BUİKAD yol haritasını belirliyor

BUİKAD Yönetimi, yeni dönemde Bursa’ya ve ülkeye katkı sunacak projeler üreten komisyonlarının başkan ve üyelerinin katılımları ile bir çalıştay düzenledi. Swiss Otel’de düzenlenen çalıştayda BUİKAD’ın farklı konularda faaliyet gösteren komisyon başkanları çalışma ve projeleriyle ilgili sunum yaptı. Çalıştayda, BUİKAD Gelecek Akademisi Başkanı Dr. Arzu Erdi, Sosyal Sorumluluk Komisyonu Başkanı Elif Aygül, Yeşil Gelecek Komisyonu Başkanı Makbule Çetin, Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Esra Efe Ertuğ, Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Gamze Diyaroğlu, Genç Girişimcileri Geliştirme Komisyonu Başkanı Meral Keskin, Üye İlişkileri Komisyonu Başkanı Nihayet Kırbaş, Kamu ve STK Özel Sektör İşbirliği Komisyonu Seval Şengör sunumlarını gerçekleştirdi.

Çalıştayda açılış konuşmasını gerçekleştiren BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, çalıştayın amacını altı temel komisyonlarının BUİKAD’ın misyon ve vizyonuna ulaşma yönündeki etkisini arttırmak olarak tanımladı. Çalıştayın yalnızca BUİKAD alt komisyonlarını ortak hedefler doğrultusunda birleştirmek için değil aynı zamanda üyelerini yenilenmiş bir amaç ve işbirlikçi ruhla canlandırmak için tasarlandığını belirtti.