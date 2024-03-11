BALKANTÜRKSİAD sinerji toplantısı yapıldı

Vize sıkıntısına dikkat çeken BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “BALKANTÜRKSİAD olarak bizler de Balkanlar’da, Avrupa’da lobicilik yapmaya çalışıyoruz. Ancak son dönemlerde vize sıkıntılarımız söz konusu. İş dünyası olarak zorluklar çekiyoruz. Batı ülkelerinin Balkanlar’la ilgili bir projeleri var. Balkanlar’da serbest dolaşım ülkesi olmayan kalmadı. Maalesef herhalde ileride Avrupa’da bizlerin vizesiz gidebileceğimiz ülke kalmayacak” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da, dijitalleşme ve yeşil dönüşüme işaret ederken, “Yeşil dönüşüm aslında doğanın finansallaştırılması diyebiliriz. Bu işi kim daha iyi yaparsa ön plana çıkacak. İyi bir strateji geliştirirseniz dünya liginde üst sıralara tırmanırsınız. Dünya düzeni siyasi ve finansal olarak çok farklı boyuta gidiyor. Biz de sinerji ile hep birlikte el ele vererek ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız. BALKANTÜRKSİAD bu hedefe ilerlememizde gereken katkıyı verecektir” diye konuştu.