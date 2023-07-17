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BUİKAD’dan Başkan Aktaş’a ziyaret
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (BUİKAD) geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 9. Olağan Genel Kurulu’nda göreve gelen Yönetim Kurulu, protokol ziyaretlerini sürdürüyor. Şeyda Şençayır Başkanlığındaki BUİKAD Yönetim Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti.
İş Dünyası 17.07.2023, 17:53
Ziyarette konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, “İhracatın da öncü kenti durumundaki Bursa’da kadınların ekonomiye katkısı sürekli artıyor” dedi.
Şençayır, Cumhuriyetin 100’üncü yılında yüzlerce güçlü iş kadını ile yeni 100 kadın girişimciyi desteklemek hedefiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak; iş hayatındaki kadınları desteklediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “İlk göreve geldiğimde 3-4 kadın kooperatifi varken bugün bu sayı 40 civarına ulaştı. Bu kooperatiflerin çalışmalarını destekliyoruz” diye konuştu.
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