BTSO’da gündem yeşil dönüşüm

BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen seminere iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. BTSO Enerji Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Erol Dağlıoğlu’nun açılış konuşmasını gerçekleştirdiği programda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı Ersoy Metin, Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Daire Başkanı Gülizar Yavaş, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Daire Başkanı Volkan Polat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Nihan Menteşeoğlu, KOSGEB Batı Bölge Müdürü Erkan Güngör ve BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal sunum yaptı.

BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, Avrupa Yeşil Mutabaka­tı’nın etkilerinin sadece Avrupa Bir­liği (AB) ile sınırlı kalmayacağını ve özellikle ticari alanda AB’nin sınırla­rının ötesinde etkiler doğuracağını belirterek, “Dünyada iklim değişik­liği ile mücadelenin önemi artarken, bu süreçte iklim değişikliğinin tica­retle bağlantısı da giderek güçlen­mekte ve yeşil dönüşüm, uluslar­arası ticaret ve ekonomi politikalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngö­rülen değişiklikler, Bursa’daki üre­tici ve ihracatçı firmalarımızı doğru­dan etkileyecektir” diye konuştu.

BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, BTSO EVM tarafından yürütülen sanayide enerji verimli­liği çalışmaları hakkında bilgiler verdi.