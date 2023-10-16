Makine sektörü Konya’da buluştu

Sektörün yeniden buluşmak için merakla beklediği MAKTEK Konya Fuarı’nda 17 ülkeden 300’den fazla firmanın ürünleri görücüye çıktı. Makine sektörünün önemli fuarlarından olan MAKTEK Konya, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – Tüyap Uluslararası Fuar Merkezi’nde, Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kapsamı ve katılımcı profilinin genişliğiyle öne çıkan fuarda; takım tezgahları, metal – sac işleme makineleri, tutucular - kesici takımlar, kalite kontrol - ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren sektörün lider firmaları en son teknoloji ürün ve hizmetlerini sergiledi. MAKTEK Konya Fuarı, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek makine endüstrisindeki son gelişmeleri ortaya koydu.

Ahmet Özkayan

Ermaksan YKB Vek.ve Gen.Mdr.

Teknolojilerimize yoğun ilgi gösterildi

Konya, yerli makine üretimine ve ülkemizin makine sanayisine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu açıdan, MAKTEK Konya Fuarı’nı, ülkemizin dış ticaret hedeflerine ulaşma noktasında önemli görüyoruz.

MAKTEK Fuarı’nda Ermaksan olarak, son teknoloji ile geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizi dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Fuarda ENAVISION 120 eklemeli imalat makinesi, 4 kW, THUNDERBIRD fiber lazer makinesi, FIBERMAK Momentum Gen-5 ve EVO III serisi ürünlerimizi sergilerken, fuar boyunca önemli iş bağlantılarına imza attık. Ermaksan teknolojilerine gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz. Bu açıdan fuarın, Ermaksan adına son derece verimli geçtiğini söyleyebiliriz.

Mert Tunalıgil

ERFAB Genel Müdürü

Dünya markalarını sergiledik

Türkiye ve dünyadaki 15 lider markasının distribütörlüğünü üstlenen ERFAB Makine Konya MAKTEK’de yerimizi aldık.

Ürün portföyünde bulunan silindir, profil, boru ve caka bükme makine­leri, yapısal çelik işleme ve lazer ke­sim teknolojileri ile sektörde iddialı olan ERFAB, standında sergilediği bir­birinden farklı imalat sanayine hitap eden marka ve ürün teknolojileri ile büyük ilgi gördü. Fuarda bükme ürün grubumuzdan; silindir ve profil bükme makinelerinde sektörün ön­cüsü Davi’nin yeni CNC kontrollü dört toplu silindir bükme modeli MCB yanında, yine teknolojisi ile kulla­nıcılarının verimliliğini arttıran VLB’nin boru bükme makinesini sergi­ledik.

Metal sacların bükü­münü katlama yöntemiyle yapan caka bükme makineleri ve otomatik panel bükme makineleri üreticisi ER­BEND’in modellerine olan ilgi de bizi ayrıca çok memnun etti.

Bunun yanında yine hidrolik parça doğrultma makine üreticilerinden Al­manya menşeli KOHLER’in Peak Per­former ve çapak alma makine model­lerinde kalitesi ile fark yaratan RWT Steelline modeli de standımızda sa­nayi ve yatırımcılarla buluştu.

Hasan Torun

TESLAMAK Genel Müdürü

Küçük ve işlevsel

makineler üretiyoruz

Fuarda Teslabend 2600x100T ve 1300x40T CNC abkant pres mo­dellerimizi sergiledik. 2600x100T modelimiz 6 eksen, motorlu bombe­leme sistemi ve Step Rock17 kontro­lörü ile 2D-3D çizim yapılabilen ve bü­küm simülasyonlu özelliklerini barındırır. 1300x40T modelimiz 4 ek­senli 2D çizim ve 3D bü­küm simülasyonlu hızlı büküm yapabilen modelimizdir. Küçük ve işlevsel makine üreti­miyle Türkiye’de ilkelere imza atıyoruz. Global ve Türkiye’nin içinde bulun­duğu ekonomik daralmadan dolayı satışlarda genel bir azalma söz ko­nusu. MAKTEK Fuarı’nda yabancı müşterilerin ilgisinin azaldığını göz­lemledik.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

Çeliğin olduğu

her yerdeyiz

Türkiye kaplama sektörünün lider firmaları arasında olan MTK Teknik Kaplama, MAKTEK Fuarı’na katılarak ürünlerimizi ser­giledik. Otomotivden makineye, ta­rımdan inşaata, enerjiden savunma sanayine kadar çeliğin içinde ol­duğu her sektöre, ulusal ve uluslar­arası kalite standartlarına uygun hizmet sunmaktayız. MAKTEK Fuarı, bek­lentilerimizi fazlasıyla karşıladı.

Ziyaretçi sayısı ve satış açısından oldukça mem­nun kaldık. Hem yerel hem de yabancı alıcılar­dan olumlu geri dönüşler aldık.

Bu fuar, sektördeki gelişmeleri ta­kip etmek, müşterilerimizle doğru­dan etkileşimde bulunmak ve yeni iş bağlantıları kurmak açısından son derece başarılı oldu.