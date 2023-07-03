Yerli üretimde Bursa damgası
Yerli makine imalat sanayisinin yeni buluşma noktası olan MATEF Fuarı’na Bursa firmaları, yenilikçi ve son teknoloji ürünleriyle damga vurdu.
Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN
TÜYAP Fuarcılık tarafından Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle hazırlanan MATEF Üretim Teknolojileri, Sac İşleme – Metal İşleme Makineleri, Lazer – Otomasyon – Robotik Sistemler, Kaynak ve Yüzey İşlem Teknolojileri, Makine Ekipmanları ve Fabrika Donanımları Fuarı, 20 – 23 Haziran tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Yerli makine imalat sanayisinin yeni buluşma noktası olmayı hedefleyen MATEF Fuarı, dört gün boyunca sektörün öncü firmaları ile profesyonel ziyaretçileri bir araya getirdi. Fuarda, sac-metal işleme makineleri, boru-profil bükme ve işleme makineleri, lazer kesim tezgahları, plazma kesim makineleri, presler, testereler ve daha fazlası sergilendi.
Hedefte Amerika pazarı var
Fuarın açılışında konuşan geçmiş dönem Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, makine sektörünün yüksek verimlilik açısından büyük öneme sahip bir sektör olduğunu söyledi. Her alanda üretim teknolojilerini oluşturan ve bunlara yön veren makine sektörünün bu nedenle çok daha geniş bir değer zincirine sahip olduğunu belirten Büyükdede, “Gelişmiş ülkeler makine sanayisinin gelişmesine ve rekabet gücünün artmasına büyük önem vermektedirler. Makine sektörü için uluslararası rekabet konusunda en önemli hususlardan biri de yüksek teknolojili yani katma değerli ürün ihraç edilmesidir. Hacimsel olarak makine ihracatı kadar ihracatın birim değeri de önem kazanmaktadır. İstanbul Sanayi Odası ile çok yakın çalışıyoruz. Ortak bir çalışma platformu oluşturduk. Ümit ediyorum ki biz, dış ticaret miktarını daha yukarı çekebilecek potansiyeli mutlaka bulabiliriz. İhracatımızda; kazanlar, soğutucular, makine aksanları, dondurucu cihazlar üzerinde enjektör, motor aksan ve cihazları, asansörler ve presler ön planda yer alırken, tekstil makinesi, metal işleme, takım tezgâhları ithalatımızda üst sıralarda devam etmektedir. İhracat pazarımızın yüzde 60’ından fazlası Avrupa Birliği ülkelerinde görünüyor. Ama ülkelerin de sınırı var. Şimdi Amerika pazarı ile bir irtibat kuruyoruz. Amacımız daha fazla ülkelerin bizi görmesi sağlamak” dedi.
“Üretim gücümüzü dünyaya duyuracağız”
Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer de “Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz bu fuarın; makine sanayisinde üretim gücümüzü dünyaya daha fazla duyurduğumuz, yeni pazar ve alıcılara ulaştığımız bir platform olarak ileriki yıllarda adından söz ettireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Makine sektörünün performansı artıyor
Tüyap Fuarlar Yapım Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, MATEF’in bu yıl ilk kez ziyaretçileriyle buluştuğunu belirterek, “200’den fazla ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisinde kilit büyüme faktörlerinden biri olmayı başaran makine sektörü, yakaladığı büyüme performansı ile potansiyelini hızla artırmaktadır. Bu olumlu ivmeye paralel olarak yeni pazarlara erişim konusunda önemli fırsatlar sunan MATEF Fuarı yerli üretim makinelerinin yanı sıra yenilikçi teknolojiler ve ileri üretim süreçlerinin topluca sergileneceği etkili bir ticari platform olacak” diye konuştu.
Ahmet ÖZKAYAN
Ermaksan YKB Vkl. ve Gen. Md.
Makineciler kabına sığmıyor
Öncelikle bu yıl ilk kez düzenlenen ve sadece yerli makine üreticilerimizin ürünlerini sergilediği MATEF Fuarı’nın hem sektörümüz hem de ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum.
Sektörün geleceği açısından son derece önemli olarak gördüğümüz MATEF Fuarı’na katılmaktan heyecan duyuyoruz.
Bu fuarın, Türk makine sektörünün üretim gücünün tüm dünyaya duyulrulması ve yeni pazarlara ulaşma noktasında da sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
Fuar için Makine İmalatçıları Birliği çok büyük emek harcadı, yılların hayaliydi. MİB ve TÜYAP iş birliğiyle gerçekleştirilen bu fuar, sektörün ilerlemesi, gelişmesi ve kendini daha iyi tanıtabilmesi için gerekliydi. Türkiye’deki makineciler artık büyüdü, tabiri caizse artık kabına sığmıyor. Sadece yerli makine üreticileri için düzenlenen MATEF Fuarı hem katılımcılar hem ziyaretçiler açısından çok pozitif yansımalar getirdi. Sektör temsilcileri olarak bizler de bu fuarın devamlılığı ve daha da büyümesi için daha çok çalışacağız, fuarı daha çok sahipleneceğiz. Ermaksan olarak da bu yıl, dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve sektörün tek çatı altında buluştuğu pek çok fuarda yenilikçi teknolojilerimizi gururla sergiledik, sergilemeye de devam ediyoruz. Özellikle mayıs ayında çok sayıda fuara katıldık. MATEF Fuarı’nda da ileri teknoloji ile geliştirdiğimiz Enavision 120, Thunderbird 4kw 1500 x 3000, Fibermak Gen 5, 10 kw Ermaksan rezonatör, Evo3 3100 x 100 ton ve Power Bend Pro 1270 x 60 tondan oluşan, çevre dostu ürünlerimizle yer aldık. Fuar boyunca Ermaksan teknolojilerine yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.
Orhan ER
Erbend Makine YK Başkanı
Fuarların markalaşmasını sağlamalıyız
Caka büküm makineleri üretimindeki uzmanlığımızı Ar-Ge çalışmalarımızla geliştiriyoruz. Yeni panel bükme modelimiz “Otomatik Panel Bender Kompakt” çok geniş kullanım alanına sahip. Paslanmaz mobilya, döşemeler ve raf sistemleri, paneller, metal mimari ve aydınlatma ürünleri, profesyonel mutfak ekipmanları, pano ve kabinler başta olmak üzere birçok sektöre hızlı, ekonomik ve kullanıcı dostu çözümler sunuyoruz. 0,3 mm ile 1,5 mm arasında tüm kalınlıklardaki sac plakaların bükümü için tasarlanmış otomatik panel bükme makine modelimizde, manipülatör hareket ederek işlenecek parçayı otomatik olarak döndürüyor. Büküm eksenine gelen parçayı bükme ünitesi ise yukarı ve aşağı doğru büküyor. Böylelikle daha kısa sürede, daha fazla üretim ile imalatçının verimliliğini arttırıyoruz. Erbend ürün gamında yer alan tek istasyonlu caka bükme modellerinden bağımsız geliştirerek pazara sunduğumuz up&down folding olarak bilinen yukarı aşağı hareketli caka bükme modelimiz DUAL MFA ile en kolayından en karmaşığına kadar çeşitli özelliklerde katlama (bükme) çözümleri sunuyoruz. Dual serimiz hızlı, verimli, hassas ve güvenli üretim yapmak isteyen metal işlemecilerin, imalatçıların vazgeçemedikleri bir teknoloji olacak. Tek operatörle ergonomik, güvenli kullanım kolaylığı yanında ekstra kalıp ihtiyacı olmadan paslanmaz ve boyalı malzemelerde de çiziksiz bükümler için bu modellerimiz üreticiye büyük kolaylık sağlayacak.
Erdem ALTINTAŞ
Loyal Makine YK Başkanı
Ürün portföyümüz genişliyor
MATEF Fuarı gelecek yıllar için önemli bir potansiyel barındırıyor. Fuarda, sadece makine imalatçısı olan yerli firmaların yer alması da oldukça önemli. CNC lazer kesim ve metal makineleri üreten yerli üretici bir firma olarak biz de bu fuarda yerimizi aldık.
İhracat odaklı çalışan bir firmayız. Gelen talepler nedeniyle üretimimizin yaklaşık yüzde 20’sini de iç piyasaya sunuyoruz. Ağırlıklı ihracat pazarımız ise Avrupa. Güney Amerika ve Afrika pazarlarında da büyümeyi hedefliyoruz. Bu noktada fuar katılımlarını oldukça önemsiyoruz.
Yılın ikinci yarısından itibaren yurt içi ve yurt dışında yoğun bir fuar trafiğine gireceğiz. Almanya Essen, Konya Makine Fuarı, BlechExpo ve BUMATECH katılacağımız fuarlar arasında. Ayrıca bayilerimiz aracılığıyla da yurt dışındaki fuarlarda boy göstereceğiz. Buralarda uzman olduğumuz alanlardaki yeni teknoloji makinelerimizi sergileyeceğiz.
Müşterilerimizin isteklerine hızlı cevap verme kabiliyetimiz ve erişilebilir olmamız ile kullandığımız malzeme ve ekipmanların kalitesi bizi alanımızda bir adım öne çıkaran faktörler. Yaygın servis ağımız ile yaşanan sıkıntılara etkin bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
Ar-Ge ekibimizin çalışmaları ile de yeni ürünleri portföyümüze katıyoruz. Önümüzdeki dönemde su jeti yatırımının yanı sıra, robot kesim plazma modellerimize beş eksenli lazer kesim modellerini de ekleyeceğiz.
Fatih İĞREK
İğrek Makina Ar-Ge Müdürü
Yurt içi pazardan yoğun ilgi vardı
MATEF Fuarı, Makine İmalatçıları Birliği ve TÜYAP’ın iş birliği ile yıllar sonra yeniden başladı. olmaktan memnun kaldık. Ülkemizin çok değerli yerli üretici firmalarıyla birlikte bu fuarda yer aldık. Güzel bir ilgi vardı.
Fuarda, firmamızın yeni girişimi olan takım tezgahlarını tanıttık. CNC kontrollü, 5 eksenli, freze ve torna tezgahları imal ediyoruz. Burada yepyeni modelimiz, 1 metre döner tablalı freze tornalı işleme merkezimizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. Bu tezgah beşik tipi tablaya sahip. Bütün dünyada, en üst kalite segmentinde bir makine.
Fuarda, ilgi çok güzeldi. Güzel bağlantılar kurduk. Özellikle yurt içi pazardan oldukça yoğun ziyaretler oldu. Biz firma olarak öncelikle Türkiye pazarı, sonrasında Avrupa’ya konsantreyiz. Okyanusu aşıp ABD’de bir oluşuma başlama planımız var. Almanya’daki şirketimizi kurduk. Orası yeni müşteriler bulma ve mevcut müşterilerimizle paralel çalışmaya devam ediyor. Almanya’da yıllardır varız. Orada hem dökümcülük hem de tezgah anlamında iyi biliniyoruz.
Turan CESUR
CESURBEND YK Başkanı
MATEF sektörü geliştirecek
İlk defa düzenlenen bu fuardan beklentilerimizi şu şekilde sıralayabiliriz; yeni teknolojilerin sergilenmesi, iş birlikleri ve ağ oluşturma, pazar araştırmaları ve müşteri geri bildirimleri, iş fırsatları ve satışlar, eğitim ve bilgi paylaşımı. Fuarın sektöre birden fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. İhtisas fuarları sektördeki en son yenilikleri ve trendleri sergilemek için önemli bir platformdur. MATEF, makine endüstrisindeki yeni ürünleri, teknolojileri, ekipmanları ve hizmetleri tanıtarak sektörün gelişmesini sağlayacaktır. Ayrıca mevcut ve yeni iş birliklerinin güçlenmesi anlamında da faydalı olacağını düşünüyorum. Fuarlar, sektördeki farklı paydaşları bir araya getirerek iş birlikleri ve ticari ilişkilerin kuvvetlenmesini sağlar. Pazar araştırması ve müşteri geri bildirimi konusunda da bu fuarların katkısı çok büyüktür. İhtisas fuarları, sektöre yönelik iş fırsatları ve istihdam potansiyeli sunar. Aynı zamanda, fuarlar sektördeki yetenekli çalışanların yeni beceriler kazanmasını sağlayacak eğitim ve seminerler gibi etkinliklere de ev sahipliği yapabiliyor. Fuar maalesef yerli ve yabancı ziyaretçi konusunda beklentilerimizin çok altında kaldı. Bunda en büyük etkenlerden birinin fuar tarihinin yanlış seçimi olduğunu düşünüyorum. Hem yaz ayı hem de bayramdan bir hafta öncesine fuar tarihi koymak çok yanlıştı. Ayrıca genel olarak fuar tanıtımının çok eksik ve başarısız olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk kez düzenlen bir fuar için çok daha iyi organize olunmalıydı. Fuarda NC ve CNC boru bükme makinalarımızı sergiledik. Bunun yanında kurtağzı açma makinalarımız ve boru end forming makinalarımızı da sergiledik.
BAYKAL MAKİNA
Lazer kesimde adımızdan söz ettirmek istiyoruz
Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliği ile İstanbul Tüyap’ta bu yıl ilk defa gerçekleştirilen MATEF Fuarı, yerli üretici ve yabancı ziyaretçileri buluşturarak yeni ihracat fırsatlarının yaratılması açısından önemli bir özellik taşımaktadır. Diğer fuarlara nazaran yabancı üreticilerin olmamasının, yerli üretici firmalar için iç piyasa satışlarına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. MATEF Fuarı’nın tarih olarak bayram tatili öncesi olması ve faiz açıklaması ile çakışması beklentilerimizin altında kalmasına sebep oldu. Yaklaşık 2 yıldan bu yana pazarda önemli bir yer edinen boru kesme makinemizi MATEF Fuarı’nda sergiledik. Bunun yanında lazer kesme makinaları ve abkant presler sergilenen diğer ürünler arasındaydı. Elektrikli, hibrid ve standart hidrolik CNC abkant üretimiyle öne çıkan firmamız abkant üretimiyle pazarda iddialıdır. Bu alandaki yetkinliğimizi lazer üretimine de taşıyan firmamız kalitesi ve segment farklılıklarıyla rekabetçi olmayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte lazer kesim makinaları ile de pazarda adımızdan söz ettirmeyi planlıyoruz. İlk 6 aylık dönemde makine sektörü ihracatında Rusya’nın payı oldukça fazla. Bu da Türk üreticiler arasında ciddi bir rekabet ortamı oluşturmakta. İlerleyen süreçte bu etkinin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte taleplerin yoğun olması teslim sürelerinin uzamasına da sebep olmakta. İhracat için Uzak Doğu ve Orta Asya ülkeleri yeni pazarlar olarak değerlendirilmelidir.
İlker AYDIN
Hidropres Genel Müdürü
Yeniliklerimiz ilgi gördü
İlk defa düzenlenen bu fuar ile birlikte biz de Hidropres olarak uzun yıllardan sonra bir fuar organizasyonuna katılmış bulunmaktayız. Ancak bu fuarın bizim için ilk olan bir diğer yanı da yeni makinalarımız ile birlikte müşteriye tanıtım yapma imkanı bulabilmekte.
Bu fuarın makine imalatçılarına özel olması da MATEF’e özel bir ayrıcalık katmış durumdadır. Makine sektöründe, firmaların kendilerini tanıtması ve yeni müşterilerle birebir görüşme sağlanabilmesi açısından katkı sağlayacağını umut ediyoruz.
Fuarda genel olarak ziyaretçi sayısı azdı, ancak potansiyeli yüksek yerli ve yabancı firmalar ile iletişim açısından olumlu olarak geçtiğini düşünüyoruz. Buna rağmen Avrupa ülkelerinden ziyaretçi sayısı oldukça azdı. Maalesef bu fuarın tanıtımının iyi yapılmadığını düşünüyoruz. Ancak ziyaretçiler tarafından standımıza ve makinalarımıza gösterilen yoğun ilgi bizi mutlu etti. Teknolojilerimiz ve yeniliklerimiz arasında olan eksantrik pres, hidrolik abkant ve yüksek hızlı hidrolik presler fuarda ziyaretçilerimiz tarafından ilgi ile karşılandı.
Ali VATANDAŞ
Şahinler Makina Yurt İçi Satış Md.
MATEF geniş pazarlar açabilir
MATEF Fuarı’nın zaman içinde Türk makinecilerine geniş pazarlar açabileceğine inanıyoruz.
Bu yıl ilki düzenlenen bu fuarın beklentilerimizi karşıladığını söyleyebilirim. Uzun süredir ticaret yaptığımız bayilerimiz ve müşterilerimiz ile tekrar bir arada olmak ilişkilerimizi diri tutuyor. Bu da yeni pazarlar ve müşterileri beraberinde getiriyor.
MATEF Fuarı’nda eksen sayısı ve yazılımı geliştirilmiş TC 42 boiler büküm makinemiz ile bununla beraber yeni tasarım modellerimizi sergiledik.
Firma olarak yaklaşık 40 yıldır Rusya ile ticaret yapıyoruz. Son 1 – 2 yıl içinde bu ticaret hızlandı. Önümüzdeki süreçte yeni ihracat hedefimiz ise Uzak Doğu pazarındaki payımızı artırmak olacak.
Atilla Ulukardeşler
Akyapak Yurt İçi Satış Müdürü
Yılda 2 bin makine üretiyoruz
Kendi makinelerimizi ithalata gerek duymadan üreten dünyadaki sayılı firmalardan biri olarak MATEF Fuarı’nda sac şekillendirme ve profil bükme makinelerimizin yanı sıra kaynak çözümleri grubumuzu sergiledik.
Fuarın ilk yılı ve katılımın sınırlı olması nedeniyle, beklentilerimizin biraz altında bir fuar geçirdik. Ancak gelecek yıllarda bu eksikliklerin giderileceğine inanıyoruz. Bu fuar, mutlaka uluslararası alıcılara açılmalı. Bunlar yapıldığı takdirde MATEF’in sektöre önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Akyapak olarak gerekli tüm işlemleri gerçekleştirerek, sacı mamül bir olarak sunuyoruz. Yani aslında anahtar teslim tesisler kurduğumuzu söylemek doğru olacaktır. Bursa’daki 3 farklı lokasyonda yılda 2 bin civarında çeşitli ebatlarda makine imalatı gerçekleştiriyoruz. Son geliştirdiğimiz ürün olan CNC Gantry frezeleme makinesi ARTOS, üretimimizde verimliliği ciddi şekilde artırdı. Bunların yanı sıra Ar-Ge ve yüksek teknolojilere de önemli yatırımlarımız var. Endüstri 4.0’dan enerji verimliliğine, nano teknolojiden teknik tekstile kadar birçok alanı kapsayan, döngüsel ekonomiye uygun birçok Ar-Ge projesi üzerinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.
Zeki ACAR
ZM Metal Makina Genel Müdürü
Hızlı teslimle fark yaratıyoruz
Bursa, makine sektöründe dünyada bir marka konumuna geldi. MATEF’in de buna olumlu yönde katkı sağlayacağına inanıyorum.
Fuara, Avrupa ve Rusya başta olmak üzere Orta Doğu’dan da ziyaretçiler geldi.
Fuarda vinç kaldırma ekipmanlarımızı sergiledik. 1 tondan 100 tona kadar kaldırma yapabilen taşıma ekipmanlarımızı ve çeşitli vinçlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk.
Bu noktada firmamızı sektörde ayrıştıran en önemli özellikler ise hız, termin, stoktan teslim. Bunun yanı sıra kaliteli bir teknik mühendisliğimiz var. Oldukça başarılı bir mühendislik firmamız var. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Ayrıca Bursa’da bir makine üreticisi olmak da dünyada iyi bir algıya sahip olmanıza imkan sağlıyor.
Tüm dünya Rusya’ya kapısını kapatmışken, Türkiye’nin izlemiş olduğu politikalar sayesinde Rusya ile iyi ticaret yapabilen bir ülke konumuna geldik. Fuar süresince de Rusya’dan gelen alıcılarla görüşme imkanı yakaladık.