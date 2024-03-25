ABD’de iş yapmak için fikir yapısı değişmeli

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) BUSİAD Evi Toplantı Salonu’nda düzenlenen, “Amerikan Pazarında Başarının Anahtarı- Doğru Business Plan ile Amerika'ya Açıl” konulu seminerde konuşan Bükülmez, ABD’nin lüks alanında, sağlıklı yiyecekler, sağlık ve temizlik, matbaacılık alanında önemli potansiyele sahip imkanlar taşıdığını kaydetti. Bükülmez, “Sizlerin ve işletmelerinizin ABD’de bolluk, sağlık ve mutluluk getiren bir mertebeye gelmesi mümkün. Ama fikir yapısının değişmesi gerekir. Çünkü, pazar farklı, insanlar farklı, dini inançlar farklı, dilleri farklı, bakış açıları farklı, pazardan beklentileri farklı. Tamamen farklı ama mümkün. Çünkü bizim içimizde Anadolu ateşi var” dedi. Avukat Bükülmez, ABD’de iş yapmak için bazı dikkat edilmesi gereken konuları da şöyle sıraladı:

Nelere dikkat edilmeli?

“Turist vizesi ile ticaret yapmak yasaktır. Buna dikkat etmek gerekir. Turist vizesiyle ticaret yapmaya kalkarsanız 10 yıllık vizeniz iptal de olabilir.

Ticaret yapmaya kalktığınızda, anlaşmalarınızı oradaki bir avukata göstermeden imzalamayın. ABD bir vergi ülkesidir. Bunu gözden kaçırmayın. Sigorta yaptırmayı unutmayın. Ağır bedeller ödeyebilirsiniz. ABD’nin sahibi sigortacılardır.

ABD ne istiyor? ABD başarılı, hayatı tanımlamış insanlar istiyor. Bu başarı tanımı da zengin olmak değil. Sağlık, bolluk ve mutluluk onların tanımı. İşletmeniz için en önemli şey sensin. Iphone telefon satıyorum demez, mutluluk satar. İşletme planlarının en üstünde sen varsın ABD’de. Bir de sizi diğerlerinden ayıran şey ne? Bu da önemli ABD pazarı için. Hikayeniz önemli.”