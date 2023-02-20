BTSO konteyner kent kuracak

Bursa iş dünyasının çatı kuru­luşu BTSO, depremzedeler için tüm imkânlarını seferber etmeyi sür­dürüyor.

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardın­dan acil yardım çalışmalarını başla­tan BTSO, 6 Şubat’tan bu yana 180 TIR su ve gıda, 89 TIR battaniye ve çadır, 76 TIR kışlık giysi ve bot, 23 TIR ısıtıcı ve soba, 15 TIR mutfak ekip­manı, 4 TIR uyku tulumu, 12 TIR çocuk bezi ve mama, 15 TIR medikal ve hijyen ürünü, 12 yakıt tankeri, 15 TIR jeneratör ve 120 iş makinesi olmak üzere deprem bölgesine toplam 561 yardım TIR’ı ulaştırdı.

BTSO öncülüğünde ‘Afet Bölgeleri Destek ve Koordinasyon Toplantısı’ Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

BTSO komite, meclis ve konsey üyelerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üyelerinin destekleriyle deprem­den etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere “konteyner kent” projesi baş­lattıklarını söyledi.

İş dünyası temsilcilerini kampanyaya des­tek vermeye davet eden Başkan İbrahim Burkay, “Şu anda bölgedeki en önemli ihti­yaçlardan biri barınma. Evleri yıkılan, hasar gören binlerce aile var. Bu ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere konteyner kent projemizin de startını verdik” ifadele­rini kullandı.

Hedef 1.000 konteyner

İş dünyasının destekleri ile bölgeye 1.000 konteyner evin yer alacağı kenti kurmayı hedeflediklerini belirten Başkan Burkay, “21 metrekare genişliğinde, eşyalı ve özel yalı­tımlı olacak her bir konteyner evin bedeli 80 bin TL.

Konteyner kenti, kış şartlarında afetzede­lerin geçici barınma ihtiyaçları için önemli bir çözüm oluşturacak” diye konuştu.

Kampanyaya destek olmak isteyenler https:\\www.btso.org.tr/kl/Yardim linkinde yer alan hesap numaraları üzerinden yar­dımlarını iletebiliyor.