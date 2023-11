Yeşil dönüşüm hız kazanıyor

Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri Ekipman ve Donanımları Fuarı (Go Green Türkiye 2023) 120 katılımcı marka, 8 bin metrekare sergileme alanıyla Bursa’da düzenlendi. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneğinin (TEHAD) destekleriyle düzenlenen fuarda elektrikli araç dünyasının inovatif ürünleri sergilendi.

Bursa’dan Alba Elektrikli Ulaşım Araçları, Amperino Otomotiv, İnallar Otomotiv, Neskar Otomotiv, Pilotcar Otomotiv, Sunvital Enerji ve Şarjmobil Elektrikli Araç Şarj Sistemleri firmaların yer aldığı fuarda elektrikli ulaşım araçları ve şarj sistemleri vitrine çıktı. Bursa elektrikli araç sektörünün temsilcileriyle fuarı ve dünyada elektrikli araçlara dönüşümünü konuştuk.

İnallar Otomotiv

Elektrikçi araçlarımız yoğun ilgi gördü

Otomotiv sektöründe dünya devi markaların satış, servis ve yedek parça hizmetlerini sunuyoruz. Daha yeşil bir dünya için şimdi dönüşüm zamanı mottosuyla satışını yaptığımız markaların elektrikli araçların tanıtımına tüm hızımızla devam ediyoruz. Hyundai İnallar olarak yüksek eko-bilince sahip teknoloji ile üretilen Hyundai IONIQ 5 ve Hyundai IONIQ 6 model araçlarımızı Bursa’da ilk defa gerçekleştirilen Go Green Türkiye’de sergiledik. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Elektrikli araçların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pazar payının giderek büyüyeceğini düşündüğümüz için İnallar olarak bu konudaki yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Sunvital Enerji

Yenilenebilir enerjide öncü

Sunvital Enerji olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi santrallerinde konularında çözümler sunuyor ve güneş enerji santrallerinin işletme, bakımı konusunda gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Kendisini sürekli geliştiren dinamik bir ekiple güneş enerji santrallerinin verimliliği ve yaşam ömürlerinin attırılması, müşterilerimizin proje finansmanlarına uygun çözümler sunma gibi konularda çalışıyoruz. Sürekli bir adım ilerisini düşünüyor ve yeniliklerden müşterilerimizin de faydalanmasını sağlıyoruz. Ulusal ve uluslararası lider imalatçı kuruluş, Ar-Ge personelleri ile sıkı bağlarımız sayesinde sürekli değişen ve yenilenen bilgileri, teknolojileri ve piyasaları takip ediyoruz. Fosil yakıtlarının hızlandırdığı küresel ısınma sürecini geri çevirebilecek tek yol olan yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını size sunarken, enerjide dışa bağımsız hale gelmek için uzman ekibimizle, bu kaynakları en verimli şekilde kullanabilmeniz için sürekli çalışıyoruz. Enerjide dönüşümü yakından takip etmek için Bursa’da gerçekleştirilen Go Green Türkiye’de yerimizi aldık.

Haluk Özbek

Amperino Otomotiv Kurucusu

Amperino, City Car segmentine odaklandı

ilk elektrikli araçlar ve ekipmanları fuarındayız. Bursa’dayız Amperino olarak bizler de kurucu ortaklarımızla, girişimci ortaklarımızla ve ekibimizle beraber 3 gün sürecek olan fuarda yerimizi almış olduk. 2020 yılının Haziran aylarında başlamıştık ilk projemize, dördüncü yılımızdayız. Yaklaşık 50 kişilik bir Ar-Ge mühendislik ekibimiz var. Yüzde 100’e yakın yerlilik yazılım, elektronik donanım, tasarımın tamamı kendi bünyemizde olmak üzere, kendi ekibimizde hazırladığımız 34 pratikten bir tanesiyle fuarımızda yerimizi almış olduk. L-7 konsept elektrikli otomobilimiz normal B grubu B sınıfı ehliyet gerektirmeyen bir araç dolayısıyla motosiklet ehliyeti ile dahi kullanabileceksiniz. 16 yaşındaki gençlerimizin de kullanabileceği bir araç. Üretim stratejimiz de özellikle city car dediğimiz segmentte bir boşluk görüyoruz. Onu değerlendirmek istiyoruz, özellikle aracımız yine 200 kilometrelik menzille hem evlerde hem de şarj istasyonlarında şarj edilebilecek dolayısıyla evlerin çok rahat ikinci otomobili olabileceğini düşünüyoruz. Globalde üretimler yapabilmek için de görüşmelerimize devam ediyoruz. Şu anda dünyanın ilgisi özellikle hem aracımızın tasarımı ve segmenti aynı zamanda da ekibimizin bu zamana kadar başarmış olduğu özellikle geliştirdiği teknoloji bizleri cesaretlendiriyor. Amperinonun bir teknoloji şirketi olduğunu özellikle vurguluyoruz evet ilk etapta mükemmel bir araç yapmamış olabiliriz ama olabildiğince şu anda bile şehir içinde kullanılabilecek bir araç fakat çok kıymetli bir değerli bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.

Bora Urş

Alba Elektrikli Ulaşım Araçları Kurucu Ortağı

Mikro araçlar hayatımıza girecek

Alba Ulaşım Araçları Anonim Şirketinin kurucu ortağıyım, 2018’de kurulduk. Elektrikli mikro mobilite araçları üzerine çalışan bir mühendislik şirketiyiz aynı zamanda da üretim şirketi. Şirketin kuruluşunun başlarında normal bisikletleri, elektrikli bisiklete dönüştürme üzerine başladık ondan sonra modelleri geliştirerek işte elektrikli katlanır bisikletler, ardından şehir bisikletleri ürettik. Geçen sene bir elektrikli scooter ve bu sene de bir elektrikli motosiklet ile bisiklet karışımı diyebileceğimiz bir Moto Vay diye bir modelimiz ile bisiklet sınıfında bir modelle devam ediyoruz. Bunların tamamını kendimiz üretiyoruz. Batarya paketlerini yine Türkiye’de kendimiz üretiyoruz şu anda yaklaşık yaklaşık 45 tane bayimiz var. Ürünlerimizin yaklaşık yüzde 50’sini online satıyoruz. Diğer yüzde 50’sini de aşağı yukarı bayilerimiz aracılığıyla satıyoruz. Biz bir yandan da yaklaşık bir sene önce de ihracata başladık. Bursa’da üretilen ürünlerin artık özellikle İngiltere’de Almanya’da satışa başlandı. Bu konuda distribütör bağlantılarıyla ürünlerimiz satışa başladı.

Baktığımız veriler de böyle dolayısıyla bunların çok ciddi altyapı ihtiyaçları da yok. Yaklaşık 500 - 600 watt saatlik bir bataryaları var. Bunlar bir şarjla yaklaşık 50 km bir bisikletin üzerinde bir insanı götürebiliyor. 4 – 5 saat aralığında rahatlıkla şarj olabiliyor yani aslında bir bisiklet üzerinde 50- 60 km ihtiyaca göre bu bataryalar çeşitlendirilebiliyor. Rahat günlük hayatımıza elektrikli arabalardan mikro araçların çok daha hızlı gireceğine görebiliyoruz.