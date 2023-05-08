BALKANTÜRKSİAD eğitimi merkezine alıyor

Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarının yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve diğer çalışmaları ile Bursa’nın en aktif sivil toplum örgütlerinden olan BALKANTÜRKSİAD, üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği ‘İş Hayatında Protokol ve Sosyal Davranış İlkeleri’ konulu program ile yeni dönemin ilk seminerini gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü BALKANTÜRK Akademi Başkanı Dr. Fatma Akalp’in gerçekleştirdiği programa BALKANTÜRKSİAD üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

BALKANTÜRK Akademi himayesinde gerçekleştirilen programda Emekli Havacı Albay – Protokol Uzmanı Nurdan Bezik, iş hayatında protokolün önemi ve anlamı, temel ilkeler, hitap, selamlama, tanışma, tokalaşma usulleri, makamda davranış, iş ziyaretleri ve konuk ağırlama, karşılama ve uğurlama, araç protokolü, iş yaşamında giyim, telefon, kartvizit, hediye ve çiçek nezaketi gibi konularda sunumlar eşliğinde bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren BALKANTÜRKSİAD Başkan Vekili İskender İskenderoğlu, Bursa’ya ve Türkiye’ye değer katan iş insanlarının buluştuğu dernekleri bünyesinde eğitim başta olmak üzere birçok alanda hep birlikte örnek çalışma ve projelere imza atmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.