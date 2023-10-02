BTSO’dan çağrı: ‘Finansman sorunu devam ediyor’

BTSO çatısı altındaki 70 meslek komitesini bir araya getiren toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, firmaların yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak ve işletmeleri geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam ettiklerini aktardı. Meslek komitelerinden gelen her görüş, öneri ve talebi başta TOBB olmak üzere ilgili kurum ve Bakanlıklara ilettiklerini belirten Başkan Burkay, tüm bu girişimlerin neticesinde üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen birçok düzenlemenin hayata geçtiğini ifade etti.

İş dünyası ile istişare edilerek hazırlanan Orta Vadeli Programın iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından önemli fırsatlar barındırdığını ifade eden Burkay, “Son dönemde enerji ve işgücü maliyetlerimiz arttı. Birçok firmamız bu artışları fiyatlarına tam olarak yansıtamadı. İhracatçılarımız için 11 bankayla yapılan vadesiz kredi protokolü ve KOBİ’ler için limitin yükseltilmesi gibi adımlara rağmen finansmana erişim konusunda yaşanan sıkıntılar, neredeyse tüm komitelerimizin dile getirdiği ortak sorunlar olmayı sürdürüyor. Ayrıca enflasyon muhasebesi artık bütün işletmelerimiz için zorunlu ihtiyaç haline geldi” diye konuştu.