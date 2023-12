Sanayide yapay zeka dönüşümü

Üretim alanlarında hata payını en aza indiren ve kaliteyi arttırarak pazar rekabetinde üreticinin elini güçlendiren yapay zeka uygulamaları tüm dünyada ezberleri bozmayı sürdürüyor. Bursa iş dünyasının gündeminde olan yapay zeka teknolojilerinin sanayideki yerini ve kullanımını Ekohaber olarak masaya yatırdık. Bursalı sanayiciler teknolojik dönüşümün tüm dünyada olduğu gibi kendilerini de etkilemeye başladığını ve yapay zeka teknolojisinin entegrasyonu konusunda planı olmayan firmaların rekabette geri kalacağını ifade ettiler.

Ayhan Korgavuş

Ünver Group YKB

Bilgi ve deneyimimiz var

Yapay zeka artık günümüzün olmazsa olmazlarından ve net bir şekilde artık sanayide her alanda kullanılmaya başlandı. Otomotiv sanayinde faaliyet gösteren bir firma olarak bu konuda bilgimiz ve deneyimimiz var. Artık birbirini tanıyan, birbiriyle iletişim halinde makineler, otomasyon sistemleri söz konusu. Otomotiv sektörü her zaman sanayide dönüşümün öncüsü olmuştur. İnsan hayatını ilgilendiren kaliteyi ve güvenliği önceleyen bir sektörde faaliyet gösterdiğiniz zaman elbette bazı dayatmalar oluyor. Ana sanayinin bu dayatmalarına olumlu bakmak lazım çünkü aynı zamanda sizin üretiminizi ve gelişiminizi doğrudan etkiliyor. Bir ürünün kaliteli ve hızlı çıkmasını sağlıyor. Sanayide otomasyon ve yapay zeka teknolojilerinin birçok sanayicimiz tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Zaten olması gereken de doğru olan da bu sistemlerin fabrikalarımızda, üretim süreçlerinin içinde yer almasıdır.

Veda Girgin Eroğlu

VGE Tekstil YKB

Tekstilde dönüşüm ikinci plana atıldı

Tekstil sektörü büyük yatırımlar gerektiren ağırlıklı olarak insan gücüne dayalı bir hizmet sektörüdür. Pamuğun ipliğe ardından kumaşa dönüştürülmesinden sonra başlayan üretim süreci lojistik aşamasına gelene kadar yoğun emekler gerektiren bir döngüyle devam etmektedir. Bu kadar yoğun emek ve iş gücü gerektiren tekstil sektöründe dönüşüm ikinci plana atıldı. Üretim süreçlerinin daha verimli olması için özellikle teknoloji takip ediliyor ancak tekstilde yapay zeka kullanımı maalesef istenilen noktaya gelmemiştir. Tekstil sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılı ortam ve çalkantılar nedeniyle zor bir dönem yaşanmaktadır. Hem üretici firmalar hem ihracatçı firmalar için piyasadaki durgunluk nedeniyle yapay zekayla ilgili konuları bir nebze de olsa geri plana attı. Bir yandan karbon ayak izi bir yandan yeşil çevre mutabakatıyla ilgili firmalarda yaşanan eksiklikler gündemimizde olup sektörümüzde hayati önemdedir. Enerji kullanımı, çevresel etkiler ve karbon ayak izi bağlamlarında ve etik açıdan iyi bir biçimde yönetilebilmesi halinde iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum faaliyetlerini önemli ölçüde destekleyebilir. Ben kendi adıma söylüyorum; şu an var olan işlerimizi devam ettirebilme çabasındayız. Tabii ki yapay zeka da bizim gündemimizde, iletişimi kolaylaştıracak ve devamlılığı sağlayacak. Hataları minimize edip üretim sürecini otomatikleştirip hızlandıracak. Yapay zeka algoritmaları kullanılarak sağlıklı üretim planlaması ve iş akışı ile verimlilik en üst düzeye çıkartılabilecektir. Bunların hepsini araştırıyoruz ancak 2025’ten sonra tüm bunları düşünebiliriz. Bunun daha önce olamayacağının bilincindeyiz, planlamamız da buna göre ilerlemektedir. Bütün firmalarla bu konuyu konuşuyoruz ama şu an odaklandığımız konu sektörün içinde bulunduğu sıkıntılardan bir an önce giderilmesidir.

H. Burak Aras

Gökçelik Strateji ve İş Geliştirme Md.

Yapay zekanın gücünden

Faydalanıyoruz

Yapay zeka günümüzde zihinsel bir devrim olarak boy göstermektedir. Yapay zeka insanların yardımcısı olarak ortaya çıkmış olsa da günümüzde doğal zeka ile çözülmesi çok güç olan problemleri çok kısa sürelerde çözebilmektedir. Yapay zeka kullanımı son dönemde sanayide de yaygın olarak görülmekte ve kullanılmaktadır. Gökçelik olarak biz de üretim proseslerimizin bir kısmında kaynak hatalarının tespiti, hatalı üretim proseslerinin öngörülmesi, tespit edilmesi ve önlenmesi gibi konularda yapay zekadan faydalanmaktayız. Devam eden “Kendinden Ödemeli Kasa” projemizde de yapay zekanın gücünden faydalanıyoruz.

Serdal Gülmez

SeSe Tekstil YKB

İşlerimize entegre

etmeliyiz

Yapay zeka ve bilişim teknojilerine hazır olmamız gerekiyor. Çünkü yapay zeka gümbür gümbür geliyor. Dolayısıyla buna ayak uydurmamız lazım başka hiçbir alternatifimiz yok. Bütün sektörler için bu geçerli. Buna hızlı ayak uyduran muhakkak ki bir adım önde olacaktır. Bu ne demek iş hacmi demek, kar demek, büyüme demek. Yapay zekayı doğru kullandığımızda muhakkak faydalanabileceğiniz birçok fırsat var. Firmaların yapay zeka ile ilgili birçok etkinliğe katılarak doğru kullanımı konusunda eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Her sektörün yapay zekayı bir şekilde üretim sürecine katması lazım. Çünkü dünya bu yöne doğru evriliyor, bizim de bu gelişmelerden geri kalmadan çağa ayak uydurmamız gerekiyor.

Bu yenilikleri fabrikalarımızdaki üretim süreçlerimize ve çalışanlarımızın yaptığı işlere entegre etmeliyiz. Daha kolay daha tehlikesiz üretimin yapılmasına olanak sağlayan otomasyon ve yapay zeka teknolojilerine bir an önce eğilmemiz lazım.

Fatih Aksoy

Artı ve Artı Bilgi Tekn. Gen. Md.

İş dünyası

dönüşümün farkında

Sanayici teknolojik dönüşümün olması gerektiğinin farkında ve yapay zekayı da artık öğrenmiş durumda. Yapay zeka konusunda eskisi gibi değil, bunu kullanmak zorunda olduğunu da biliyor. En güzeli de ileriki günlerde herkesin kademeli olarak yapay zeka teknolojisinin içine gireceğini düşünüyorum. Otomasyonu zaten kullanıyoruz buna ek olarak yapay zeka teknolojisini de işletmelerine dahil edeceklerdir. Sanayi teknolojisiz büyümez, rekabet gücü olmaz. İşlemler maliyeti düşürecek yüksek teknolojili katma değerli ürünlerin üretimi aşamasında ortaya çıkacak hata oranlarını düşürecek. İnsanların yetişemediği, etkisiz kaldığı yerde elbette yapay zeka ve teknoloji bizim elimizi güçlendirecek.

Zerrin Özgüle

Zerrin Özgüle İnşaat YKB

Hayatımızın

her alanına girdi

Yapay zeka her aşamada kullanılıyor. Ödeme yöntemlerimizden tutun satışlarımıza, programlanan cihazlarımıza kadar her anlamda biz bunları kullanabiliriz. İşlerimizi kolaylaştıran sürekli takip yapabilen bir teknolojiye sahip olacağız. Verimliliğimizi arttırmak için bu sistemleri firmalarımıza dahil etmemiz lazım ve bizde bunu çok önemsiyoruz. İnşaat alanında henüz yapay zekayı nasıl ne şekilde kullanabiliriz diye konuşuyoruz. Elektronik sektöründe, otomasyonda, satış ve finans bölümlerimizde bu sistemi bir an önce oluşturmak için bu konuda çalışan arkadaşlarımla mesaide kalmaya başladık.

Tüm insanlara ve firmalara katacağı katkıların çok fazla olduğunu düşünüyorum.

Ayhan Ispalar

Emko Elektronik YKB

Zaman

içerisinde

gelişecek

Yapay zekaya çok faklı bir açıdan bakıyoruz. Üretimdeki kontrol sistemlerinde verimi arttırıcı nasıl bir etkisi olabilir? Bu konuda çalışmalarımız var. 4 yıldır projelerimizi bu yönde biçimlendiriyoruz. Akıllı kontrol sistemleri ve otomasyon sistemlerinde yapay zekanın kullanılması çok önemli. Çok kullanıldığını söyleyemeyiz. Sadece hata değil kalite ve verim unsurlarının da iyileşmesi önemlidir. Yapay zeka da bu konuda elimizi güçlendiren insan hatalarını en aza indiren bir teknoloji. Bizim sektörümüzde dünyada ve ülkemizde yapay zeka teknolojisi henüz emekleme aşamasında. Zaman içinde daha gelişeceğini düşünüyoruz.

Lale Yıldız

TTI PHARMA Kurucu Ortak

Üretimde

giderek rolü

artıyor

Yapay zeka gündelik hayattan iş dünyasına, bilimden sanata yaşamın her alanında kullanılmaya başladı. Biz gıda takviyeleri üreten bir firmayız. Üretim sektöründe yapay zekanın rolü giderek daha önemli hale geliyor.

Yapay zeka algoritmaları, veri analitiği sayesinde üretim süreçlerindeki verimliliği artırmada, kalite kontrol süreçlerini iyileştirmede, olası arıza ve bakım ihtiyaçlarını önceden belirlemede, daha akıllı tedarik zinciri belirlemede, maliyetleri azaltmada, son tüketicinin taleplerini, isteklerini, hayallerini analiz ederek ideal ürün modellerini dizayn etmede büyük rol oynamakta. Bizim gibi üretim sektöründeki şirketlerin yapay zeka teknolojilerini benimsemesi ve kullanması kritik önem taşıyor.

Sevda Keskin Gülmez

Güleryüz Oto. YKB Bşk. Yrd.

Akıllı otobüsler

Üretiyoruz

Otomotiv sektörü her zaman öncü bir konumda. Teknolojiyi takip ederek bünyesine katmaya istekli olmuştur. İnsan hayatını bu kadar ilgilendiren bir sektörde yapay zekanın eksikliğini düşünmek olanaksız. Bizim de bünyemizde yapay zeka tabanlı uygulamalar var. Otomotiv sektörünün daha fazla yapay zekaya ihtiyacı olan ve kullanması gereken sektör. Üretim aşamasındaki teknolojinin ilerlemesi yapay zekayla daha da önem kazanıyor. Onun haricinde artık akıllı şehirler ve akıllı araçlar üretiliyor. Biz otobüs üretiminde de akıllı otobüsler üretiyoruz. Sürücüyü rahatlıkla kontrol edilebilecek, uykusu geldiğinde ya da davranış bozukluğunda uyaracak, yol sürüşünü daha dikkatli yapabilmesini sağlayan bir sürü sistem gelişiyor. Bunlar hep yapay zekaya tabanlı ve ihtiyacımız olan sistemler zaten bunlar geliştikçe otomotiv sektörü de daha fazla gelişecektir. Çağa ayak uydurmak zorunda olduğumuz için de yakından takip etmek durumundayız. Sanayicimiz bu teknolojilere ayak uydurmak zorunda.

Tuncer Hatunoğlu

İletişim Yazılım YKB

Teknolojiyi doğru kullanmalıyız

Dijital dönüşümün sanayiye etkilerini iyi analiz etmemiz lazım. Günümüzde dijital dönüşümü gerçekleştirmeyen, bu konuda bir stratejik planı olmayan veriden değer üretmeyen işletmeler ayakta kalamayacaklar. İnternet, siber güvenlik, 3D yazılar yatay ve dikey yazılım entegrasyonları gibi. Bugün aslında bu teknolojilerden bir tane bile olsa yapay zekadan bahsedebiliriz. Birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinde ana amaç insanın kas gücünü aşan faaliyetler için bir kuvvet arama çabası vardı.

Günümüzde ise yapay zeka dönemi insan beyninin ulaşamadığı yada daha hızlı karar vermediği yerlerde var olacak. Dijital teknolojiler olduğu gibi yapay zeka teknolojisinde de Türkiye’de çalışmalar var. Dünyadan geri değiliz. Bunun kullanımında iyiyiz fakat geliştirilmesi için de çalışmalıyız. Özellikle sanayide yapay zeka ve otomasyon teknolojilerine ihtiyaç var. Her sektörde ihtiyacımız var. Burada önemli olan bu teknolojileri doğru anlamamız. Ülkemizin bu treni kaçırmaması lazım. Bu dijital dönüşüm trenine binmediğimiz sürece var olma şansımız yok.

Bursa iş dünyası

yapay zekaya odaklandı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu tarafından, bu yıl “Yenileşim ve Yapay Zeka” temasıyla düzenlenen 13. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu gerçekleştirildi.

İstinye Üniversitesi Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şebnem Özdemir, KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri Gökhan Mataracı ve İçil Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Mustafa İçil ziyaretçilere yenileşim ve yapay zeka hakkında sunum gerçekleştirdi. BUSİAD’ın uzun bir süredir “dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümü” kendine hedef edindiğini de kaydeden BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “BUSİAD olarak bir yandan üretim ve hizmette yenilikçiliği konuşurken, kentimizin de distopik bir geleceği olmasın diye ‘Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa’ belgesini açıkladık ve bunun üzerinde özellikle duruyoruz.

Türkiye’de organize sanayiye pilotluk eden kentimizin artık yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüme de pilotluk yapabileceğine inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Üretici yapay zeka çağındayız”

İstinye Üniversitesi Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şebnem Özdemir, “Üretici yapay zekaların çağındayız. Her 4 dakikada bir yeni bir üretici çıkıyor yapay zeka pazarında. Hedef insan seviyesinde yapay genel zeka. İnsanlık kendi problemlerini çözemezken makine ile nasıl iletişim kuracak?” diyerek, fırsat ve tehditlerden önce ciddi sorularımızı çözmeye odaklanmalıyız” dedi.

“İş ortakları önemli”

KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri Gökhan Mataracı ise “Yapay zekayı, uzun zamandır kullanıyorduk ama bir anda bir etki ortaya çıktı. Herkes her şeyi en iyi şekilde yapamaz. İş ortaklıkları önemli. Yapay zeka projeleri geliştiren değil, uygulayanlara ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“Risklerini bilmek

zorundayız”

İçil Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Mustafa İçil, “Yapay zeka hiç bıkmadan çalışacak bir eleman ama onu hala birileri yönetmeli ve eğitmeli. Yapay zekadan gelecekte korkmamıza gerek yok. Hata yaparlarsa ne olacak ondan korkmalıyız. Teknolojiyi kullanırken risklerini bilmek zorundayız. Geleceği güne kadar hangi adımları atmamız gerektiğini düşünüp o adımları atmamız lazım” dedi.

Ekohaber’e etkinliğe olan desteği ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.