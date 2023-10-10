Ulu çınar ‘BOSB’ 62 yıllık

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), Türkiye’nin ilk modern sanayi bölgesi olarak 1961 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından kuruldu. Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı Artık Paralar Fonu’ndan sağlanan 26 milyon 200 bin TL krediyle BTSO’nun yüzde 10 katkısıyla inşa edilen bölge, 1966 yılında resmi olarak hizmet vermeye başladı.

Bugün alanı 7.12 milyon metrekare ulaşan Bursa OSB’nin 2.450.000 metrekaresi altyapı tesislerinde, 3.850.000 metrekaresi de sanayi arsası alanı olarak kullanıyor. İşletmelerin tüm altyapı hizmetlerine sağlayan Bursa OSB, bu hizmetlerine 1992 yılından doğal gaz dağıtım şebekesini de ekledi. Bursa OSB’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, sanayicilerin atık su sorununa getirdiği çözüm. Her bir işletmenin münferiden artıma yapması mümkün olmadığı için Bursa OSB, toplu arıtma sistemi yaparak atık suların müşterek sistemde arıtılmasını sağlıyor. 1998 ve 2005 yıllarında yapılan arıtma tesisleri, halen tam kapasiteyle çalışıyor ve OSB’deki atık suların ortak ve tek bir kanalizasyon deşarj edilerek arıtılması imkanını sağlıyor. Ayrıca OSB’deki işletmelerin çevre standartlarına uygun olarak faaliyet göstermeleri için Altyapı Yönetim Talimatı hazırlanmış durumda. Bu kapsamda tüm firmalar belirli periyotlarla denetleniyor ve analiz işlemleri TÜRKAK’dan akredite ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetkili laboratuvar tarafından yapılarak çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor.

Çevre dostu yaklaşımla

örnek oluyor

Bursa OSB’nin yüksek standartlardaki hizmetler ve çevre dostu yaklaşımı, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de örnek gösterilebilecek bir sanayi bölgesi olarak dikkat çekiyor.

Temiz su tüketiminde azalma sağlayarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olan Bursa OSB, temiz su yerine proses suyu kullanımının daha ekonomik olmasından dolayı önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

“Sıfır atık yönetim sistemi” doğrultusunda geri dönüşümlü atıkları döngüsel ekonomi kapsamında değerlendiren Bursa OSB, Sıfır Atık Belgesi almaya da hak kazandı. Bursa OSB, sürdürülebilir çevre politikalarıyla ve çevre dostu uygulamalarıyla 62’nci yılında da örnek bir bölge olmaya devam ediyor.