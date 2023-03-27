Yenilikçilik ile verim artıyor

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Bursa’da faaliyet gösteren şirketler, kaynaklarını daha verimli kullanarak iş süreçlerini yeniden yapılandırıyor. Ye­nilikçi teknolojileri kullanarak üretim ve­rimliliklerini artıran şirketler, sürdürülebilirlik odaklı projelerle de çevre dostu bir üretim süreci benimsiyor. Bu verim­lilik çalışmaları sayesinde şirketler, kârlarını artırmanın yanı sıra, çevre dostu süreç­leriyle de öne çıkıyor. Şirket içi verimli­lik çalışmaları, şirketlerin kaynaklarını daha verimli kullanarak tasarruf etme­sine ve üretkenliği artırmasına olanak ta­nıyor. Bu sayede şirketler, rekabet avantajı elde ederken, çevre dostu bir yaklaşım benim­seyerek toplumsal fayda sağlıyor.

Hasan ALTINSU

Altınsu Tekstil YK Başkanı

Önceliğimiz insan olmalı

Önceliğimiz tabi iki insan. Bu anlayışımız sebebi ile üretim parkurlarımızda mümkün olduğu kadar otomasyon kullanıyoruz. Bu da hem verimliliği hem de yapılan işin insan sağlığı üzerine etkisini azaltıyor. Örneğin yeni kurduğumuz recycle cips üretim parkurumuzda, atıkların taşınmasında insan emeği yerine hava ile taşınmasını sağladık. Boyahanemizde boya ve kimyasalların transferi tam otomasyon ile sağlanmakta. Tüm bunlar verimliliği ve izlenebilirliği arttıran unsurlar. Çevre, kalite ve iş sağlığı güvenliği kapsamında, firmamızın misyonu doğrultusunda daha uygulanabilir politikalar oluşturmak, hedefler koyup bunlara yaklaşımımızı izlemek; kısacası neredeydik, nereye geldik ve nereye gitmeliyiz rakamlar ile izlemek için uluslararası kabul görmüş yönetim sistemlerini etkin şekilde uyguluyoruz.

Erdem ACAY

Coşkunöz Holding CEO’su

Tüm süreçleri dönüştürüyoruz

Günümüzün iş dünyasında rekabetçi kalmak için, dijital teknolojilerle gelen büyük dönüşümü benimsemek ve hayata geçirmek şart. Dijital dönüşüm, beraberinde getirdiği kültürel, stratejik, teknolojik değişiklikler ile kurumların verimlilik artışına önemli katkı sağlıyor. Ayrıca kapasite artışı, inovasyon ve rekabet avantajı için önemli fırsatlar sunuyor. Coşkunöz Holding olarak biz de verimlilik için dijital dönüşüme büyük önem veriyoruz.

Bu doğrultuda belirlediğimiz 10 yıllık bir stratejik yol haritası doğrultusunda 2021 yılında CODE 2025 ismiyle holdinge bağlı tüm şirketlerimizi içeren geniş kapsamlı bir dönüşüm süreci başlattık. Hedefimiz şirketimizin 75. yılına denk gelen 2025’e doğru, dijital dönüşümünü tüm hücreleriyle başarmış bir kurum olmak. Tüm şirketlerimizdeki süreçleri uçtan uca yeniden ele alıyoruz. Bu süreçte tüm şirketlerimizi yalınlaştırıp; maliyet, kalite ve teslimat performanslarını mükemmelleştirerek hem kendimize hem de müşterilerimize rekabet avantajı sağlamak üzere çalışıyoruz. Süreçlerimizi dijitalleşirken önceliğimiz; elde ettiğimiz veriyi farklı iş kollarına evrimleştirip iş kollarımızı çeşitlendirerek yeni çağa ayak uydurmak. Bunu başarmak için veriyi anlamlandırıp fayda sağlayacak şekilde yorumlamak ve sonrasında üretilen bu bilgiyi satışa çevirecek iş modelleri kurgulamak üzere insan kaynakları birimimizde, Ar-Ge merkezlerimizde ve stratejik planımızda bütünsel bir yaklaşım benimsedik. Dönüşümü sadece teknoloji ekseninde değerlendirmiyor, tüm iş süreçleri ve organizasyonu da dönüştürüyoruz. Mevcut insan kaynağımıza dönüşüme uyum sağlayacak yetkinlikleri kazandırmak için de faaliyetler yürütüyoruz.

İbrahim TATAR

İbraş Kauçuk YK Başkanı

Ortak akıl yaklaşımını benimsiyoruz

Firma içi verimlilik arttırma çalışmalarında öncelikle; tüm çalışanlarımızın fikirlerine önem vererek çok disiplinli ortak akıl yaklaşımını benimsiyoruz.

Benimsenmiş, ulaşılabilir ve etkili gördüğümüz tüm fikirleri uygulanabilirlik, maliyet ve fayda filtrelerinden geçirerek proje planlarımızı oluşturuyoruz.

Tüm süreçlerimizde hesap verilebilirlik, şeffaflık ve yalın üretim yaklaşımını kendimize yol gösterici olarak benimsiyoruz.

Günümüz rekabet koşullarında firmamızda önceliğimiz üretim ve enerji verimliliği. Bu kapsamda 2023-2027-2030 ve 2035 kısa ve uzun vade proje planlarımızı hazırladık.

Öncelik olarak üretim verimliliği için dijitalleşme kapsamında otomasyon ve sahadan veri toplama sistemlerine, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı için ise; GES ve fabrika içi enerji ölçüm-analiz sistemleri ile kayıpları tespit etme ve minimum seviyeye indirmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam etmekteyiz.

Çalışanlarımızın zamanlarını verimli kullanabilmeleri ve etkin çalışabilmeleri için; yalın dönüşüm süreci içerisinde yalın üretim tekniklerinin benimsenmesi ve uygulanması için üretim sahasında “5S, Problem Çözme Teknikleri, Kaizen, SMED ve Standart İş” gibi süreçlerin sürekli eğitimlerini, takiplerini ve yaygınlaştırma çalışmalarını yürütmekteyiz.

Tüm bu süreçlerimizde her zaman insan odaklı ve değerlerimize bağlı olmayı kendimize disiplin edinmiş olmanın gururunu yaşamaktayız.

H. Burak ARAS

Gökçelik İş Gel. ve Str. Md.

Her aşamada verimlilik

Sürdürülebilir bir yaşam için verimliliği iş yapış süreçlerimizin her aşamasında kullanmaya çalışıyoruz. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United National (UN) Global Compact üyesi ve WEP’s imzacısı olarak, misyon ve vizyonumuzla sürdürülebilirlik konusuna ve verimli çalışma şekillerine ağırlık veriyoruz. Üretimini sürdürülebilir kaynaklar üzerinden gerçekleştirirken, I-REC Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, üretilen enerjinin kaynağının ve özniteliğinin izlenilebilirliğini sağlıyoruz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi, Yalın Üretim gibi yönetim sistemlerini uyguluyoruz. Üretimde Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti, S/4 HANA ERP, IoT, OEE (Overall Equipment Effectiveness) ve TPM (Toplam Verimli Bakım), MES (Üretim Yürütme Sistemi) gibi Dijital Dönüşüm sistemlerinin birbirleri ile olan entegrasyonunu sağlayarak daha verimli bir sisteme geçtik.

Şirketin personel tarafından benimsenmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi konusunda da çalışanların fikirlerini önemsiyoruz. MES Öneri Sistemi üzerinden çalışanların önerilerini alarak iş süreç iyileştirmelerini gerçekleştiriyoruz.

İnsan kaynakları ve iletişim faaliyetlerinde dijitalleşmeye ağırlık vererek, şirket içi verimliliği arttırmak ve çalışanların iş süreçlerindeki kayıplarını azaltma yönünde adımlar atıyoruz.

Şinasi GÜNEŞ

BEMİS Teknik Elektrik Gen. Md.

Doğru planlama ve güçlü iletişim

Şirket içi verimliliğini arttırmak için öncelikle doğru planlama ve güçlü iletişimin gerektiğine inanıyor, makine ve otomasyon sistemlerine yönelik yatırımlarla bu çalışmalarımızı güçlendiriyoruz.

Rekabetin ve müşteriye hızlı geri dönüşlerin çok önemli olduğu günümüz dünyasında makine ve otomasyon yatırım çalışmaları ile birlikte yalın üretim modelini uygulamakta, çalışanlarımız için uygun, ergonomik üretim hatları oluşturmakta ve sürekli iyileştirme çalışmalarıyla verimliliğimizi arttırmaktayız.

Tüm bu süreçlerle birlikte çalışanlarımıza, iş ve kişisel gelişimleri için eğitimler aldırmakta ve her çalışanımıza yaptığı iş ile alakalı olarak unvansız lider olduğu bilinci ile yaklaşmaktayız.

Osman NEMLİ

Bursa Çimento Genel Müdürü

Türkiye’de ilklere imza attık

Göreve geldiğimiz günden itibaren şirket içi verimliliği artırmaya yönelik çalışmalara odaklandık. Bizim için verimlilikteki en önemli unsur elektrik ve ısı enerjisi ile diğer giderlerimizden tasarruf ederken, iş ve çalışan performansını da artırmaktı. Bursa Çimento halihazırda bu kültüre sahip bir kurum.

Bacadaki sıcak gazdan elektrik tüketimini, enerji ve su verimliliği konusundaki örnek projeleri Türkiye’de ilk uygulayan fabrikalardan bir tanesiyiz. Biz de bu konuda önemli projelere imza attık.

Almanlarla gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları sayesinde sulu üretimde kullanılan bir değirmeni, susuz toz üretiminde kullanan ilk firma olduk. Çimento sektörü için devrimsel sayılabilecek bir makineyi firmamıza kazandırarak, ciddi bir enerji tasarrufu sağlamayı başardık.

Ömer Savaş KARAGÖZ

TEKNOROB YK Başkanı

Yeni bir gün başlıyor

Firma olarak bir süredir kurumsallaşma çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Yakın zamanda da bu çalışmaları daha kalıcı ve sağlıklı hale getirebilmek için bir genel müdür ataması gerçekleştirdik. Bu çalışmaların içinde firmamızın yönetişim sistemi ve buna bağlı olarak şirket içi verimlilik faaliyetleri de yer almaktadır.

Bizler için yeni bir gün başlıyor diyebiliriz. Bugüne kadar daha geleneksel yollarla yürüttüğümüz verimlilik, etkin çalışma, kurum için motivasyon çalışmalarını bilimsel, akılcı bir yolda ilerletmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Nurcan ÖZDEMİR

EPSA YK Başkanı

Otomasyona yöneldik

Hem şirket içi ve­rimliliği artırmak hem de atıkları azaltmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ham maddeyi daha ve­rimli kullanmak için otomasyona yöneldik. Her birimde daha hızlı ve iyi ürün imal et­mek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu­nun yanında geri dönüşüm konu­sunu da çok önemsiyoruz. Firma olarak çevreye atık olarak bıraktığımız bir ürün yok. Üretimde ortaya çıkan tüm atık­ları dönüştürüp, farklı ürünlerin içinde kulla­nıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde sıfır atık he­define ulaştık.

Vedat KAYAOĞLU

Kayaoğlu Tekstil YK Başkanı

Aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz

Şirket içerisinde verimliliği artırmak adına firmamızda bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Çalışma ortamı ne kadar rahat, insanların refah düzeyi ne kadar olursa, personelinizden de o kadar fazla verim alıyorsunuz. Biz de firmamızda bunu sağladığımıza inanıyoruz.

Murat BAYRAM

Hitachi Astemo Türkiye Gn.Md.

Kaynakları en iyi kullanan fabrikayız

Hitachi Astemo Türkiye olarak kaynaklarını en iyi kullanan fabrikalardan biriyiz. Üretim hatlarımızda yüksek otomasyonlar kullanıyoruz. Seri halde üretim yapan montaj hatlarına sahibiz. Ayrıca fabrikamızda yalın üretim anlayışı hâkim. Tüm bunlar 300 çalışan ile globalde en başarılı performanslardan birini göstermemizi sağlıyor. Bu anlamda Bursa’nın da sayılı fabrikalarından biri olduğumuzu söyleyebilirim. Yıllar içerisinde bu hedeflere ulaşmayı başarabildik. Şu anda gündemimizde verimliliğimizi artıracak yatırımlar var. Onları da planladık.