BUİKAD’ın koçları öğrencilerle buluştu

16. Dönem BUİKAD Noktalama Projemizde, dernek üyemiz 40 iş kadını, sorumlulukları altına aldıkları 45 kız üniversite öğrencisine noktalama koçluğu yapacak. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Noktalama Projesi’ne Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören 45 kız öğrenci katıldı. Proje, BUİKAD üyelerinin Noktalama Projesi Lideri/Eğitmen Koçu Özlem Baş Bayraktar tarafından verilen koçluk becerileri eğitimini tamamlamaları ve hatırlatma eğitimleri almaları ardından başladı. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında eğitimlerine devam eden kız öğrenciler, eşleştikleri üyelerden haftada 1 kez, toplamda ise 8 seans koçluk desteği alacak. Koçluk sürecinin yanında da önemli eğitimler gönüllü eğitmenler tarafından öğrencilere verilecek.