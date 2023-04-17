BALKANTÜRKSİAD kurulları bir araya geldi
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği yeni yönetimi ve kurullarının üyeleri Podyum Davet’te bir araya geldi.
BALKANTÜRKSİAD’ın tanışma toplantısına BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı İlhan Uslu, Haysiyet Divanı Başkanı Vehbi Varlık ve divan üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Berat Tunakan ve kurul üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, BALNET Grubu Başkanları, Genç Nesil Çalışma Grubu Başkanı, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile BEV Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri katıldı.
BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, BALKANTÜRKSİAD’ın her gün daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini, istikrarlı adımlar attığını ifade ederken bu güçlü adımların arkasında ise kurulları ile yönetim kurulu üyelerinin fedakarlıkları olduğunu belirtti.
Başkan Şakir sözlerini, “BALKANTÜRKSİAD ve BEV bir aile. Biz ayrı değiliz, Balkantürk Evi’ni beraber yaptık. Şimdi ise önümüzde Kız Öğrenci Yurdu var onun için de beraber çalışıyoruz” diyerek tamamladı.