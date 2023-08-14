OSB’lerde çarklar yavaşlıyor

Semih AYDIN

Yılın ilk yarısında Bursa’daki or­ganize sanayi bölgelerinde enerji ve su tüketimlerinde gözle görü­lür değişimler yaşandı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve Nilüfer Organize Sanayi Bölge­si’nde elektrik, doğalgaz ve su tüketimi verilerinde düşüşler görülürken, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde ise tüketim değerlerinde artış gözlemlendi.

Bursa OSB’de belirgin düşüş

Bursa OSB’nin 2023 yılının ilk yarısına ait tüketim verileri incelendiğinde elektrik, doğalgaz ve su tüketiminde belirgin bir düşüşün yaşandığı görüldü.

Bursa OSB’nin 2023 yılının ilk yarısına ait elektrik tüketim verilerine göre, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,66 oranında bir azalma kaydedildi. Bu dönemde toplam 721 milyon 840 bin 893 kWh elektrik tüketildi. 2022 yılının ilk 6 ayında ise 836 milyon 83 bin 198 kWh olmuştu.

Bursa OSB’deki elektrik tüketiminde nisan ve haziran aylarındaki tüketim değerlerindeki düşüş dikkat çekti. Nisanda elektrik tüketiminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,73, haziranda ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,19 düşüş yaşandı.

Aynı şekilde doğalgaz tüketim verileri incelendiğinde, Bursa OSB’de 2023 yılının ilk yarısında önceki yıla göre yüzde 12,69’luk düşüş olduğu görüldü. Bölgede bu dönemde toplam 72 milyon 545 bin 862 metreküp doğalgaz tüketildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 83 milyon 94 bin 541 metreküptü.

Doğalgaz tüketiminde haziran ayında yaşanan düşüş ise dikkat çekici oldu. Bu ayda doğalgaz tüketiminde geçen yılın haziran ayına göre yüzde 29,48 düşüş gözlemlendi.

Bölgenin su tüketim verileri incelendiğinde ise yılın ilk 4 ayında 2022 yılının Ocak – Nisan dönemine kıyasla yüzde 14,31 oranında bir düşüş gözlemlendi. Bu dönemde 3 milyon 481 bin 853 metreküp su tüketildi.

NOSAB’da değişken tablo

Yılın ilk yarısında NOSAB’ın elektik, doğalgaz ve su tüketim değerlerinde değişken bir tablo gözlemlendi. NOSAB’ın elektrik tüketimi, 2022 yılının ilk yarısına kıyasla yüzde 9,45’lik bir düşüşle 162 milyon 439 bin 95 kWh olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında NOSAB’da 179 milyon 490 bin 350 kWh elektrik tüketilmişti. Aylık olarak incelendiğinde bölgede ocak ve mayıs aylarında artış görülürken, şubat, mart, nisan ve haziran aylarında düşüş yaşandı. Özellikle haziran ayında yüzde 24,13’lük büyük bir düşüş kaydedildi.

Bölgenin doğal gaz tüketimi ise 2023 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,70 oranında bir azalışla 9 milyon 959 bin 888 metreküp olarak gerçekleşti. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 10 milyon 675 bin 371 metreküp olmuştu. NOSAB’ın doğalgaz tüketiminde şubat ve mart aylarında hafif artışlar yaşanırken, diğer aylarda düşüş kaydedildi. Özellikle mart ayındaki yüzde 16,28 ve haziran ayında yaşanan yüzde 19’luk düşüşler dikkat çekici oldu.

Bölgenin su ve atık su tüketimi ise yılın ilk yarısında yüzde 6,52 oranında artarak 407 bin 397 metreküpten, 433 bin 975 metreküpe çıktı. Su ve atık su tüketiminde ocak, şubat, nisan ve mayıs aylarında artış gözlenirken, mart ve haziran aylarında düşüş yaşandı.

Mehmet Koçer

Seçim ekonomik faaliyetleri etkiledi

Bölgemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının üretim performanslarını değerlendirmede, enerji tüketimi bizim için en önemli göstergedir. 2023 yılının ilk yarısında bölgemizdeki elektrik tüketimine baktığımızda ortalama yüzde 9 gibi bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. Aylık bazda 2022 verileriyle karşılaştırdığımızda, bu yılki en büyük düşüş seçim dönemine denk geliyor. Seçim dönemlerinin, tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de ekonomi faaliyetleri üzerinde etkisi oluyor. Tüketim verilerine göre sanayi sektörü de bu süreçten etkilenmiş görünüyor. Enflasyon sebebiyle artan maliyetler, finansmana erişim güçlüğü, tedarik sorunu gibi başlıca konular hem ana sanayi kuruluşlarını hem de onlara malzeme tedarik eden yan sanayi kuruluşlarını etkiliyor. Tedarik sorunu sebebiyle Bursa’da bulunan otomobil devi fabrikaların üretime ara vermesi ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bölge firmalarımıza da yansıyor. Sanayinin üretim performansını etkileyen bir diğer unsur ise nitelikli personel eksikliği. Bu da üretim kapasitesi üzerinde negatif etkiye neden oluyor.

Ağustos ayı bilindiği gibi otomotiv sektörünün planlı bakım ayıdır. Bu sebeple, yılın ikinci yarısının ilk aylarında da üretim performansındaki düşüşün bölgemiz için devam edeceğini öngörüyoruz. Yıl sonuna doğru tüketim verilerinde iyileşme yaşanacağını düşünüyoruz. Ancak sanayicilerimizin şirket varlıklarını uzun vadeli sürdürebilmesi için özellikle finansmana erişim ve işletme maliyetleri açısından desteklenmesini önemli buluyoruz.

DOSAB’da haziran etkili oldu

DOSAB’da 2023 yılının ilk yarısında elektrik, doğalgaz ve su tüketim verilerinde düşüş yaşandı. Bölgede özellikle haziran ayında yaşanan düşüşler göze çarptı.

Elektrik tüketimi açısından incelendiğinde bölgede Ocak-Haziran dönemindeki toplam elektrik tüketimi geçen yıla göre yüzde 13,97 düşüş gösterdi. Yılın ilk yarısında DOSAB’da 518 milyon 484 bin 756 kWh elektrik tüketilirken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 602 milyon 661 bin 926 kWh olmuştu. Özellikle haziran ayında yaşanan yüzde 31,41’lik büyük düşüş, toplam tüketimdeki gerilemede önemli etken oldu. Doğalgaz tüketimi verilerine bakıldığında ise, DOSAB’ın ilk yarıda toplam doğalgaz tüketimi yüzde 17,53 azalarak 70 milyon 171 bin 82 metreküp oldu. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde ise bölgede 85 milyon 91 bin 389 metreküp doğalgaz tüketilmişti. Doğalgazda da yine haziran ayında yaşanan yüzde 31,67’lik düşüş, toplam tüketimdeki düşüşün en belirgin olduğu dönem olarak öne çıktı.

Su tüketimindeki değişimlere göz atıldığında, bölgenin atık su tüketiminde yüzde 12,52 ve proses su tüketiminde ise yüzde 10,41 oranında azalma kaydedildiği görüldü. Yılın ilk altı 6 ayında DOSAB’da 7 milyon 431 bin 854 metreküp atık su ve 6 milyon 27 bin 117 metreküp proses suyu tüketildi.

Atık su ve proses suyunda da haziran ayındaki düşüşler göze çarptı. Söz konusu ayda atık su tüketimi yüzde 29,48 ve proses su tüketimi yüzde 30,27 düşüş gösterdi.

Serhat Şengül

Ekonomik aktivite geriledi

Demirtaş Organize Sanayi Bölgemizde, katılımcı firmaların 2023 yılı toplam elektrik tüketim miktarı 600 milyon kWh seviyesini bir miktar geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 673 milyon kWh olmuştu. Dolayısıyla elektrik tüketiminde bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 10,8 oranında bir gerileme görüyoruz.

Doğalgaz tüketimimiz ise 2023 yılı ilk yarısında 79,2 milyon standart metreküp oldu. Geçen yıl 93,4 milyon standart metreküp olan bu rakım bize yüzde 15 oranında bir gerilemeyi gösteriyor.

Bölgemizde faaliyet gösteren firmaların sektörlere göre sayısal olarak dağılımına baktığımızda tekstil sektörünün yüzde 70’in üzerinde bir ağırlığı var.

Dolayısıyla proseste su tüketiminin yoğun olduğu bir bölgeyiz. Firmalarımızın atık su arıtma tesislerimize deşarjlarını incelediğimizde geçen yıla göre yüzde 9,5 oranında bir gerilime söz konusu. Tüm bu verileri değerlendirdiğimizde; 2023 yılında DOSAB’da ekonomik aktivitenin bir önceki yılın aynı dönemine göre gerilediğini görüyoruz.

Bu sonucun ortaya çıkmasında, dışsal faktörler olarak dünya ekonomisinde daralma ve ekonomik aktivitenin gerilemesinin payı var. Zira, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’de zayıflık sürüyor; ABD ve Euro Bölgesinde imalat sektörleri geriliyor. En büyük ihracat pazarımız olan Euro Bölgesi son iki çeyrektir daralıyor.

İçsel faktörler olarak da yaşadığımız seçim süreci ve sonrasındaki sıkı para politikasının etkilerini görmeye başladık ve yılın ikinci yarısında da bu etkilerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz.

HOSAB’ın tüketimleri arttı

Yılın ilk yarısında HOSAB’ın elektrik, doğal gaz ve 1’nci kalite su tüketimlerinde artış yaşanırken, 2’nci kalite su tüketimi ise düştü.

HOSAB’ın elektrik tüketimi, 2022’nin ilk yarısında 97 milyon 234 bin 615 kWh iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 3,27’lik bir artışla 100 milyon 412 bin 556 kWh’ye yükseldi. Bölgede ocak ve mayıs aylarında elektrik tüketiminde dikkate değer artışlar görüldü.

Doğal gaz tüketimi açısında, HOSAB’da 2022’nin ilk yarısında 3 milyon 964 bin 841 metreküp olan miktar, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 24,98’lik bir artışla 4 milyon 955 bin 452 metreküpe yükseldi. Özellikle şubat, mayıs ve haziran aylarında bölgenin doğal gaz tüketiminde ciddi bir artış kaydedildi.

HOSAB’ın 1’inci kalite su tüketimi 2022’nin ilk yarısında 163 bin 492 metreküp iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,34’lük bir artışla 183 bin 667 metreküp oldu. Bölgenin 2’nci kalite su tüketimi ise 2023’ün ilk yarısında önceki yıla göre yüzde 19,01 oranında azalarak 34 bin 725 metreküp oldu.

Bahattin Canıgüleç

Büyümemiz sürüyor

Bölgemizde bulunan fir­malarımızın tüketim ve­rilerine baktığımızda elektrik ve doğalgaz tüketimlerinde ge­çen yıla göre artış gö­rüyoruz.

2019 yılından iti­baren Akçalar OSB’yi bünyemize kattığı­mızı ve bu bölgeden 60 civarında firma­nın HOSAB katılım­cısı olduğunu mut­laka göz önünde bulundurmak ge­rek. Yine etaplar ha­linde elektrik, doğal­gaz, su, ulaşım gibi alt yatırımlarını bu bölgede ger­çekleştiriyoruz. Dolayısıyla di­namik bir bölge olarak HO­SAB, son yıllarda hem bu sebepten hem de yeni yatırım­larla büyümesini sürdürüyor. Bunun yanında genel ekono­mik gelişmelerin elbette bölge firmalarımız üzerinde etkile­rini gözlemliyoruz. Bu yılın ilk yarısında bir genel seçim sü­reci yaşadık. İç piyasada talep artışı yönünde poli­tikalar vardı ancak seçim sonrası sıkı para politi­kası, vergi artışları vb. ge­lişmeler yaşıyoruz. Tüm bunların talebi daralt­maya ve ekonomiyi so­ğutmaya dönük tedbir­ler olarak, bölgemizdeki imalat sanayini negatif yönde etkileyeceğini söylemek yanlış olma­yacaktır. Öte yandan küresel büyümenin de baskı altında olduğunu, bu baskının dış tica­retimize negatif yansıdığını dolayısıyla bizim gibi geliş­mekte olan ülkeler için ihracat görünümünün daha kasvetli bir hal alacağını düşünüyoruz.