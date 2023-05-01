ARSİYAD 20. yaşına ödül töreni ile giriyor

Ödül töreniyle, sürdürü­lebilir gelecek için insan ve doğayı öncelik olarak alan üretim modelleri ile kültür ve sanatın önemine vurgu yaptıklarını kaydeden AR­SİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş, “Artvin kökenli olup, bu­lundukları şehirlere ve ül­kemize önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumla­rın bir kısmını ulusal öl­çekte bir organizasyonla ödüllendirmek istedik” dedi. 2 Mayıs’ta Podyum Davet’te yaklaşık 1.000 ki­şinin katılacağı ödül töre­ninde 12 kategoride 14 kişi ve kuruma ödül verilecek.

Ödüllerin dağıtılacağı kategoriler ve ödül alanlar ise şu şekilde:

Ekonomiye Değer Katan­lar Ödülü: Tekfen Holding ve Yeşilova Holding

Üstün Hizmet Ödülü: Acarlar Şirketler Grubu YK Başkanı İsmet Acar

Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülü: Zülfü Livaneli

Tarih Ödülü: Sinan Meydan

Çevre Ödülü: Yeşil Artvin Derneği

Müzik ve Sanat Ödülü: Bayar Şahin

Jüri Özel Ödülü: Sıtkı Kahvecioğlu ve Artı Yedi A.Ş.

Spor Ödülü: Murat Öz

KOBİ Ödülü: Zegan Yemek YK Başkanı Sedat Ali Öktem

Girişimcilik Ödülü: Secure Future YK Başkanı Cem Kotanoğlu

Yenilenebilir Enerji Ödülü: Umut İnşaat YK Başkanı Ali Hazır

Kurum ve STK Ödülü: Art­vin Ticaret ve Sanayi Odası