirdiğimiz yatırımlar ve iş dünyamızın gayretleri Togg’un Bursa’ya gelmesindeki en önemli etkenler oldu. BUTGEM’de Togg bünyesinde istihdam edilecek gençlerimizi eğitiyoruz. Togg, yeni nesil teknolojilerle hem otomotiv yan sanayi hem de ana sanayide büyük bir değişim ve dönüşüm sağlayacak. Bu yatırım, Bursa’nın ülkemizin sanayi ve ihracat merkezini daha da güçlendirir­ken, otomotiv endüstrisinde gelecek 50 yılımıza da yön verecek” diye konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO tarihinde sayısız başarılarla anılacak bir çalışma dönemini geride bıraktıkla­rını söyledi. Nitelikli üretimden istih­dama, ihracattan hizmet sektörüne kadar hayata geçirilen makro projele­rin iş dünyası için büyük bir gurur kay­nağı olduğunu ifade eden Uğur, “Şimdi 155 meclis üyemizle birlikte Bursa’yı daha güçlü yarınlara taşımak adına yeni bir yolculuğa başlıyoruz” dedi.