BOSİAD gençleri mesleki eğitime çağırıyor

Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri mesleki eğitime özendirmek amacıyla ‘BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Proje­si’ni hayata geçiren Bursa Organize Sa­nayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son olarak 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Nilüfer ve Osman­gazi’de faaliyet gösteren ilköğretim okul­larının rehber öğretmenleri ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir araya gelen BOSİAD Yönetim Kurulu Baş­kanı Rasim Çağan, Bursa OSB MESEM ile ilgili bilgi vererek öğrencilerin tercih dö­neminde yetkinlikleri ve yeterliliklerine göre mesleki eğitime yönlendirilmesi ko­nusunda destek istedi.