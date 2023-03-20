BALKANTÜRKSİAD Makedonya büyükelçisini ağırladı
Balkan ülkelerinin diplomatik misyon temsilcilerini sık sık üyeleriyle buluşturan BALKANTÜRKSİAD Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Yovan Manasiyevski’yi ağırladı.
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği merkezinde gerçekleşen ve Bursa Milletvekili Yüksel Özkan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, ekonomik işbirliği ve sosyal faaliyetler alanında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak Türkiye ile ilişkilerini daha çok geliştirmek istediklerini ifade eden konuk Büyükelçi Manasiyevski, “İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılmasını istiyoruz. Ticaret ve sanayi odaları ile iş dünyası kuruluşları arasında daha yakın iş birliği gerçekleştirilmesi, organizasyonlar düzenlenmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.