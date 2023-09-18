Tekstil sektöründe fuar ikilemi

İstanbul Tekstil ve Hammad deleri İh­racatçıları Birliği (İTHİB) ile İstanbul Ti­caret Odası (İTO) iş bir­liğiyle düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülke­lerinden alı cılarla sek­törü buluşturan Texhibition Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde 13 Eylül’de başladı. 5 Eylül tarihinde de Bursa Textile Show’a katılan Bur­salı sektör temsilcileri 1 hafta sonra İstan­bul’a gitmek duru­munda kaldı.

Sektör açısından iki önemli etkinliğin yakın zaman aralıkla­rıyla gerçekleştiril­mesi nedeniyle zorlanan tekstilciler, fuarların birleştirilerek tek fuar haline getirilmesini talep ediyor.

Barış MERT

Korteks Genel Md.

Sektör için önemli bir fuar

Korteks olarak, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle iş süreçleri mizi yürütüyoruz. Dolayısıyla fuarda da ağırlıklı olarak, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlerimize yer verdik.

Sergilediğimiz ürünlerimizin başında geri dönüşümlü ipliği miz TAÇ Reborn, biyobozunur nitelikteki TAÇ Bioloop ve su tüketilmeden renklendirilen Dope Dyed ürünler geliyor.

4. Kez düzenlenen Texhibition Fuar’ı sektör için önemli bir fuar, çünkü firmaları global markalarla bir araya getirmekle kalmayıp aynı zamanda üretimin, kalitenin, trendlerin, sürdürülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu ihracat odaklı bir fuar.

Fuarda yaklaşık 400 yerli üretici yer aldı, bu firmalar ürünlerini Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere 20 binin üzerinde nitelikli alıcıyla buluşturma fırsatı yakaladı. Bu da firmalar için önemli bir kazanım.

İhsan İPEKER

İpeker Tekstil YKB

Katılımcı seçim yapmak zorunda kaldı

İpeker olarak geniş bir yelpazeye sahip vegan kumaş ürün gamımızla fuarda yer alıyoruz. Al-manya, Fransa, Japonya, Amerika, İtalya gibi birçok ülkede prestijli fuarlara katılım gerçekleştirdik. Tür­kiye de ise Bursa Textile Show ve akabinde gerçekleştirilen Texhibition Fuarı’na katılım sağlamaktayız. Textile Show ile Texhibition fuarlarının art arda olması nedeniyle, hem ziyaret eden müşterilerin hem de katılımcı statüsünde olan üretici firmaların, zamanı daha efektif kullanma adına seçim yapmak zorunda kaldığını belirtebiliriz. Bu kapsamda bu kıymetli fuar organizasyonlarının milli bir politikayla beraber olması gerektiğini düşünüyoruz.

Mehmet Çetin ÖZEL

Marsala Tekstil YKB

Ziyaretçiler iki fuardan birini seçiyor

Texhibition fuarının bu sezonu AW 24-25. Biz de bu koleksiyo­numuzla birlikte SS 24 koleksiyonu­muzu, özel sustainable kalitelerden oluşan Ecoist koleksiyonumuz ve yine özel olarak hazırladığımız er­kek- çocuk koleksiyonlarımızı sergili­yoruz. Bu yılı yine her yıl olduğu gibi çok yoğun olarak fuarlarla geçirdik. 2 kez İngiltere’de London Textile Fair, 2 kez Paris PV, 2 kez Munich Fabric Start, 2 kez PV New York, 2 kez Moskow Textile Saloon, ve İstanbul Texhibition fuarı katıldıklarımızdandı. Bursa Textile Show ile İstanbul Tex­hibition fuarının, bu kadar ya­kın zamanlarda gerçekleş­mesi iki fuarın da verimliliğini azaltıyor. Hem yurtdışından hem de yurtiçinden ge­lecek müşterilerimiz doğal olarak ikisinden birini tercih ediyor. Ve sek­tördeki arkadaşlarımızla konuştuğu­muzda, bu durumun fuar katılımcı­larını da tercih etmek zorunda bıraktığını görüyoruz. Aradaki za­manı uzatmak yerine birleştirilip tek fuar bile yapılması daha uygun olabilir.

Arzu IŞIK

Işıksoy Tekstil YKÜ

Tekstil imalatı her açıdan desteklenmeli

Ülkemizde düzenlenen fuar organizasyonları birçok uluslararası fuarların önüne geçti. Artık ihracat için ülke ülke gezmeye gerek kalmadı, müşterileri kolay­lıkla bu fuar­larda görebi­liyoruz. Bu sektörümüze fayda sağlı­yor. Piyasanın daraldığı, re­kabet gücü­nün gün geçtikçe arttığı bu dönemlerde tekstil imalat sanayinin her açıdan daha fazla desteklenmesi gerek­tiği kanısındayım.

Ali SAYIN

Karkent Tekstil YKB

Fuarların verimliliği düşüyor

Gömleklik kumaş ve dokuma gömlek çeşitlerini sunuyoruz ziyaretçilerimize. Tekstilin kalbi sayılan Bursa gibi şehirde, sektörün önde gelen firmalarının katılım sağladığı Textile Show ile Texhibition fuarının yakın zamanlarda yapılması, iki fuarın da verimliliğini düşürüyor aslında. Birer hafta arayla bu kadar iç içe geçmiş iki şehirde iki fuar olması fuarlardaki müşteri çeşitliliğini, ziyaretçi sayısını ve gerçek alıcı kitlesini azaltıyor diye düşünüyoruz.

Vedat Kayaoğlu

Kayaoğlu Tekstil YKB

Fuarı teke düşürmek gerekiyor

Aslında Bursa fuarı, Türkiye’de yapılan son zamandaki en güzel fuar oldu. Ama İstanbulluları almamamız, sadece Bursa’ya has yapmamız bazı sıkıntıların ortaya çıkmasına yol açtı. Onlar da biraz belki bilenerek kendilerine bir fuar alanı açtılar ve başarılı bir fuar yaptılar. Bu kez birbirimizi vuruyor konuma geldik aslında. Bence ikisinin birleşerek tek bir fuar olması gerekiyor. Bunun adını nasıl koyarsınız bilemiyorum. Belki bir yıl Bursa’da, sonraki yıl İstanbul’da yapalım denilebilir, çünkü bu fuarı teke düşürmek gerekiyor. İki fuar 1 hafta aralıklarla gerçekleşince, müşteriler hem Bursa’ya dağılıyor hem İstanbul’a dağılıyor böyle olunca verimlilik de alamıyoruz. Zaman ve para kaybına yol açıyor. Eğer tek fuar olursa daha verimli olacağına inanıyorum.

Soykan GÜLSEÇEN

Seçen İplik Genel Md.

İki fuarın da farklı avantajları var

Aslında iki fuar da Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı. Texhibition fuarı ile Textile Show’un birbirine rakip gibi yakın tarihlerde olması as­lında çok iyi olmuyor. Bazen biz müşterileri­mizle de anket yapıyor ve soruyoruz ‘hangi­sine geleceksiniz?’ diye. Bakıyoruz, bölünmüş bir durum ortaya çıkıyor. İki fuarın da avan­tajları var, Textile Show’da sadece üreticile­rin, güçlü ve köklü firmaların olması; Texhibi­tion’da ise daha küçük stantlar ve daha kompakt olması avantajlı diyebiliriz. Texhibi­tion fuarına gelen bir ziyaretçinin sizin stan­dınızı gezme oranı Textile Show’dan daha fazla diye düşünüyorum.