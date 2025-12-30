Barbaros Onulay

Bursa Beton Genel Müdürü

Bursa Beton A.Ş. olarak 2025 yılını, hazır beton sektöründe talep dinamiklerinin ve proje bazlı ihtiyaçların öne çıktığı bir ortamda, kalite ve hizmet standartlarımızı daha da ileri taşıdığımız bir dönem olarak tamamladık. Kentsel dönüşüm, sanayi ve altyapı yatırımlarındaki projelerde bölgemizdeki etkinliğimizi sürdürdük. Bu süreçte, sektörün gerektirdiği operasyonel esneklik ve zaman yönetimini; verimlilik odaklı üretim anlayışımız, güçlü tedarik yapımız ve etkin lojistik planlamamızla başarıyla yönettik. Dijital sipariş ve sevkiyat takip sistemlerimiz, bayi ve müşteri portalımız sahadaki uygulamalarda planlama ve süreklilik açısından müşterilerimize önemli avantajlar sağladı. İş güvenliği, çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarını sektör standartlarının da ötesine taşıma hedefiyle; tesislerimizde ve saha operasyonlarımızda bu başlıklara yönelik uygulamalarımızı sistematik biçimde geliştirdik. Genel olarak 2025 yılı, hazır beton sektöründe faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde güvenilir çözüm ortağı konumumuzu daha da güçlendirdiğimiz; 2026 yılına ise katma değerli projeler ve kalite odaklı büyüme perspektifiyle hazırlandığımız bir yıl olmuştur.

2026 yılı, hazır beton sektörü açısından kapasite yönetimi, proje bazlı üretim planlaması ve katma değer yaratan ürünlerin ön plana çıktığı bir dönem olarak şekillenecektir. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması, altyapı yatırımlarının süreklilik göstermesi ve sanayi tesislerindeki modernizasyon ihtiyacı; hazır beton talebinin dengeli ve sürdürülebilir bir seyir izlemesine katkı sağlayacaktır. Bu dönemde, standartlara uygun üretim, kalite sürekliliği, zamanında ve kontrollü sevkiyat ile teknik destek kabiliyeti, sektörde temel unsurlar olmaya devam edecektir.

Naci Şahin

Burçin İnşaat YKB

2025 yılı hem bireysel hem de toplumsal anlamda zorlayıcı ama öğretici bir yıl oldu. Değişimlere uyum sağlamayı, sabırlı olmayı ve önceliklerimizi yeniden gözden geçirmeyi öğretti. Zorlukların yanında farkındalığımızın arttığı, küçük ama değerli kazanımlar elde ettiğimiz bir yıl olarak geride kaldı.

2026’dan beklentim ise daha dengeli, daha huzurlu ve umut veren bir yıl olması. Ekonomik ve sosyal anlamda istikrarın artmasını, insanların birbirine karşı daha anlayışlı ve dayanışma içinde olmasını temenni ediyorum. Kendi adıma ise sağlık, iç huzur ve sürdürülebilir mutluluk önceliğim. 2026’nın daha net hedeflerle, daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimiz bir yıl olmasını diliyorum.

Hüseyin Kıratlı

Kıratlı İnşaat YKB

2025 yılı “öldürmedi ama güldürmedi de” tadında geçti. Faizlerin düşme eğilimi göstermesine rağmen beklentiler kadar aşağıya çekilemedi. Bunun ulusal ve küresel birçok sebebi vardı. Enflasyon ile mücadele kararlı bir şekilde devam etmesine ve kısmen iyileşme başlamasına rağmen, enflasyon yeterli seviyeye düşürülememiştir.

2026 yılının ilk çeyreğinden itibaren enflasyonda ve faizlerde 3-5 puanlık da olsa düşüşler göreceğimize inanıyorum. Bu da piyasaları olumlu etkileyecektir. Yüksek faiz ortamında kimse yatırım yapmak, evini değiştirmek, yeni ev almak istemiyor. Bizlere göre ise böyle dönemler alım dönemidir. 2026 yılının ikinci yarısından itibaren ise ekonomik iyileşmenin hız kazanacağını düşünmekteyim. Enflasyon ve faizler belli seviyelere gelince hükümetimiz sıkı para politikasında biraz gevşemeye gidecektir. Umarım ülkemiz ve Dünyamız için her yeni yıl bir öncekinden daha iyi olur.

Oğuzhan Şahinkaya

Seva Holding YKB

2025 yılı, Sevart İnşaat için yenilikçi tasarım ve sürdürülebilir yaşam alanları vizyonunu güçlendirdiğimiz, konut, rezidans ve villa projelerimizi başarıyla hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Bursa ve Çeşme gibi önemli lokasyonlarda geliştirdiğimiz projelerle marka bilinirliğimizi artırırken, modern mimari anlayışımızı fonksiyonel ve uzun vadeli yaşam alanlarıyla buluşturduk.

2026 yılında Türkiye genelinde markalı konut ve tatil köyü projelerimizi genişleterek entegre bir gayrimenkul ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni projelerimizle hem yatırımcılara hem de yaşam sahiplerine uzun vadeli değer sunmayı, nesiller boyu değerini koruyan yapılar üretmeye devam etmeyi amaçlıyoruz.

Alinur Aktaş

Alvin Yapı YKB

2025 yılı baştan dünyada zor ve sıkıntılı bir yıldı. Ülkelerin enflasyonla mücadele ettiği, pandemi sonrası oluşan darboğazla boğuştuğu; özellikle yüksek faiz oranları nedeniyle üretimin zorlaştığı, düşük kur dolayısıyla ihracatın olumsuz etkilendiği bir yıl oldu. Özellikle 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren toparlanmanın başlayacağını, faiz indirimleriyle birlikte canlanmanın ve ekonomideki rahatlamanın daha net hissedileceğini öngörüyorum. Yüksek teknoloji ve etkin dijitalleşmenin ise önümüzdeki dönemde ekonomimizin en önemli rekabet avantajlarından biri olacağına inanıyorum.

Hüseyin Kul

Bars Kimya YKB

2025 yılında genel ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları maalesef beklentilerimizi karşılamadı. Artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve piyasadaki durgunluk sektörümüzü doğrudan etkiledi. Bu süreçte firmalar daha temkinli hareket etmek zorunda kaldı. 2026 yılının özellikle yaz aylarıyla birlikte sektörümüzde önemli bir hareketlenme yaratmasını bekliyoruz. Ekonomik dengelerin daha sağlıklı bir zemine oturmasıyla birlikte talebin canlanacağına ve gelecek yılın, 2025’e kıyasla daha olumlu bir tablo sunacağına inanıyoruz.

İsmail Yılmaz

STS Group Bölge Müdürü

2025 yılı ilk çeyreği sonunda başlayan piyasadaki kararsızlıklara rağmen müşterilerimizin gösterdiği teveccüh, pazarlama faaliyetlerimizin devamı ve marka bilinirliğimizle gelen yoğun talepler sayesinde iş yoğunluğumuzun olduğu bir yıl olarak gördük.

2026 yılında ise sorumlu olduğumuz bölgelerimizde daha yoğun pazarlama faaliyetlerimizde bulunarak satışlarımızı sağlıklı bir şekilde arttırmayı hedefliyoruz. Paydaşlarımız ve iş ortaklarımız ile birlikte 2026 yılında daha verimli bir yıl geçirmeyi diliyoruz.

Cem Kaleli

Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı

2025 yılı ülke geneline sayısal verilerle bakarsak bizlerin asil olarak hitap ettiğimiz inşaat ve gayrimenkul sektörü için büyüme göreceksiniz. Fakat bu büyümenin farklı nedenlerinin en başında deprem bölgelerindeki 250.000’den fazla konutun imalatı. Konut satış rakamlarındaki büyümelerin tabanını incelediğinizde de satış fiyatlarının hep “ihtiyaçtan” satış ve alış nedenli olduğunu göreceksiniz ki bu noktada asil ağırlık 2.el satışlarında. Ülkemizde bir yatırım aracı olarak görülen gayrimenkulün reel enflasyon ve yüksek faizlerin getirdiği rant karşısında cazibesinin azaldığı ve yatırım geri dönüşü suresinin uzadığı dolayısıyla yatırımcıyı tatmin etmediği bir donem geçiriyoruz. Sonuçta da yatırım amaçlı satın alımdan uzaklaşılmış bir tablo var karşımızda. İnşaat malzemeleri sektörü açısından bakarsak ise satışını gerçekleştirdiğimiz seramik, parke, tesisat malzemeleri, banyo ürünleri, mutfak, kapı vb. onlarca ürün çeşidimiz içerisinde hiçbir urun grubuna dair özel yüksek bir talep ile karşılaşmıyoruz doğrusu. Malum kurların etkisiyle yurtdışında da sektörümüzdeki üreticiler rekabetçi olamıyor ve yüzünü daha çok iç pazara dönüyor. Bu manada biraz arz fazlası bir durum var gibi açıkçası ve elbette bu da yoğun rekabeti ve karsızlığı beraberinde getiriyor.

Kaleli grubu olarak 2025 yılı bizim açımızdan çok büyüdüğümüz bir yıl oldu diyemeyiz. Açıkçası bu sene satış politikası yönüyle bilinçli olarak biraz konzervatif bir tutum sergiledik. Kaynaklarımızın en önemlisi olan nitelikli insan gücümüzü daha efektif kullandığımız, müşteri memnuniyeti ve optimum hizmet anlayışımızı gözden geçirdiğimiz bir yıl oldu.

Yeni yılda yeni stratejilerimiz ile daha dinamik olacağız ve müşterilerimiz ile daha da yakın temasta olacağız. 2026 yılı için ise genel manada sektörümüz acısından umutsuz olmamakla birlikte harikalar yaratılacak bir sene de olmaz diye düşünüyorum. Özellikle ikinci çeyrekten itibaren yavaş ama sistematik bir iyileşme olur inancındayım.

Eyüp Ceylan

Ceylan Group YKB

2025 yılı, ekonomik dalgalanmaların etkili olduğu ancak uyum ve dayanıklılığın ön plana çıktığı bir yıl oldu. İş dünyası açısından maliyet yönetimi, verimlilik ve doğru planlama her zamankinden daha kritik hale geldi. Tüm zorluklara rağmen temkinli adımlarla ilerlediğimiz, önemli deneyimler kazandığımız bir yıl olarak geride kaldı.

2026 yılından en büyük beklentimiz, ekonomik istikrarın güçlenmesi ve öngörülebilirliğin artmasıdır. Yatırım ortamının canlandığı, üretim ve istihdamın desteklendiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Özellikle reel sektörü rahatlatacak yapısal adımların hayata geçmesini umut ediyoruz.

Yusuf Berat Rızvanoğlu

Berat Rızvanoğlu İnşaat YKB

2025 yılı, inşaat sektörü için beklenenden daha zorlu geçti; ekonomik belirsizlikler ve artan maliyetler bu süreçte belirleyici oldu. 2026 yılının ilk yarısının da benzer zorluklarla geçebileceğini öngörerek planlamalarımızı bu doğrultuda yaptık. Ancak yılın ikinci yarısı ve özellikle yıl sonuna doğru, piyasalarda kademeli bir toparlanma ve daha umutlu bir tablo oluşmasını bekliyoruz.

Yusuf Şehitoğlu

Şehitoğlu İnşaat YKB

2025 yılı tüm sektörler adına belirsizliklerin yönetilmeye çalışıldığı bir yıl olarak geçti diyebilirim. Enflasyonla mücadele sürecinde talebin yönetilmesi üzerinden yürütülen stratejide iç piyasanın daralması, bankalardaki karşılık ayarlamaları, kredi mekanizmasındaki kontrol piyasa üzerindeki en büyük baskıydı. Bu baskıya rağmen enflasyon üretici fiyatları ve arz yönünde olduğu için tüketici beklentiyi ve olası fiyat değişikliğine karşı satın almaları öne çekti. Diğer taraftan ihracat tarafında katma değerli ürün üreten şirketlerde görece belirsizlik ya da sıkıntı daha az yaşanırken, birçok sektör uluslararası rekabet tarafında oldukça zorlanarak ilerledi. Aslında 2025 yılı ülkemizde Uluslararası Ticaret Stratejisinin kurgulanmasının ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gösterdi. Ne demek istiyorum? Uluslararası ticaret sadece ürün satışı yapmak değildir. Pazar ihtiyaçlarından uluslararası tedarik zinciri yönetimine kadar iktisadi neyi ne kadar nerede üreteceğine karar vermek, hangi alanlarda stratejik büyüme yaratacağını kurgulamak için önemli bir husustur. Buna eklenecek diğer bir yol da uluslararası ticaret koridorlarının gelişmesidir. Ülkemiz bu İpek Yolu ve Kalkınma yolu temelinde kendini konumlaması gerekmektedir.

2026 yılında enflasyonun düşüş yönünde beklentimizin olduğu bir yıl olacak. Açıkçası ekonomik gündem ve siyasi gündem ayrımının bizim için en kritik nokta olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki enflasyonla mücadelede talep ya da arz yönlü çalışmaların en büyük destekçisi güven algısının oluşmasıdır. Fiyatlar genel seviyesindeki artış olmayacağı algısı iç piyasa tarafında rahatlamayı sağlayacaktır. Diğer taraftan uluslararası alanda özellikle Avrupa Birliğindeki toparlanma ve kaynak doğru konumlanmamız durumunda bizim için önemli bir destek unsurudur. Tabi burada özellikle bu kaynak yeşil dönüşüm ve karbon ayak izinin daha fazla gündemimize girmesine neden olacaktır. Gelişme yolundaki ülkeler 2030 yılına kadar olan sürece kendini hazırlıyorlar. Ülkemiz sanayi dönüşümünü ve uluslararası cazibe merkezi olma vizyonunu ortaya koyduğu takdirde ortalamanın üzerinde büyüme gerçekleştirecektir.

Nedim Yılmaz

3D Maket YKB

2025 yılı, 3D Maket adına büyümenin ve dönüşümün yılı oldu. Birçok prestijli ve büyük ölçekli projeyi başarıyla hayata geçirirken üretim gücümüzü artırmak adına daha büyük ve modern bir fabrikaya taşındık. Aynı dönemde ihracatımızı artırarak markamızı uluslararası pazarlarda daha görünür hale getirdik. 2026 yılında elde ettiğimiz bu güçlü ivmeyi kalıcı bir başarıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. İhracatı odağımıza alarak yeni pazarlara açılmak, global ölçekte daha büyük projelerde yer almak ve 3D Maket’i sektöründe lider markalardan biri konumuna taşımak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Sertaç Karaalp

Alpiş Holding YKB

2025 yılı, inşaat ve konut sektörü açısından oldukça zorlayıcı bir yıl oldu. Finansman koşulları sektörümüzü doğrudan etkiledi. İnşaat sektörü, rakamların yüksek olduğu ve krediyle birebir ilişkili bir alan. Parası olan yatırımcı, yüksek mevduat faizleri nedeniyle konuta yönelmedi; parası olmayan ise yüksek kredi faizleri sebebiyle talep oluşturamadı. Bu nedenle satışlar daha çok ikinci el konutlarda yoğunlaştı, yeni konut satışları ise görece düşük seviyelerde kaldı.

Bu zorlu koşullara rağmen Alpiş İnşaat olarak istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ettik. 2025 yılında önceki yıldan devreden iki projemizi sürdürdük, ayrıca bir projemizin de temelini attık. Mevcut ekonomik tabloya rağmen planlı ve temkinli ilerlemeyi tercih ettik.

2026 yılına ise daha umutlu bakıyorum. Özellikle yılın ikinci yarısının sektör açısından daha hareketli geçeceğini düşünüyorum. Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecinin etkilerinin kısa vadede sınırlı kaldığını görüyoruz; ancak ikinci ve üçüncü aylardan sonra bu etkilerin piyasaya daha net yansıyacağına inanıyorum. Mevduat faizlerinde yaşanacak düşüşle birlikte kredi faizlerinin de gerilemesi, konuta olan talebi yeniden canlandıracaktır. Yeni yılda projelerimizden ikisinde nisan ayı itibarıyla yaşamın başlamasını planlıyoruz. 2025’te temelini attığımız Vena Residence projemizin imalatını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca hazırda bekleyen projelerimiz bulunuyor. Yılın ikinci yarısında piyasa ve ekonomik koşulları değerlendirerek bu projelerle ilgili yeni adımlar atıp atmayacağımıza karar vereceğiz.

Macid İlker

Kıvam Grup YKB

Genel kriterler bağlamında 2025’in dünya ekonomisi açısından rahat geçtiğini söylemek mümkün değil. Siyasi ve askeri alanda yaşanan gelişmelerin, ekonomi dünyasına olumsuz yansımaları oldu. Ülkemiz haliyle bu süreçten etkilendi. Yaşanan darboğazın, işletmeleri ve sanayi kuruluşlarını zor durumda bıraktığına şüphe bulunmuyor. Ancak bu durumu bir anlamda fırsata çevirerek ürün çeşitlendirmesine giden ya da farklı stratejik plânlamalara yönelen firmalar, yollarına devam ettiler. Örneğin konut ağırlıklı projelere imza atan firmamız, sanayi alanına yaptığı inşaat yatırımlarıyla, bir alandaki daralmayı diğer bir alandaki iş fırsatlarına dönüştürme stratejisi izledi. 2026 yılından beklentilerimize gelince. Açıkçası ben 2026’nın ikinci çeyreğinden sonra faizlerin düşmesiyle, iş dünyasının rahat bir nefes alacağına inanıyorum. Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in bu doğrultuda izlediği kararlı tutum, bunun açık göstergesi. Yine de burada şu gerçeği dile getirmekte fayda görüyorum. Ekonomik göstergelerde iyileşme emareleri görülse bile işletmelerin yine de olası krizlere karşı mutlak surette krizleri yönetebilecek stratejik plânlamaları bulunmalı. Bu vesileyle 2026’nın sanayicilerimize, iş dünyasına ve toplumun tüm kesimlerine iyilikler, güzellikler getirmesini dilerim.

Çağlar Özçelikler

Çevre Yapı Arıtma Sistemleri YKB

2025 yılı bir taraftan global ekonomik gelişmelerden kaynaklanan sıkıntılarla geçerken diğer taraftan iklim değişikliğinin etkileri, bilhassa su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdı. Bu durum endüstriyel tesisler ve yerel yönetimler için arıtma altyapısının stratejik önemini daha görünür hâle geldi. Kuraklık ve su kalitesi sorunları, arıtma sistemlerinin yalnızca teknik bir yatırım değil çevresel bir zorunluluk olduğunu açıkça ortaya koydu.

Biz de Çevre Yapı Arıtma Sistemleri olarak 2025 yılını yoğun bir çalışma temposuyla geride bıraktık.

2026’da döngüsel su yönetimi ve daha sıkı çevre standartları doğrultusunda arıtma tesislerine yönelik farkındalık ve yatırım isteğinin artması diliyoruz.

Erdem Kaptan

Eksper Gayrimenkul YKB

2025 yılı, gayrimenkul sektörü açısından zorlayıcı bir yıl oldu. Yüksek faiz oranları nedeniyle yatırımcıların bankalardan krediye erişimde yaşadığı sıkıntılar ve satın alma gücündeki düşüş, sektörün hareketliliğini sınırladı. 2026 yılına ilişkin beklentilerim, 2025’e kıyasla daha olumlu. Faizlerin kademeli olarak dengelenmesi ve ekonomik istikrarın güçlenmesiyle birlikte konut talebinin yeniden canlanacağını öngörüyorum. Gayrimenkul sektörünün, güven ortamının artmasıyla birlikte yeniden büyüme sürecine gireceğine inanıyorum.

Nurcan Özdemir

EPSA YKB

Yeni bir yıla girerken yalnızca yeni hedefler değil, daha güçlü iş birlikleri, daha sağlam bir dayanışma ve birbirimize daha fazla değer kattığımız bir gelecek diliyoruz.

Ülkemiz, sektörümüz ve tüm iş ortaklarımızla birlikte üretmenin, paylaşmanın ve birlikte başarmanın gücünü büyütmeye devam etmeyi arzuluyoruz. Aynı zamanda hepimiz için

yaşam kalitesinin yükseldiği, daha sağlıklı ve daha güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2025 yılı EPSA için önemli dönemeçlerden biri oldu. TEKNOSAB’daki modern üretim altyapımız ve yeni nesil mühendislik malzemesi EPP yatırımımızla yalnızca kapasitemizi değil,

vizyonumuzu da büyüttük, ihracatta yeni pazarlara açılarak ürün gamımızı daha da geliştirdik. Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen yolumuza kararlılıkla devam ettik. 2026’da daha kontrollü ancak güçlü bir büyüme temposu ile ilerlemeyi hedefliyoruz. Özellikle yeni nesil malzeme EPP teknolojisi ile otomotiv başta olmak üzere yeni sektör açılımları gerçekleştirerek EPSA’nın değer üreten, sürdürülebilir ve güvenilir sanayi kimliğini daha da ileri taşımayı hedefleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Anıl Alirıza Şohoğlu

Evo Mühendislik YKB

2025 yılını beklentilerimize paralel bir şekilde tamamladık. Son yıllarda verimlilik, maliyet ve giderlerin kontrolü geçmişe göre çok daha önemli bir kriter olmuştur. Bunun için de tecrübeli çalışan kadrosu iş süreçlerinin yalın ve kontrol edilebilir olması, dijitalleşme yatırımlarının sonuçlarıyla doğru orantılıdır. Ülkemizde ve yakın coğrafyamızda yaşanılan belirsizlikler yatırım projelerinin ertelenmesine ya da azalmasına neden olmuştur. Firma olarak, müşteri memnuniyetine önem verme mottomuz hiç değişmemiştir. Sektöründe örnek gösterilen firma olarak kalabilmek için gerekli hamleleri ve iyileştirmeleri yapmaya devam ediyoruz. 22 yıllık firma tecrübemizle her türlü tesislerde teknoloji ile tecrübemizi bir araya getirerek sorumluluğumuz doğrultusunda güvenli projelerin birer paydaşı olmaktayız. 2026 yılında da aynı heyecan ve azimle müşterilerimizi memnun etmeye devam edeceğiz. Geçmiş yıllara göre 2026 yılında daha sonuçların alınacağı bir yıl olacağını tahmin ve temenni ediyoruz.