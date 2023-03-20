BALKANTÜRKSİAD Makedonya büyükelçisini ağırladı

Balkan ülkelerinin diplomatik misyon temsilcilerini sık sık üyeleriyle buluşturan BALKANTÜRKSİAD Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Yovan Manasiyevski’yi ağırladı.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği mer­kezinde gerçekleşen ve Bursa Milletvekili Yüksel Öz­kan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, ekonomik işbirliği ve sosyal faaliyetler alanında yapılabilecek çalışmalar de­ğerlendirildi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak Türkiye ile iliş­kilerini daha çok geliştirmek istediklerini ifade eden konuk Büyükelçi Manasiyevski, “İki ülke arasındaki eko­nomik işbirliğinin artırılmasını istiyoruz. Ticaret ve sanayi odaları ile iş dünyası kuruluşları arasında daha yakın iş birliği gerçekleştirilmesi, organizasyonlar düzenlenme­sini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.