Tekstil sektörü Fransa’da buluşuyor

Semih AYDIN

Dünya tekstil sektörü Fran­sa’da buluşuyor. 3 – 5 Temmuz tarihleri arasında dü­zenlenen Texworld Evolution Pa­ris ve 4 – 6 Temmuz tarihleri ara­sında düzenlenecek olan Premiere Vision Paris fuarları sektördeki son yenilikleri ve trendleri gözler önüne sunacak.

Premiere Vision kapılarını açıyor

Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte’de bugün başla­yacak olan Premiere Vision Fuarı moda dünyasının profes­yonellerini bir araya getiriyor. Sonbahar – Kış 24 – 25 sezonu için hazır giyim, aksesuar ve ayakkabı koleksiyonlarının ser­gileneceği fuara tasarımcılardan üretim sorumlularına ve marka yöneticilerine kadar sektörün önde gelen isimleri katılacak.

Dünyanın 45 ülkesinden 1.300 firmanın katılacağı fuar moda sektöründeki yenilikleri ve geliş­meleri sunacak. Önceki yıllara göre yüzde 14 artışla düzenle­nen Premier Vision Paris’e Tür­kiye başta olmak üzere İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, Porte­kiz, Almanya gibi Avrupa ülkele­rinin yanı Kuzey Afrika ve Asya’dan da çok sayıda firma ka­tılım sağlıyor. Fuara Bursa’dan ise 59 firma katılıyor.

Texworld 25. yaşında

Porte de Versailles Sergi Merkezi’nde 3 Temmuz’da başlayan ve 5 Temmuz’a kadar sürecek olan Texworld Evolution Paris ise bu yıl 25’nci yılını kutluyor. Moda endüstrisine yönelik önde gelen ticaret fuarlarından olan Texworld Evolution Paris Fuarı’na yaklaşık 20 ülkeden 1.300 firma katıldı.

Bu yılın şubat ayında düzenlenen fuara göre yüzde 40’lık bir artış oranıyla düzenlenen fuarda Bursa’dan 34 firma stant açtı.