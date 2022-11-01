Burkay: Togg otomotivin geleceğine yön verecek
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Togg yeni nesil teknolojilerle hem otomotiv hem yan sanayi hem de ana sanayide büyük bir değişim sağlayacak” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO), seçimlerin ardından ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Oda Hizmet Binası’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Burkay, BTSO’nun 133 yıllık tarihine yakışan bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyledi.
“Togg büyük bir değişim ve dönüşüm sağlayacak”
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Türkiye’nin otomobili Togg’un Gemlik Fabrikası’nın resmi açılışı ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini hatırlattı. Türkiye’nin sembol projelerinden Togg’u “Yerli ve Bursalı” olarak tanımlayan Başkan Burkay, “İlk günden bu yana projenin Bursa’ya gelmesi için hep birlikte var gücümüzle çalıştık. Son 9 yıllık dönemde hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve iş dünyamızın gayretleri Togg’un Bursa’ya gelmesindeki en önemli etkenler oldu. BUTGEM’de Togg bünyesinde istihdam edilecek gençlerimizi eğitiyoruz. Togg, yeni nesil teknolojilerle hem otomotiv yan sanayi hem de ana sanayide büyük bir değişim ve dönüşüm sağlayacak. Bu yatırım, Bursa’nın ülkemizin sanayi ve ihracat merkezini daha da güçlendirirken, otomotiv endüstrisinde gelecek 50 yılımıza da yön verecek” diye konuştu.
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO tarihinde sayısız başarılarla anılacak bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Nitelikli üretimden istihdama, ihracattan hizmet sektörüne kadar hayata geçirilen makro projelerin iş dünyası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Uğur, “Şimdi 155 meclis üyemizle birlikte Bursa’yı daha güçlü yarınlara taşımak adına yeni bir yolculuğa başlıyoruz” dedi.
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