Yan sanayiden gövde gösterisi

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Otomotiv satış sonrası endüstrisinin en önemli oyuncularını bir araya getiren, tüm zamanların en büyük Automechanika Istanbul fuarı 8 – 11 Haziran tarihleri arasında düzenlendi.

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliği ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar, 1400’ün üzerindeki katılımcı sayısıyla kendi rekorunu kırdı.

Tüm dünyadan otomotiv endüstrisi profesyonellerini buluşturan fuarda; parçalar ve sistemler, arıza tespit ve onarım, aksesuar ve özelleştirme, elektronik ve bağlanılabilirlik, araç yıkama ve bakım merkezi, bayi ve atölye yönetimi, alternatif sürüş sistemleri ve yakıtlar ve madeni yağ kategorileri altında ürün gruplarına sahip, yaklaşık 700’ü Türkiye’den olmak üzere toplam 1400’ün üzerinde katılımcı firma yer aldı. Automechanika Istanbul 2023, otomotiv sektörünün yoğun ilgisi ve katılımıyla devam ederken, başta “Innovation 4 Mobility by BAKIRCI” özel bölümü olmak üzere fuar boyunca sürdürülebilirlik teması ve yenilikçi teknolojilere odaklandı.

Otomotiv endüstrisinin önemli isimleri bir araya geldi

Rekorlara imza atan Automechanika Istanbul 2023 açılış töreninde Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OIB) Yönetim Kurulu Üyesi Leon Kalma ve Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan, Moderatör Yiğit Top, Messe Frankfurt Marka Yöneticisi Michael Johannes, Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam hazır bulundu.

Türkiye’nin en büyük uluslararası fuarı

Türkiye, ihracatta yakaladığı başarıyı her yıl artırarak sürdürürken, ülke ihracatında yıllık 30 milyar dolar ile yaklaşık yüzde 13’lük paya sahip otomotiv sektörü de Automechanika Istanbul ile ihracat rakamlarını artırmaya devam ediyor.

Otomotiv satış sonrası sektöründe kıtaların buluşma noktası olan Automechanika Istanbul, her yıl üreticilere sunduğu fırsatlarla yeni iş birliklerine zemin hazırlıyor.

Geçtiğimiz yıl 28 farklı ülkeden 825 katılımcı firma ve 141 ülkeden 13.802’si Türkiye sınırları dışından, 34.552’si ise Türkiye’den olmak üzere toplam 48.354 sektör profesyonelini ağırlayarak önemli bir başarı elde eden fuar bu yıl yüzde 35’i Türkiye dışından olmak üzere tüm dünyadan 50 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin en büyük uluslararası fuarı olma niteliğine sahip olan Automechanika Istanbul; Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük, dünyanın ise 3. en büyük otomotiv satış sonrası fuarı olma özelliğini taşıyor.

Fuarda bu yıl Almanya, İspanya, Kore, Çekya, Çin, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Pakistan ve Hindistan olmak üzere 10 farklı ülkenin pavilyonu yer aldı.

Taner YILMAZ

MAY Fren Genel Müdürü

Almanya’ya en iyi alternatif

Fuar beklentilerimizi karşıladı. Genel olarak baktığımızda dünyanın birçok bölgesinden çok sayıda ziyaretçi geldi. Bu da artık Automechanika Istanbul Fuarı’nın Automechanika Frankfurt Fuarı’nın en büyük alternatifi olduğunu gösteriyor bizlere. Çünkü Almanya’daki Automechanika Fuarı’na ülkenin uygulamış olduğu vize politikasından dolayı ciddi bir ziyaretçi problemi yaşanıyor. Ülke çeşitliliği olarak baktığımızda ülkemizdeki fuarın Almanya’daki fuara kıyasla daha revaçta olduğunu görüyoruz. Bu da bizi yerli üreticiler olarak mutlu etmekte.

Fuarda fren sistemlerinde yeni elektromekanik valferin yanı sıra özellikle teknik çözüm üreten bir şirket olduğumuzu göstermek için ürettiğimiz arıza tespit cihazlarını da sergiledik. Bu doğrultuda standımızda 4 farklı tip arıza tespit cihazının tanıtımını gerçekleştirdik. Dünya genelinde de güzel bir ilgi alaka var. Bu cihazların kullanıldığı May Servis Noktalarımızın sayısı Türkiye’de 40 ve dünya genelinde 20 olmak toplam 60’a ulaştı. Hedefimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar dünya genelinde 80 servis noktasına ulaşmak. Pandemi süreciyle dünyada kartlar yeniden dağıtıldı. Pandemide, lojistiğin çok önemli bir problem olduğunu gördük. Özellikle Çin’de yaşanan lojistik probleminden kaynaklı dünyadaki otomotiv ana sanayinde ciddi duraksamalar oldu. Bu da bakışların Türkiye gibi önemli bir jeopolitik konumda olan ülkeye dönmesine sebep oldu. Ben otomotiv ihracatındaki sürekli artışın nedeninin lojistik bazlı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da bunun aynı şekilde devam edeceği kanaatindeyim.

Selçuk ÇELİK

Meklas Genel Müdürü

Avrupa ile eşdeğer konumdayız

Fuara yoğun bir talep vardı. Ço­ğunlukla Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen yabancı ziyaret­çilerle bir araya geldik. Otomotiv ih­racatındaki artışın yılın geri kala­nında da devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye teknik ve Ar-Ge anlamında Avrupa ile eşdeğer bir konumda.

Hatta bazı ürün segmentlerinde Avrupa’dan önde olduğumuzu dü­şünüyorum. Bunun yanı sıra işçilik ve üretim maliyetleri anlamında hala rekabetçiliğimizi koruyoruz.

Döviz kurlarının beklenen seviye­lere gelmesi ülkemizin rekabetçili­ğini daha da artıracaktır. Ancak bu rekabetçiliği korumak için enerji ve işçilik maliyetlerinin artmaması lazım

Hüseyin TUNCER

Pega Otomotiv YK Başkanı

Uzak Doğu pazara yeniden giriyor

Fuar eskiden iki yılda bir düzenlenirken, şimdi her yıl düzenleniyor. Bundan dolayı iki yıla göre daha az bir yoğunluk oluyor. Ancak bu yılki fuarın beklentileri karşıladığını kabul edebiliriz. Bu yılki fuara Uzak Doğu ülkelerinden yoğun bir katılım olduğunu gözlemledik.

Dünya otomotivde yön değiştirdi. Çin gibi daha çok üretip, daha ucuza ürün satmak yerine daha kaliteli, kârlılığı gözeten, hataların daha az olduğu bir tarza yöneldi. Dünya onun için daha nitelikli mal üretip, kaliteden ödün vermeden daha rahat çalışmayı tercih etti. Bu yüzden otomotivde bir daralma var. Türkiye’de ihracat devam ediyor. Ancak Uzak Doğu’nun pazara yeniden girmesiyle birlikte avantajımızı kaybediyoruz.

Fakat Türk mallarına kalite ve fiyat yönünden dünyada ve ABD’de bir ilgi var. Türkiye kaliteyi ucuza satıyor. Bu yüzden ihracatı artmaya devam edecektir. Döviz kurlarının serbest bırakılması piyasayı bir süre rahatlatacaktır. Ancak bunu yaparken kritik eşiği de aşmamak gerekiyor. Bunu aştığınız zaman aşağıda fakirleşme de beraberinde geliyor. Bu yüzden burada bir denge gözetilmeli.

Hikmet Sami BİLGİÇ

Turkas Otomotiv YKÜ

Geleceğe umutla bakıyoruz

Turkas Amortisör A.Ş. olarak otomotiv satış sonrası endüstrisinin Frankfurt’tan sonraki en önemli konumlarından biri olan, 50 bin kişinin ziyaret ettiği, bine yakın katılımcının olduğu Automechanica İstanbul Fuarı’nda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Mevcut müşterilerimiz ile ilişkililerimizi geliştirmek, potansiyel müşteri adaylarımıza da firmamızı ve ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk.

Pandemi sonrası, kolay ulaşılabilirlik açısından en yakın nokta olan Türkiye pazarına yönelen pek çok Avrupalı firma bu dönemde yaşadığı tedarik sıkıntılarını tekrar yaşamamak adına ülkemiz ile çalışma konusunda olumlu davranmaya devam ediyor. Bu durum yılın ilk yarısında ihracat rakamlarına olumlu yansıdı. Artan sayılara rağmen uzun zamandır baskılanan kur ile zor günler geçiren ihracat firmalarının, kurun olması gereken seviyelere gelmesi ile birlikte yılın ilk yarısında yakaladıkları ivmeyi yılın ikinci yarısında da göstermelerini temenni ediyoruz.

Ümran ERTAŞ

SKE Otomotiv Genel Müdürü

Yeni bir atılım içindeyiz

Automechanika fuarları he zaman hareketli geçiyor. Bu fuarda da hareketlilik vardı. Çok iyi seviyede katılım oldu. Firma olarak Automechanika Frankfurt’a da katılıyoruz. Bu fuarları her zaman takip ediyor ve katılmaya gayret ediyoruz. Burada güzel görüşmeler ve iş bağlantıları oluyor. Bu yüzden Automechanika’nın sektör için verimli bir fuar olduğunu düşünüyorum. Firma olarak yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyoruz, bu yönde bir atılımımız var. Sektörümüzle ilgili bir tel işine girdik. Standımızda da bu yeni ürünümüzü sergiledik. Müşterilerden de talepler geldi.

Özellikle Bursa sanayicisinin kriz değerlendirmelerini ve kriz yönetimlerini başarılı bir şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Bu zor döneme rağmen öngörülerimizle içimizde bunları aşmayı çalışıyoruz. Ekonomik düzelme, devlet destekleri ve istikrarlı bir döneme girmemizle önümüzdeki sürecin daha güzel olacağını düşünüyorum.

Fuarda standımızı ziyaret eden müşterilerimizin Automechanika Istanbul’un 2 yılda bir düzenlenmesine yönelik talepleri oldu. Ayrıca bu yılki fuarın Automechanika Birmingham ile çakışması da yurt dışı beklentilerimizin azalmasına sebep oldu.

İbrahim ŞERİFHASAN

İbraş Kauçuk YK Üyesi

Türkiye’nin algısı yükseliyor

Fuarda yoğun bir katılımcı vardı. Özellikle doğru müşte­rilerin geldiğini gözlemledik. Nokta atışı gelen müşteriler olduğu için doğru alıcıya ulaştık. İstanbul fuarı son za­manlarda belirli bir prestije ulaştı. Bu­nun sebebi de Türk sanayicisi. Türk sa­nayicisinin üretim kabiliyeti, teknolojisi ve çevikliği bu algının oluş­masına katkı sağladı.

Fuarda, üretimini gerçek­leştirdiğimiz, akışkan trans­fer sistemleri olarak nite­lendirilen radyatör, kalorifer, turbo hortumları, benzin hor­tumları gibi ürünlerimizi ser­giledik.

Otomotiv ihracatındaki başarının yılın kalanında de­vam edeceğini düşünüyoruz. Dünyada bir bunalmışlık var. İbraş Kauçuk ola­rak yeni girdiğimiz pazarlar da yeni ka­nallar açıyor bize.

Yeni ürün gruplarını dahil ediyoruz sistemlerimize. Otomotiv sektörü genele bakarsak, elektrikli araca geçiş konusunda firmalarda bir tedir­ginlik vardı. Elektrikli araçların piya­saya hızlı bir şekilde gireceğini düşüne­rek çok fazla stok alınmamıştı. Ancak zaman ilerledikçe elektrikli araçlara ge­çisin kolay olmayacağı görüldü. Batı Avrupa’nın bazı ülkeleri bu dönüşümü kısa zamanda sağlasa dahi Doğu Av­rupa, Orta Doğu ve Amerika gibi bölge­lerde bu dönüşüm kolay olmayacak. Baktığınızda bugün hala içten yanmalı motorlar üretilmeye devam ediyor. Bu araçlar en az 15 yıl kullanılacaklar. Bir taraftan, fiyatlarından dolayı elektrikli araçlara ulaşmak çok kolay değil. İn­sanlar hızlı bir dönüşüme hazır değil­ler. Bundan dolayı sektörde bir rahat­lama oldu.

Uğur AKIN

Ümay Otomotiv Genel Müdürü

Doğru katılımcılarla tanıştık

Fuarda yoğunluk iyi olmasa da doğru katılımcılarla tanıştık. Biz Ford, Mercedes ve Volkswagen’e kaporta yan sanayi üretim yapmaktayız. Sıfır aracın çok fazla olmaması ve ikinci ele rağbetin artması aynı zamanda yan sanayi ürünlerin artık kaliteli olması son dönemde ihracatımızı artıran sebepler arasında.

Mehmet MUTLU

Üçel Kauçuk Genel Müdürü

Her yıl en az 250 ürün

Bu yılki fuar beklediğimiz­den daha yoğun geçti. Kuzey Afrika’daki müşterilerimiz ziyaret etti. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı yeni müşteri alamıyoruz ama mevcutlarımızla ilişkilerimizi tazeliyoruz. Bu fuarlar saye­sinde görüşemediğimiz müşterilerimizle gö­rüşme fırsatı yakaladık. Bunun yanı sıra yeni pazarlar da geliyor. Onlar da bizi ta­lep ediyor. Bunları fuar sonrasında değer­lendireceğiz. Planlarımızı buna göre yapa­cağız. Ya üretimimizi artıracağız ya da yeni alanlara gireceğiz.

Biz her yıl en az 250 referans yeni ürün devreye alıyoruz. Aftermarket firması oldu­ğumuz için mevcut referanslarımızın üze­rine sürekli yeni ürünler ilave ediyoruz. Fu­arda da bunları sergiledik. Ürünlerimize gösterilen ilgi bizleri memnun etti.

Deniz ALAGÖZ

TŞT Lift Amortisör Dış Tic. Md.

Türkiye’ye olan ilgi artıyor

Bu yılki fuar da yoğun ve gayet güzel bir katılımla gerçekleşti­rildi. Farklı ülkelerden, farklı şirketler de bu yıl katı­lımcı olarak fuarda yer aldı. Ziyaretçi sayısı da bizleri oldukça memnun etti.

Gazlı amortisör üreticisi olarak yeni modeller çık­tığı gibi biz de bunlara yönelik ürünleri portföyü­müze ekliyoruz. Otomotiv ihracatının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşünüyorum. Avrupa pazarındaki daralmadan dolayı o bölgeden Tür­kiye’ye ilgi arttı ve bu da satışlarımıza olumlu bir şe­kilde yansıyor. Dövizin 18 – 20 TL bandında olması nedeniyle Çin’le rekabet edemez konuma gelmiştik. Fakat doların 25 TL bandına gelmesiyle TL bazındaki maliyetlerimizi daha aşağı çekebildik.

Vecibe KAPLAN ARSLAN

Maysan Mando Stş. ve İş Gel. Md.

Türkiye rekabetçiliğini koruyacak

Yoğun bir fuar geçirdik. Müşterileri­mizle sürekli görüşmeler halindeydik. Rusya tarafından yoğun talepler devam edi­yor. Bunun yanında kendi mevcut müşteri­lerimizle görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’dan gelen alıcılarla da bir araya geldik. Firma olarak Togg’un amortisörlerini yapıyoruz. Burada yaylı amortisör dediğimiz yeni ürünleri modül olarak sergiledik. İhracat­taki başarının yılın geri kalanında süreceği kanaatindeyim. Tüm dünya Türkiye’nin otomotivdeki gücünü biliyor. Togg’la da çok güzel bir atılım yaptık. Ülkemiz ve sektörü­müz için güzel bir reklam oldu. Bunun yanı sıra döviz kurlarının beklenen noktaya gel­mesiyle Türkiye’nin rekabetçi bir pazar ol­maya devam edeceğini düşünüyorum.

Levent KAYA

Alton Air Spring Sat. Paz. Dir.

Döviz kurları ihracatçıyı rahatlatacak

Fuar beklentilerimizin üzerinde ger­çekleşti. Yoğun bir katılımcı ile karşı­laştık. Ürünlerimize karşı oldukça ilgili­lerdi. Hindistan, Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler vardı. 2023 yılını planlarken, bu kadar güçlü bir baş­langıç yapacağımızı öngörmedik. Biraz temkinli davrandık. Ancak pandemiden sonra tedarik zincirinde yaşanan aksaklık­lar sebebiyle birçok üretici kendini garanti altına almak için yüklü miktarda sipariş­ler geçti. Biz bunun geçici bir artış oldu­ğunu düşündük ama 1’nci çeyrekten sonra 2’nci çeyreğin de aynı şekilde sey­retmesi ve hatta 3’üncü çeyreğin de aynı oranda seyretmesi bizleri umutlandırdı. Bu yılı benzer seviyede tamamlayacağı­mızı düşünüyorum.

Son süreçte döviz kurlarının beklenen seviyeye gelmesinin ihracatçıyı rahatlata­cağını düşünüyorum. Döviz kurları son 1,5 yıldır baskılanıyordu ve aynı seviyelerde seyrediyordu. Bu dönemde ham madde fi­yatlarında da artışlar yaşandı. Bu süreçte ihracatçı için en büyük problem kurun dü­şük olmasıydı. Kurun yükselmesiyle bir­likte dövizin olması gereken noktaya ulaş­tığını düşünüyorum.

Enis ÖZERDEM

Omtec Otomotiv Satış Müdürü

Umudumuz yüksek

Automechanica bu sene de ziyaretçilerimizin gösterdiği ilgiyle beklentilerimizin üze­rinde bir potansiyel taşıdığını bize kanıt­ladı. Neredeyse her kıtadan ziyaretimize gelen misafirlerimiz oldu. Omtec ekibi ola­rak yoğun bir fuar haftası geçirdik. Omtek Otomotiv olarak paslanmaz çelik, alümin­yum ve plastik olmak üzere farklı ürün gruplarında araç aksesuarlarının üretimini yapmaktayız. Fuarda yeni geliştirdiğimiz Elegance High V4 ara atkımızı ilk defa müş­terilerimizle buluşturmanın heyecanını ya­şadık. Bunun dışında standımızda yer ver­diğimiz ürünlerimiz başlıca taşıyıcı tavan aksesuarlarımız, yan basamaklarımız ve kol dayama ürünlerimiz ve araçlara özel olarak tasarladığımız paslanmaz çelik ak­sesuarlarımız oldu.

Türkiye uzun süredir otomotiv sektö­ründe kendini kanıtlamış bir ülke. İhra­catta ülke bazında kalite ve fiyat paramet­lerini kıyasladığımızda Türkiye’de sektörün başarılı olmaması beklenmedik bir vaziyet olurdu.

Yılın geri kalanında aynı performansın devam edeceğinin ve hatta beklentimizin daha ötesinde olacağına dair umudumuz haylice yüksek. Geçtiğimiz yıllarda yaşadı­ğımız talihsiz pandemi salgını sebebiyle birçok tüketici doğada vakit geçirmenin, yeni yerlere seyahat edebilmenin yoksun­luğunu yaşadı. Sektörde yeni bir farkında­lık ve talep yaratan bu durum tüketicilerin fonksiyonel ürün aksesuarlarına karşı bü­yük bir ilgi göstermesine yol açtı.

Mücahit ŞAŞMAZ

Omsa Otomotiv Satış Müdürü

Dış pazardaki ilgi artacak

Otomotiv aksesuarları yapan bir firmayız. Bagaj ekipmanları, ta­şıyıcı ekipmanlar, koruyucu ekipmanlar, pikaplar için geliştirdiğimiz elektrikli, sürgülü bagaj kapama sistemlerini tanıttık. Fuar süresince daha çok Arap pazarından, Avrupa’dan ve Afrika pazarından gelen müşterilerimizle buluştuk. Otomotiv ihracatındaki bu yılki artışın önümüzdeki dönemde de devam ede­ceği kanaatindeyim. Türkiye artık ciddi anlamda üretim kabiliyeti olan avantajlı bir bölge. Avrupa ve Arap pazarlarının ilgi duyduğu bir ülkeyiz.

Murat TURHAN

KCS Dış Tic. Gen. Md.

Yeni pazarlara girmek için uygun ortam

KCS Dış Ticaret şirketimiz sahip olduğu orijinal, muadil ve PAKCS ürün aile­siyle hem iç pazarda hem de dış pazarda re­kabetçi fiyatlar ve yüksek parça bulunurlu­ğuyla hizmet veriyor. Müşterilerimiz tek bir noktadan ihtiyaçlarını karşılamanın ra­hatlığını yaşıyorlar. Bulunduğumuz coğ­rafyanın en önemli fuarlarından biri olan Automechanika İstanbul, konumu gereği Avrupa, Asya ve Afrika’lı tedarikçilerle müşterileri bir araya getirdi. Fuar, şirketi­mizin kendi ürünü olan PAKCS ile ziyaret­çilerini buluşturmak ve yeni pazarlara gir­mek için en uygun ortamı sundu.

Automechanika İstanbul, müşterilerimi­zin de ihtiyaçlarını doğru tespit etmekte ve istenen hizmeti sunmakta bizler için en önemli etkenlerden biri olacak.