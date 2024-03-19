Akıncı: Atık kazanımı geleceğimizi kurtaracak

Akka Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı ve BUİKAD Başkan Yardımcısı Nazan Akıncı, gerçekleştirdiği sunumda günlük yaşamda ve endüstride atıkların geri dönüştürülmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, “Yaşanabilir bir dünya için atacağımız her adım varlığımızın geleceğini belirleyecek. Tükettiğimiz her şeye çöp değil, değerlendirilebilecek atık gözüyle bakmamız ve bu bilinçle geri kazandırmamız, dünyamıza ve geleceğimize sahip çıkmamız için şarttır” dedi. Döngüsel ekonominin bireyler, sivil toplum örgütleri, devlet ve endüstriyel üretim yapan firmalardan oluştuğunu anlatan Akıncı, şunları kaydetti:

“Dünyada gidişat bu şekilde sürerse, 2050 yılında denizlerimizde balık kalmayacak. Birleşmiş Milletler bu önemli konunun farkına vardı ve bireylerin, işletmelerin dünyada bıraktığı karbon ayak izi konusunu gündemde tutmaya başladı. 2030 yılında bizler sanayiciler olarak kendi karbon ayak izimizi absorbe etmezsek ya da belli oranlar üzerinde tutarsak, Birleşmiş Milletler bizim Avrupa ve ABD’ye ihracatlarımızda kısıtlamalara gidecek. Bu yüzden organize sanayi bölgelerimizde ve sanayicilerimizde bu bilinç oturmaya başladı ve gerekli önlemler alınıyor. Akka Kalıp Enjeksiyon olarak Bursa OSB’nin sürdürdüğü Yeşil OSB çalışmaları içerisinde yer alıyoruz.”