Sanayici destek bekliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Bursa iş insanları açıklanan rakamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ayşe Nur BÜYÜKHAN
Türkiye ekonomisinin nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin performansı belli oldu. TÜİK verilerine göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüme gerçekleştirdi. Ancak söz konusu dönemde sanayi yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı. Açıklanan bu rakamları değerlendiren Bursa iş dünyası temsilcileri, sürdürülebilir büyümeye dikkat çekti.
İbrahim BURKAY
BTSO YK Başkanı
Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme
Türkiye ekonomisi, büyük depremlerin oluşturduğu tahribata ve küresel sıkılaşma eğilimlerine rağmen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8’lik önemli büyüme performansı sergilemiştir. Büyümeyi destekleyen en önemli unsur ise fiyat ve kur artışı endişeleri ile tüketim harcamalarının artmasıdır. İhracat performansımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüş büyüme rakamlarını aşağı çekmiştir. Dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme hedefi için; tükettiğimizden fazlasını üretmeli, yatırımı, istihdamı ve ihracatı destekleyen seçici kredi politikasını hızla hayata geçirmeliyiz. Ekonomi yönetimimizin bu yaklaşımla iş dünyamızla istişare ederek hazırladığı orta vadeli planın büyümeyi kalıcı hale getirerek refah artışına yansıyacağına yürekten inanıyoruz.
Alparslan ŞENOCAK
MÜSİAD Bursa Şb. Bşk.
Ekonomide yapısal dönüşümü destekliyoruz
Ekonomimizin 12 çeyrek üst üste büyümesi, güçlü potansiyelini yeniden gözler önüne sermiştir. Bu yolda, yapısal dönüşüme odaklanan ekonomi yönetimimizin attığı adımları sonuna kadar destekliyoruz.
Sürdürülebilir büyümeye iş dünyası olarak katkılarımız artarak devam edecek.
Murat KAYA
GESİAD YK Başkanı
Her fabrika birer kaledir
Açıklanan büyüme rakamlarına göre; inşaat, hizmet, sağlık, turizm gibi çeşitli sektörlerde büyümüş olduğumuzu görmek sevindirici bir haber. Ancak ülkemizin üretmekten başka çaresinin olmadığı ve sanayinin desteklenmesinin gerektiğini uzun zamandır biz söylüyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada da görüyoruz ki sanayi sektörünün daraldığını, küçüldüğünü belirten rakamlar önümüze çıkıyor. Bizler üreten kesim olarak, üretim yapmak istediğimizi her platformda dile getiriyoruz ama bunun yanında desteklenmemiz gerektiği konusunu da ifade ediyoruz. Bugün bu talebimiz daha fazla önem kazanmış vaziyette. Çünkü ‘Her fabrika birer kaledir’ sözünden yola çıkarak, bu tesislerimizi kaybetmek istemiyoruz, ufalmak istemiyoruz.
Şeyda ŞENÇAYIR
BUİKAD YK Başkanı
Ülkemiz büyümeye devam edecek
İlk çeyrekte yüzde 3,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8’lik bir büyüme performansı göstererek gelişimini taçlandırdı. Ekonomi yönetiminin piyasaları düzenleyen etkin politikalarının öncü rolü ve iş insanlarımızın da gayretleriyle ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancım tamdır. Kovid- 19, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkisi, savaşlar, resesyon, küresel ekonominin yön arayışına ve iklimsel sınavlara rağmen, Türkiye ekonomisi büyüme performansına devam etmektedir.
Yavuz KAZANGİL
TOSYÖV Bursa Başkanı
Üretimde yavaşlama
Dünya ekonomisinin daraldığı bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın en güçlü ekonomilerinin zorlandığı, küçüldüğü bir dönem. Her ülkenin enflasyon hedefleri farklı, bazıları yükseltmek isterken Türkiye gibi ülkeler düşürmeye çalışıyor. Türkiye’de açıklanan büyüme rakamları genel anlamda büyümenin olduğunu gösterse de, üretimin yavaşladığı görülmekte.Tabi ki bu rakamları doların enflasyonuyla karşılaştırmamız gerekiyor. Gerçek büyüme doların enflasyonunu geçtiğimizde gerçekleşebilir.
Mustafa GÜMÜŞ
BUMİAD YK Başkanı
Önümüzdeki çeyrek daha kötü görünüyor
TÜİK’in verdiği değerler, sanayici arkadaşlarımızdan gelen verilerle asla eşleşmiyor. Bizi öncelikle ilgilendiren sanayi üretiminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30’un üzerinde bir daralma gözleniyor. Maalesef önümüzdeki çeyrek daha kötü görünüyor.
Erdinç ACAR
ARSİYAD YK Başkanı
Kredi faizleri sanayiciyi zorluyor
Bankaların sanayiciye verdiği kredilerin faiz oranı çok yüksek, bu nedenle yatırım iştahı azaldı. Bu durumun beraberinde de işsizliği artırmasından endişe ediyorum. Özellikle de bankaların çok yüksek faizle kredi kullandırmak istemeleri sanayiciyi ve yatırımları zorluyor.
Bankalar kredilerini düşük faizler ile verirlerse bunun bir noktada yatırım teşviki olacağını düşünüyorum ancak şu aşamada zor diye gözlemliyorum. Büyüme de krediye bağlı…