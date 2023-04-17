BALKANTÜRKSİAD kurulları bir araya geldi

BALKANTÜRKSİAD’ın tanışma toplantısına BAL­KANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, BALKANTÜRK Eği­tim Vakfı (BEV) Başkanı İlhan Uslu, Haysiyet Divanı Başkanı Vehbi Varlık ve divan üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Berat Tunakan ve kurul üyeleri, Dene­tim Kurulu Üyeleri, BALNET Grubu Başkanları, Genç Nesil Çalışma Grubu Başkanı, BALKANTÜRKSİAD Yö­netim Kurulu üyeleri ile BEV Yönetim ve Denetim Ku­rulu üyeleri katıldı.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, BALKAN­TÜRKSİAD’ın her gün daha da güçlenerek yoluna de­vam ettiğini, istikrarlı adımlar attığını ifade ederken bu güçlü adımların arkasında ise kurulları ile yönetim kurulu üyelerinin fedakarlıkları olduğunu belirtti.

Başkan Şakir sözlerini, “BALKANTÜRKSİAD ve BEV bir aile. Biz ayrı değiliz, Balkantürk Evi’ni beraber yap­tık. Şimdi ise önümüzde Kız Öğrenci Yurdu var onun için de beraber çalışıyoruz” diyerek tamamladı.