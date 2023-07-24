Başkan Aktaş’tan Bursa vizyonu

Bursa’da İnşaat sektörüne yön veren isimleri aynı çatı altında buluşturan YAPISİAD, kurulduğu günden bu yana sektörün önemli konularını gündeme taşı­maya devam ediyor.

YAPISİAD, “Bursa İçin” projesi kapsa­mında gerçekleştirdiği toplantıda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak­taş’ı ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-reter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Feridun Tarım, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Murat Akdaş ve YAPISİAD üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 yıl son­rasının Bursa’sını anlattı.

YAPISİAD’dan yapılan açıklamada, “Vizyoner projeleri ile Bursamıza hizmet veren Alinur Aktaş ve beraberindeki he­yete katılımlarından dolayı teşekkür ede­riz” ifadelerine yer verildi.