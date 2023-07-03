Tekstil sektörü Fransa’da buluşuyor
Tekstil sektörünün dünyadaki en önemli fuarları arasında olan Premiere Vision Paris ve Texworld Evolution Paris fuarları 3 – 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarlara Bursa’dan 95’e yakın firma katılacak.
Semih AYDIN
Dünya tekstil sektörü Fransa’da buluşuyor. 3 – 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Texworld Evolution Paris ve 4 – 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Premiere Vision Paris fuarları sektördeki son yenilikleri ve trendleri gözler önüne sunacak.
Premiere Vision kapılarını açıyor
Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte’de bugün başlayacak olan Premiere Vision Fuarı moda dünyasının profesyonellerini bir araya getiriyor. Sonbahar – Kış 24 – 25 sezonu için hazır giyim, aksesuar ve ayakkabı koleksiyonlarının sergileneceği fuara tasarımcılardan üretim sorumlularına ve marka yöneticilerine kadar sektörün önde gelen isimleri katılacak.
Dünyanın 45 ülkesinden 1.300 firmanın katılacağı fuar moda sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri sunacak. Önceki yıllara göre yüzde 14 artışla düzenlenen Premier Vision Paris’e Türkiye başta olmak üzere İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı Kuzey Afrika ve Asya’dan da çok sayıda firma katılım sağlıyor. Fuara Bursa’dan ise 59 firma katılıyor.
Texworld 25. yaşında
Porte de Versailles Sergi Merkezi’nde 3 Temmuz’da başlayan ve 5 Temmuz’a kadar sürecek olan Texworld Evolution Paris ise bu yıl 25’nci yılını kutluyor. Moda endüstrisine yönelik önde gelen ticaret fuarlarından olan Texworld Evolution Paris Fuarı’na yaklaşık 20 ülkeden 1.300 firma katıldı.
Bu yılın şubat ayında düzenlenen fuara göre yüzde 40’lık bir artış oranıyla düzenlenen fuarda Bursa’dan 34 firma stant açtı.