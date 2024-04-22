BALKANTÜRKSİAD’dan dijital dönüşüm zirvesi

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, insan kaynaklarında dijital dönüşüm sürecinin önemine değinerek, “Gerçekleştirdiğimiz zirve ile insan kaynaklarının dijital dönüşümü sayesinde yaşanan sorunları aşmak artık çok daha kolay olacak” dedi.

BALKANTÜRKSİAD olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerden de bahseden Şakir, “Balkanlarda ve Avrupa’da lobicilik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Vize konusunda sıkıntılar yaşadığımız bu dönemde Balkanlarda Türk iş insanlarıyla sıkı işbirliği içerisindeyiz. Bu ay içerisinde Polonya’ya giderek orada yaşayan iş insanlarımızla olan ilişkilerimizi pekiştireceğiz” diye konuştu.

Dijital dönüşüm sürecinde insan kaynaklarının yeni dönem stratejilerinin paylaşıldığı programın ilk bölümünde, İnoksan İnsan Kaynakları Müdürü Mücahit Güneş, idenfit İnsan Kaynakları Sorumlusu Doruk Gülsever, Datassist Bordro Servisi yetkilileri Kemal Koçak ile Kaan Kosova, Pekcan Hukuk Bürosu’ndan Av. Caner Pekcan ile Av. Alper Pekcan sunum gerçekleştirdi.

Programın ikinci bölümünde ise Beyçelik Teknoloji İnovasyon Direktörü Uğur Cem Yıldız, Cobus İş Geliştirme’den Kemal Sakin, Toltek Koçluk Kurucusu Seyhan Koçak, Matlı Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Şükrü Kurtuluş ve İbraş Kauçuk İnsan Kaynakları Müdürü Işıl Aşıroğlu sunumlarını gerçekleştirerek katılımcıların sorularını yanıtladı.