Başkan Aktaş’tan Bursa vizyonu
Bursa’da İnşaat sektörüne yön veren isimleri aynı çatı altında buluşturan YAPISİAD, kurulduğu günden bu yana sektörün önemli konularını gündeme taşımaya devam ediyor.
YAPISİAD, “Bursa İçin” projesi kapsamında gerçekleştirdiği toplantıda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ağırladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-reter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Feridun Tarım, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Murat Akdaş ve YAPISİAD üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 yıl sonrasının Bursa’sını anlattı.
YAPISİAD’dan yapılan açıklamada, “Vizyoner projeleri ile Bursamıza hizmet veren Alinur Aktaş ve beraberindeki heyete katılımlarından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.