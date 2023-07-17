BUİKAD’dan Başkan Aktaş’a ziyaret

Ziyarette konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, “İhracatın da öncü kenti durumundaki Bursa’da kadınların ekonomiye katkısı sürekli artıyor” dedi.

Şençayır, Cumhuriyetin 100’üncü yılında yüzlerce güçlü iş kadını ile yeni 100 kadın girişimciyi desteklemek hedefiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak; iş hayatındaki kadınları desteklediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “İlk göreve geldiğimde 3-4 kadın kooperatifi varken bugün bu sayı 40 civarına ulaştı. Bu kooperatiflerin çalışmalarını destekliyoruz” diye konuştu.