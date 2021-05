Sanayi bölgeleri şantiyeye döndü

Pandemiyle geçen bir yılı aşkın süreye rağmen sanayi yatırımları girişimcilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Birçok inşaat firması, salgın sürecinde dahi çalışmalarına ara vermeden siparişlerini yetiştirip, gelecek senenin projelerine başlamak için gün sayıyor.

Salgına rağmen üretime ara vermeyerek, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdüren organize sanayi bölgeleri, istihdam ve ihracatıyla göz dolduruyor. Türkiye’de sanayinin başkenti konumundaki Bursa’da da hem mevcut hem de yapımı devam sanayi bölgelerinde yatırımlar son sürat devam ediyor. OSB’lerdeki yeni sanayi yatırımlarını EKOHABER’e değerlendiren bölge müdürleri yatırımların genellikle komple yeni yatırım olduğunu dile getirdiler. Bölge müdürlerinin açıklamalarına göre inşaatı devam toplam 44 fabrikanın 28’i komple yeni yatırım, 16’sı ise genişletme veya modernizasyon çalışmalarından oluşuyor. Yeni inşaatların sektörel dağılımı da Bursa’nın mevcut sanayi kimliğine uygun olarak genellikle otomotiv ve tekstil firmalarının yatırımlarından oluşuyor.

Fabrika inşaatlarını aralıksız sürdüren inşaat firmaları temsilcileri ise salgın ve buna bağlı olarak ekonomik şartların olumsuz etkilerine rağmen faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini dile getirerek, siparişlerini müşterilerine zamanında yetiştirmek için özveriyle çalıştıklarını vurguladılar. EKOHABER’e özel açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, 2021’de yatırımların 2020’ye göre arttığını, önümüzdeki yıl ise inşaatların daha da hız kazanacağı öngörüsünde bulundular.



Ahmet Türker ERTÜRK

Bursa OSB Bölge Müdürü

Türkiye’nin ilk ve örnek organize sanayi bölgesi olan Bursa OSB’de yeni veya yenileme yatırımları aralıksız devam ediyor. Tek durak ofis yaklaşımıyla sanayiye her türlü altyapı hizmetini sunan Bursa OSB’deki bu yatırımlar 2021 yılının ilk 5 ayında da durmadı.

2021 yılının ilk 5 ayı itibariyle Bursa OSB’de 10’u yeni fabrika binası, 6’sı da ek bina olmak üzere toplamda 16 fabrikamızda ve 105 bin metrekarelik alanda sanayicilerimizin inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Pandemiye ve kısıtlamalara rağmen bölgemizdeki fabrikalar faaliyetlerine ara vermek bir tarafa, büyümeye devam etmektedir.

Bu yeni yatırımların 8’i otomotiv yan sanayi, 5’i tekstil sektöründe olup, metal, elektronik ve inşaat sektörlerinde de 1’er firmamız yeni yatırım yapmaktadır.



Serhat ŞENGÜL

DOSAB Bölge Müdürü

DOSAB yapı ruhsatı alan 9 fabrika binası var fakat aktif olarak inşaatı devam eden 3 firma var. Bu üç firmanın toplam inşaat alanı 56 bin 609 metrekare. İnşaatı devam eden üç firmanın ikisi tekstil biri de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar.

Bunun dışında yakında başlayacak olan iki adet yeni projenin ise toplam alanları 20 bin 159 metrekare.



Bahattin CANIGÜLEÇ

HOSAB Bölge Müdürü

Bölgemizde 6’sı yeni yatırım, 7’si tevsi olmak üzere toplam 13 fabrika inşaatı var. Bu inşaatların toplam yüz ölçümleri ise 131 bin 111 metrekare. İnşaatı devam eden projeler ağırlıklı olarak makine, plastik ve kauçuk ile otomotiv yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara ait.

Mehmet KOÇER

NOSAB Bölge Müdürü

NOSAB olarak altyapı çalışmalarını tamamlamış ve yüzde 95 doluluk oranına ulaşmış bir OSB olarak inşaat çalışmalarının yoğunlukta olduğu bir bölge değiliz. Bölgemizde yatırımlar genel itibariyle mevcut üretim merkezlerinin, fabrikaların modernizasyonu ve teknolojik dönüşümünü sağlamak üzere oluyor. Şu anda bölgemizde inşaat halinde olan 3 adet fabrika var. Bunlardan 2 tanesi yeni yatırım bir tanesi ise mevcut fabrikanın tadilatıdır. Toplam yüz ölçümü 6 bin metrekare inşaat alanına sahip olan firmalar makine ve metal sektöründe hizmet vermektedir. Bölgemizde otomotiv - makine ve metal sektörleri tüm sektörlerin yüzde 65’ini oluşturuyor. Yeni yatırımlar da bölgemizdeki sektörel dağılıma uygun oluyor.



Nurettin AVCI



Uludağ OSB Bölge MüdürüBölgemizde beş firmaya ait fabrikanın inşaatı devam etmektedir. Bu inşaatların 3 tanesi tamamen yeni yatırım olup, diğer ikisi ise ek bina olarak inşa edilmektedir. Bu projelerin toplam inşaat alanı ise 25 bin 44 metrekaredir. Bölgemizde inşaatı devam eden fabrikaların hepsi tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların projeleridir.

Recai AKINCI

Kayapa OSB Bölge Müdürü

Bölgemizde hepsi yeni yatırım olmak üzere toplam 4 adet inşaat devam etmekte. Bu inşaatların toplam yüz ölçümleri 150 bin metrekareyi buluyor. Yatırım yapanların geneli ise otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşmakta.

Oğuzhan DEMİR

OSD Yapı YKB

OSD Yapı Mühendislik olarak 2019 yılından gelen inşaat/şantiyelerimizin ve hazırlık olarak projelendirilmesi 2020 yılı içerisine taşımakla birlikte, bu süreç içerisinde 4 adet fabrika inşaatı yapmış bulunmaktayız. Yılın geri kalan kısmınızda ise 6’ya yakın projemiz bulunmaktadır. Tüm bu projelerimizi ağırlıklı olarak betonarme prekast prefabrik yapı elemanlarını kullanarak yapmış bulunmaktayız.

2021 yılı içerisinde gelen yoğun talepler neticesinde tüm işverenlerimizin yapacağı yeni yatırımlarla alakalı olarak, yapılacak olan tüm imalatların öncelikli olarak tasarlamış olduğumuz ön taslak ve render projeleriyle birlikte işverenlerimize daha kazma vurulmadan görsel olarak bitmiş projelerimizi verip, daha sonra resmi proje ve inşaat imalatına başlamaktayız. Bunun neticesinde 2021 yılı için toplam da 8 adet yeni projelerimiz bulunmaktadır.

2021 yılı içerisinde yeni projelerimizin hemen hemen hepsi yeni yatırım. Bu yapılarımızda üretim esaslı olmak kaydıyla, yeni binalarımızı da deprem ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın esaslarına bağlı kalarak görünüm, çevreye duyara malzemeler kullanıyor ve modern yapılar inşa ediyoruz.

Bursa ve ilçelerinde mevcutta bulunan ve yeni kurulan organize sanayi bölgelerinden çok sayıda talep gelmektedir. Sektör olarak değerlendirecek olursak, bu talepleri genellikle tekstil, mobilya, gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalardan almaktayız.

Firma olarak pandemiyle geçen süreçte devletimizin destekleri ve üretim yapan tüm firmaların hız kesmeden çalışmalarına devam etmesinden mutluluk duyuyor ve bu süreci hep beraber aşacağımıza inanıyoruz. Yılın ikinci yarısı ve önümüzdeki yılda organize sanayi bölgelerinde daha birçok yeni yatırımlar yapılacağı kanaatindeyiz.



İlker ORAL

SİNTA YKB Vekili

Firmamızda betonarme, çelik kontrüksiyon ve prefabrik olmak üzere üç ayrı kategoride inşaat yapılmakta olup, bu imalatlarımızın 2020 yılı içerisindeki dağılımı; Asil Çelik, Oyak Renault, Tofaş, Zorlu Enerji, Mass Konfeksiyon, Polyteks, YPS, Çemtaş, gibi büyük firmalar başta olmak üzere yaklaşık 150.000 m2 betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatı ve yaklaşık 250 bin m2 35 adet prefabrik fabrika binasının imalatı ve montajı tamamlanarak teslim edilmiştir. Hali hazırda da mevcut ekonomik sıkıntılar ve devam etmekte olan pandemi sürecine rağmen yatırımlarına devam eden; YPS, Zorlu Enerji, Roda Liman, Bursa Çimento, Erşat Tekstil, Çahan Tekstil, Kızılırmak Tekstil, Hidtek Makine gibi ülkemizin ve şehrimizin önde gelen firmalarının yaklaşık 75 bin m2 olan betonarme ve çelik konstrüksiyon fabrika inşaatları ve yaklaşık 200 bin metrekarelik 30 adet prefabrik fabrika inşaatları da devam etmektedir. Firmamız da Bursa’nın sanayileşme serüveninin başladığı günden itibaren şehrimizin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa OSB başta olmak üzere Bursa’daki 18 adet OSB ve altyapısı tamamlanmak üzere olan TEKNOSAB-TOSAB ve Deri OSB’ye yatırım yapacak olan firmalara hizmet vermektedir. Mobilya, makine ve tekstil sektörleri daha öncelikli yatırım sektörleridir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de 2020 Mart ayından itibaren etkisi altına alan ve hala devam etmekte olan Covid hastalığı başta hizmet sektörü olmak üzere tüm sektörlerin büyük sıkıntılar yaşamasına sebebiyet vermiştir. Firmamız da bu sıkıntılı ve ekonomik zorluklarla baş etmeye çalıştığımız bu süreçte üretim ve imalat yapmaya devam etmektedir.

Osman YILDIZ

Oytaş Yıldız İnşaat YK Başkanı

Biz her yıl büyüklüğüne göre değişen 8-10 civarı fabrika inşaatları yapıyoruz. Geçen yıl da yaptık, bundan sonraki yıllarda da yapacağız. Mevcut erkonomik ve pandemi şartlarını göz ardı etmeden plan ve programlarımız doğrultusunda işlerimizi sürdürüyoruz.

Pandemide herkes bir fren yaptı ama sanayici ne olursa olsun yatırım yapmak zorundadır. Sanayicimiz şartlar ne olursa olsun her zaman fedakârca ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. 2021’de biz de durmadık. Bu yıl içinde Bursa OSB’de, Hasanağa OSB’de, Kayapa OSB’de, Kestel’de, İnegöl’de kısacası hemen her yerde devam eden fabrika inşaatlarımız var. Kimi firmalar mevcut binalarını güçlendirirken kimileri de yeni yatırımlar için fabrikalar inşa ediyor. Bursa’nın yeni sanayi bölgesi TEKNOSAB’ta da fabrika inşaatlarımız sürüyor. Önümüzdeki yıllarda mevcut sanayi bölgelerimizde yer olmadığından TEKNOSAB’ta yatırımların artacağını düşünüyorum.

Otomotiv, tekstil, gıda, makine başta olmak üzere pek çok sektöre iş yapıyoruz. 2021 yılının ilk yarısına geldik sayılır, yılın ikinci yarısının artık toparlanma dönemi olacağı ve böylece bu yılı da böyle kapayacağımızı düşünüyorum. Ancak 2022’den daha da umutluyum.

Sahip olduğumuz değerler çerçevesinde, doğru uygulamalar ile dürüstlük, kalite ve güven ilkelerimizden taviz vermeden bundan sonraki dönemlerde de doğru proje seçimlerimiz ve yapacağımız yatırımlar ile ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın bilincinde olarak belirlemiş olduğumuz rasyonel hedefler doğrultusunda istikrarlı büyümemize devam ediyoruz.



Nurettin GÖLER

Çaba Yapı YK Başkanı

Sanayiye yönelik fabrika inşaatları konusunda yıllardan beri süregelen deneyimlerimizle 2020 yılında 11 fabrika inşaatını tamamladık. Tabii ki devam eden çalışmalarımız da bulunuyor. 2021 yılında TOGG Gemlik Fabrikası başta olmak üzere, Kütahya Seramik’in fabrikasından Elektroteks’in Görükle Sanayi Bölgesi’ndeki yeni yatırımının fabrika inşaatı gibi şantiyelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Göler Holding iştiraki durumundaki Çaba Yapı olarak halen anlaşmasını yaptıklarımız da dahil olmak üzere, 2021 yılında Bursa ve civarındaki sanayi tesislerinin olduğu yerlerde, kendimize ait prefabrik ve çelik üretim tesislerimizde yaptığımız imalatlarla, anahtar teslimi 15-20 arasındaki toplam 250 bin metrekarenin üzerinde fabrika inşaatını tamamlama hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu anlamda inşaat faaliyetlerimizle neredeyse sanayinin olduğu her yerde varız.



Hakkı ALPOĞUZ

Katsan İnşaat Kurucu Ortağı

2001 yılında kurulan firmamız, imza attığı projelerle sektörde güven duyulan firmalar arasına girmeyi başarmıştır. Bu doğrultuda sanayinin çeşitli kollarında faaliyet gösteren firmalar da yeni yatırım ya da mevcut tesislerini genişletme çalışmaları için firmamızı tercih etmektedir.

Salgın vakalarının ülkemizde görülmeye başlandığı 2020 yılında toplam 6 fabrika ve atölye inşa ederek, müşterilerimize teslim ettik. Bu yıl içinde ise toplam 11 yeni projemiz var. Projelerimiz genellikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızdan geliyor ve bunların hepsi yeni fabrika yatırımları. Önümüzdeki süreçte, pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte sanayi yatırımların daha da artacağı kanaatindeyim. Firma olarak bizler de bu taleplere en iyi şekilde cevap verebilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



Kaan KAYA

UAT İnşaat Operasyon Müdürü

Başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok sanayi projesine imza atan firmamız 50 yıla yaklaşan tecrübesiyle faaliyetlerine devam ediyor. Bu yıl içerisinde takvimimizde üç endüstriyel yapı projemiz bulunmakta. İnegöl’de ahşap işleme, TEKNOSAB ve Bursa OSB’de otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren yatırımcılar için çözümler sunmaktayız.

Ayrıca bunun yanında yatırımcımız tarafından Uludağ Üniversitesi’ne bağışlanmak üzere 1 konferans salonu, 5 laboratuvar ve sosyal alanlardan oluşan projemiz de devam etmektedir.

2022 yılı için ise özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere ambalaj, boya ve kimya ile denizcilik sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimiz için çeşitli projeler geliştirmekteyiz.

Son dönemde TEKNOSAB Sanayi Bölgesi’nin kurulması, otomotiv sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni yatırım projeleri hız kazandı. Bununla birlikte mevcut tesis alanlarını daha verimli ve optimize kullanmak için yapılan modernizasyon çalışmaları da azımsanmayacak kadardır. Bu doğrultuda firmamıza başta Bursa olmak üzere Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli bölgelerinden özellikle otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oldukça talep gelmektedir.



Latif ALTAY

Altay İnşat YKB

Şirketimiz 16 yıldır başarılı bir şekilde inşaat faaliyetlerini yürütmekte olup, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 14 adet fabrikayı sahiplerine eksiksiz ve zamanında teslim etmiştir. Her geçen gün kendini daha da geliştirerek büyük projelere imza atmaya devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde Balıkesir OSB taahhüt projesi kapsamında başladığımız Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı İşbir Alternatör ve Jeneratör Fabrikası yapım işini başarılı bir şekilde devam ettirmektedir.

Bursa ilimizde 2021 yılı içerisinde başladığımız ve yapımı devam etmekte olan, yurtiçi ve yurtdışında ambulans üretim projeleri ile Mobil sağlık araçları üretimini yapan özel sektör yatırımcısına fabrika inşaatı taahhüt projemiz devam etmektedir. Şirketimiz geçmiş dönemlerde olduğu gibi yeni projeler üretmeye, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektör yatırımcılarına taahhüt projeleri üretmeye, ihalelerine katılmaya devam etmektedir. Kurum ve Kuruluşların, ülkemizde sanayi ve ticari yapısı analiz edilmiş, iç ve dış ticaretin ülke ve bölge içinde payları ile kendi içindeki dağılımları göz önünde bulundurulduğunda, başta Marmara Bölgesi olmak üzere çeşitli bölgelerde de Savunma Sanayi sektörüne yönelik üretim tesisleri ile bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren endüstriyel tesis projelerine talep gelmektedir. Çeşitli endüstriyel tesislerin yapımında proje başından sistemlerin devreye alınmasına kadar geçen her safhada uzman ekipler eşliğinde projenin titizlikle yürütülmesini sağlayan firma olarak bu alanda ülkemizin gelişmesine katkı sağlamaktayız.