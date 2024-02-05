BTSO ve BESİAD’dan işbirliği

BTSO ev sahipliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Avrupa Birliği (AB) tarihinin en kapsamlı dönüşüm planı olan Yeşil Mutabakat ile üretim ve ticaret koşullarının değiştiğine dikkati çekerek, “BTSO olarak bu gelişmelerin ortaya çıkardığı değişimleri yakından takip ediyor, sektörlerimizi yeni döneme en iyi şekilde hazırlamak hedefiyle önemli projeler ortaya koyuyoruz” dedi.

BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk da, teknolojideki gelişmelerin etkisiyle global düzeyde tüm sektörlerde iş modellerinin değişim ve dönüşüme uğradığını vurguladı. Topuk, BESİAD olarak yaşanan dönüşüm sürecinde olası riskler ve fırsatları göz önünde bulundurarak, sektörün küresel rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.