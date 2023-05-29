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BOSİAD gençleri mesleki eğitime çağırıyor
İş Dünyası 29.05.2023, 20:48
Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri mesleki eğitime özendirmek amacıyla ‘BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi’ni hayata geçiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Son olarak 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Nilüfer ve Osmangazi’de faaliyet gösteren ilköğretim okullarının rehber öğretmenleri ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir araya gelen BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Bursa OSB MESEM ile ilgili bilgi vererek öğrencilerin tercih döneminde yetkinlikleri ve yeterliliklerine göre mesleki eğitime yönlendirilmesi konusunda destek istedi.
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