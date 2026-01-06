1980 yılından bu yana kalite, mühendislik ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren İNOKSAN, 45 yıllık kurumsal birikimini daha çevik, yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen organizasyonel dönüşümle birlikte İcra Kurulu Başkanı – CEO görevini devralan Görkem Varlık, şirketin stratejik önceliklerini ve yeni dönem yönetim anlayışını katılımcılarla paylaştı. Varlık, dönüşüm sürecinin yalnızca yapısal bir değişim değil; sahadan yönetime uzanan, tüm süreçleri kapsayan bütüncül bir yolculuk olduğuna dikkat çekti. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Varlık, Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Esra Batkın ile Operasyon Başkan Yardımcısı Onur Altay da katılarak yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Liderlik ekibi, ortak hedefler doğrultusunda tek ekip olarak hareket etmenin ve dönüşüm sürecini birlikte sahiplenmenin önemini vurguladı. 45’inci yıl buluşması, İNOKSAN ailesi için yalnızca bir yıl dönümü değil; aynı zamanda ortak gelecek vizyonunun, kurumsal bağlılığın ve motivasyonun güçlendiği bir dönüm noktası olarak öne çıktı. Bugün Türkiye’nin yanı sıra global pazarlarda da endüstriyel mutfak çözümleriyle faaliyet gösteren İNOKSAN, “Geleceği Üreten Dönüşüm” yaklaşımıyla; 45 yıllık deneyimini yenilikçi bakış açısı, güçlü mühendislik altyapısı ve sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışıyla birleştirerek geleceği birlikte üretmeye devam etmeyi hedefliyor.