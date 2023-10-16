Makine sektörü Konya’da buluştu
Makine sektörünün lider fuarı MAKTEK Konya, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – Tüyap Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşirken Bursa’dan 23 firma son teknoloji ürünlerini sergiledi.
Sektörün yeniden buluşmak için merakla beklediği MAKTEK Konya Fuarı’nda 17 ülkeden 300’den fazla firmanın ürünleri görücüye çıktı. Makine sektörünün önemli fuarlarından olan MAKTEK Konya, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – Tüyap Uluslararası Fuar Merkezi’nde, Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Kapsamı ve katılımcı profilinin genişliğiyle öne çıkan fuarda; takım tezgahları, metal – sac işleme makineleri, tutucular - kesici takımlar, kalite kontrol - ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren sektörün lider firmaları en son teknoloji ürün ve hizmetlerini sergiledi. MAKTEK Konya Fuarı, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek makine endüstrisindeki son gelişmeleri ortaya koydu.
Ahmet Özkayan
Ermaksan YKB Vek.ve Gen.Mdr.
Teknolojilerimize yoğun ilgi gösterildi
Konya, yerli makine üretimine ve ülkemizin makine sanayisine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu açıdan, MAKTEK Konya Fuarı’nı, ülkemizin dış ticaret hedeflerine ulaşma noktasında önemli görüyoruz.
MAKTEK Fuarı’nda Ermaksan olarak, son teknoloji ile geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizi dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Fuarda ENAVISION 120 eklemeli imalat makinesi, 4 kW, THUNDERBIRD fiber lazer makinesi, FIBERMAK Momentum Gen-5 ve EVO III serisi ürünlerimizi sergilerken, fuar boyunca önemli iş bağlantılarına imza attık. Ermaksan teknolojilerine gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz. Bu açıdan fuarın, Ermaksan adına son derece verimli geçtiğini söyleyebiliriz.
Mert Tunalıgil
ERFAB Genel Müdürü
Dünya markalarını sergiledik
Türkiye ve dünyadaki 15 lider markasının distribütörlüğünü üstlenen ERFAB Makine Konya MAKTEK’de yerimizi aldık.
Ürün portföyünde bulunan silindir, profil, boru ve caka bükme makineleri, yapısal çelik işleme ve lazer kesim teknolojileri ile sektörde iddialı olan ERFAB, standında sergilediği birbirinden farklı imalat sanayine hitap eden marka ve ürün teknolojileri ile büyük ilgi gördü. Fuarda bükme ürün grubumuzdan; silindir ve profil bükme makinelerinde sektörün öncüsü Davi’nin yeni CNC kontrollü dört toplu silindir bükme modeli MCB yanında, yine teknolojisi ile kullanıcılarının verimliliğini arttıran VLB’nin boru bükme makinesini sergiledik.
Metal sacların bükümünü katlama yöntemiyle yapan caka bükme makineleri ve otomatik panel bükme makineleri üreticisi ERBEND’in modellerine olan ilgi de bizi ayrıca çok memnun etti.
Bunun yanında yine hidrolik parça doğrultma makine üreticilerinden Almanya menşeli KOHLER’in Peak Performer ve çapak alma makine modellerinde kalitesi ile fark yaratan RWT Steelline modeli de standımızda sanayi ve yatırımcılarla buluştu.
Hasan Torun
TESLAMAK Genel Müdürü
Küçük ve işlevsel
makineler üretiyoruz
Fuarda Teslabend 2600x100T ve 1300x40T CNC abkant pres modellerimizi sergiledik. 2600x100T modelimiz 6 eksen, motorlu bombeleme sistemi ve Step Rock17 kontrolörü ile 2D-3D çizim yapılabilen ve büküm simülasyonlu özelliklerini barındırır. 1300x40T modelimiz 4 eksenli 2D çizim ve 3D büküm simülasyonlu hızlı büküm yapabilen modelimizdir. Küçük ve işlevsel makine üretimiyle Türkiye’de ilkelere imza atıyoruz. Global ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik daralmadan dolayı satışlarda genel bir azalma söz konusu. MAKTEK Fuarı’nda yabancı müşterilerin ilgisinin azaldığını gözlemledik.
Ramazan Çelik
MTK Teknik Kaplama YKB
Çeliğin olduğu
her yerdeyiz
Türkiye kaplama sektörünün lider firmaları arasında olan MTK Teknik Kaplama, MAKTEK Fuarı’na katılarak ürünlerimizi sergiledik. Otomotivden makineye, tarımdan inşaata, enerjiden savunma sanayine kadar çeliğin içinde olduğu her sektöre, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun hizmet sunmaktayız. MAKTEK Fuarı, beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı.
Ziyaretçi sayısı ve satış açısından oldukça memnun kaldık. Hem yerel hem de yabancı alıcılardan olumlu geri dönüşler aldık.
Bu fuar, sektördeki gelişmeleri takip etmek, müşterilerimizle doğrudan etkileşimde bulunmak ve yeni iş bağlantıları kurmak açısından son derece başarılı oldu.
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Ekim 2023
Ekim 2023
Ekim 2023