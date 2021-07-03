BALKANTÜRKSİAD Yönetiminden Başkan Aktaş’a Ziyaret…

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulunu kabul eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Balkan ve Rumeli ile gönül bağımız her zaman devam edecektir” dedi.

Ziyarette Başkan Aktaş’a yeni dönem hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, “Bu sene derneğimizin kuruluşunun 10. yılına ulaşmış bulunuyoruz. Pandemiye rağmen dönem çalışmalarımıza hızlı başladık. İki Sinerji toplantısının yanı sıra üyelerimize yönelik değişik konularda bilgilendirme toplantıları düzenledik. Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisini ağırladık. Üye ilişkilerini de kuvvetlendirerek sürdürüyoruz” dedi.

BALKANTÜRKSİAD olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Nilüfer Belediyesi’nin destekleri ile Minia BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi çalışmalarını tamamladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Fatih Şakir, müzenin resmi açılışının eylül ayında yapılacağını söyledi.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulunu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, BALKANTÜRKSİAD’ın Bursa’nın önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Fatih Şakir başkanlığındaki BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu’na başarılar diledi.

Ziyaret Bursa’nın genel meseleleri ile ilgili karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti.