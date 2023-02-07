BTB işlem hacmiyle rekor kırdı

Bursa Ticaret Borsası (BTB), 17 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmi ile 2022 yılında rekor kırdı.

BTB’nin, 2022 yılında, bir önceki yılın 12 aylık dönemine göre yüzde 110’luk artışla işlem hacminin 17 milyar 283 milyon lira olduğu belirtildi. 2022 yılında en çok işlem gören ürünlerin başında 4 milyar 7 milyon lira ile zeytin geldi, 2 milyar 663 milyon liralık işlem hacmi ile yaş sebze-meyve ikinci, 1 milyar 104 milyon lira ile mısır üçüncü sırada yer aldı.

Böylece BTB’nin yaklaşık 100 yıllık tarihindeki en yüksek işlem hacmi rekoru kırıldı.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı: “2019 yılından itibaren faaliyete geçen TÜRİB’de Bursa Ticaret Borsası olarak emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz.

Yetkili acentesi ve A grubu büyük hissedarları arasında yer aldığımız TÜRİB ELÜS piyasasında, borsamıza kayıtlı yatırımcıların 2022 yılında gerçekleştirdiği 920 işlemde 198 milyon 447 bin kilogram ürünün alım ve satımı yapılırken, toplam 1 milyar 76 milyon liralık işlem hacmi ile üreticilerimizin bin bir emek ve alın teriyle ürettikleri ürünlerin gerçek değerini bulmasına katkı sağladık.

Yatırımcıların 2022 yılında en çok işlem gerçekleştirdiği ürünler sırasıyla arpa, mısır, buğday, yulaf ve nohut oldu.”