ARSİYAD 20. yaşına ödül töreni ile giriyor
Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ARSİAD) kuruluşunun 20’nci yıl dönümünü Türkiye Buluşması ve Ödül Töreni ile taçlandırıyor.
Ödül töreniyle, sürdürülebilir gelecek için insan ve doğayı öncelik olarak alan üretim modelleri ile kültür ve sanatın önemine vurgu yaptıklarını kaydeden ARSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş, “Artvin kökenli olup, bulundukları şehirlere ve ülkemize önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumların bir kısmını ulusal ölçekte bir organizasyonla ödüllendirmek istedik” dedi. 2 Mayıs’ta Podyum Davet’te yaklaşık 1.000 kişinin katılacağı ödül töreninde 12 kategoride 14 kişi ve kuruma ödül verilecek.
Ödüllerin dağıtılacağı kategoriler ve ödül alanlar ise şu şekilde:
Ekonomiye Değer Katanlar Ödülü: Tekfen Holding ve Yeşilova Holding
Üstün Hizmet Ödülü: Acarlar Şirketler Grubu YK Başkanı İsmet Acar
Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülü: Zülfü Livaneli
Tarih Ödülü: Sinan Meydan
Çevre Ödülü: Yeşil Artvin Derneği
Müzik ve Sanat Ödülü: Bayar Şahin
Jüri Özel Ödülü: Sıtkı Kahvecioğlu ve Artı Yedi A.Ş.
Spor Ödülü: Murat Öz
KOBİ Ödülü: Zegan Yemek YK Başkanı Sedat Ali Öktem
Girişimcilik Ödülü: Secure Future YK Başkanı Cem Kotanoğlu
Yenilenebilir Enerji Ödülü: Umut İnşaat YK Başkanı Ali Hazır
Kurum ve STK Ödülü: Artvin Ticaret ve Sanayi Odası