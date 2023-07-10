BTÜ’ye robotik hibe

Hibe edilen robotun lisans ve lisansüstü derslerde öğrencilere gösterilmesi, tasarım-bitirme projelerinde ve lisansüstü öğrencilerin endüstriye yönelik ileri kontrol yöntemlerini içeren tezlerinde kullanılması amaçlanıyor.

İki kurum arasında yapılacak müşterek çalışmaları değerlendiren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar iROB firması ile işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Rektör Çağlar bilimsel çalışmalar için BTÜ’nün hizmetine sunulan robotik kol ile akademik işbirliğinin artırılması amacıyla önemli bir adım atılmış olduğunu da sözlerine ekledi.