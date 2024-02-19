BTSO TAM’da akreditasyon eğitimleri başladı

TOBBUYUM Arabuluculuk Akreditasyon Eğitimi, BTSO tarafından Türkiye’deki oda borsalar arasında kurulan ilk tahkim ve arabuluculuk merkezi olan BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSOTAM) ev sahipliğinde başladı. Beş ayrı modülde, toplam 40 saat sürecek eğitim programına birçok şehirden yaklaşık 70 kişi katıldı. Eğitimin ilk gününde TOBBUYUM Uyuşmazlık ve Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ‘Arabuluculuk Sürecinde İletişim Teknikleri’ hakkında katılımcılara bilgi verdi. TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin TOBB tarafından Türk iş dünyasına arabuluculuk alanında hizmet vermek amacıyla 11 Mart 2021’de kurulduğunu söyledi. Yüksel, Türkiye’de 65 ildeki 120 oda ve borsa bünyesinde arabuluculuk ve tahkim merkezi bulunduğu bilgisini verdi.

Eğitimin ikinci gününde ise Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, dava şartı, ihtiyari arabuluculuk süreçleri arabuluculuğun ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin avantajları ve arabulucuların süreç esnasında dikkat etmesi gereken kurallar hakkında akredite arabulucu adaylarına detaylı bilgiler aktardı.