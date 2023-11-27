Makine sanayi vitrine çıkıyor

Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşma adresi BUMATECH, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 29 Kasım - 2 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan BUMATECH, uluslararası nitelikteki 21. Bursa Metal İşleme Teknolojileri 14. Saç İşleme Teknolojileri ve 20. Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında buluşturacak.

Özellikle sac işleme teknolojilerinin yoğun olduğu bu fuarda; robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, otomasyon teknolojilerinden hidrolik pnömatik ve robotik sistemlere, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünlerin de sergileneceği BUMATECH’te atölye ekipmanları, CAD/CAM, madeni yağlar, kompresörler vinçler, takım ve torna tezgahlarının yanında İş ve İşçi Güvenliği Malzemeleri ve Kalite kontrol, ölçme cihazları da öne çıkıyor.

Fuara yoğun ilgi

BUMATECH, 7 salondan oluşan 40 bin metrekarelik alanda 70 ülkeden 45 bine yakın nitelikli ziyaretçiyi ağırlayacak. Almanya, Avusturya, Belçika, Çin, Finlandiya, Tayvan, USA, Hollanda gibi ülkelerden makine imalat sektörünün önemli temsilcilerini ağırlayacak olan fuar, yeni iş bağlantılarıyla Türkiye’nin ihracat bilançosuna da önemli katkılar sağlamaya devam edecek.

Fuara ev sahipliği yapan Bursa, makine sektöründeki güçlü üretim altyapısı ve kalitesiyle, küresel ligdeki güçlü konumuyla bu ev sahipliğini sonuna dek hak eden Bursa’da, metal işleme ve takım tezgâhları ile kaldırma ve taşıma ekipmanları, soğutma ve havalandırma ekipmanları ile tarım – ormancılık ve gıda makineleri ağırlıklı makine üretimi yapılıyor.

Makine sanayi için önemli bir lokasyon olan Bursa, ithalat ve ihracat süreçlerinde ulaşım ve konum konusunda hem katılımcılara hem de ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Bu sebeple BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri fuarlarına olan yoğun ilgi aylar öncesinden yerlerin tükenmesi ile kendisini gösterdi. Sektör liderlerinin bir araya geldiği fuarda katılımcı olarak yer almak isteyen öncü firmalar büyük bir heyecanla yer açılmasını bekliyor.

Robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünleri ile her türlü makine yan sanayi ekipman ve malzemelerine kadar zengin bir portföye sahip fuar, imalat sektörünün büyümesinde önemli rol üstleniyor. Her geçen gün iddiasını güçlendiren sektör, Endüstri 4.0 ile gerçekleşen dijital atılımlar sayesinde uluslararası arenada rekabet gücünü artırıyor. Fuarın, yeni iş birliği köprüleri kurarak, bu yükselişe ivme katması bekleniyor.

Akyapak Makine

60 yılı aşkın bir tecrübesiyle öne çıkan Akyapak Makine, bükme, yapısal çelik işleme makineleri ve kaynak çözümleriyle sektörde lider konumda. Kuruluşundan bu yana teknolojiye önem veren şirket, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı makine üreticilerinden biri olarak biliniyor. Firma, geleceğe dönük inovasyon ve teknolojik dönüşüm hedefleri doğrultusunda, TEKNOSAB’da planladığı yeni tesisle bir teknoloji üssü oluşturmayı amaçlıyor.

Atik Endüstriyel

Türkiye'nin önde gelen makine ve kalıp üreticilerinden Atik Endüstriyel, 45 yıllık deneyimiyle sektörde etkisini artırıyor. Son teknoloji tezgah parkı ve 3 bin çeşit kalıp üretimiyle dikkat çeken firma, Alman markası Siegmund'un Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek dünya markalarını Türk sanayicisiyle buluşturuyor.

Beka-Mak

Metal testere makineleri imalatında dünya genelinde öne çıkan firmalardan biri olan Beka-Mak, sektördeki 45 yıllık deneyimiyle, metal kesim makinelerindeki lider konumunu yeni yatırımlar ve teknolojik ürünlerle pekiştiriyor. 2019'da kurulan Ar-Ge merkezi ve 2024 yılında devreye almayı planladığı yeni üretim tesisleriyle gücüne güç katmaya hazırlanan Beka-Mak, sektördeki ilk 10 imalatçı arasında yer almanın ötesine geçerek dünya genelinde ilk 5 firma arasına girmeyi hedefliyor.

CESURBEND Makine

Malafalı boru şekillendirme makinelerinde uzman olan CESURBEND, tamamen kendi tasarladıkları ve ürettikleri makinelerle, hastane ekipmanlarından mobilya sektörüne, tarım makinelerinden otomotiv sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren müşterilere hizmet veriyor.

Ce-Tek Nozzle

Cemre Tekeli tarafından 2020 yılında kurulan Ce-Tek Spray Nozzle, Türkiye’nin ilk yerli nozul üreticisi olarak, otomotiv, savunma sanayi, gıda, makine ve tekstil gibi farklı sektörlere yönelik geniş ürün yelpazesi ile yerlileştirme çabalarını sürdürüyor.

Durmazlar

Sac işleme makinelerinde dünyada lider konumda bulunan Durmazlar Makina, 75 yıllık köklü geçmişi ve 1.500 kişilik uzman kadrosuyla, son teknolojiyle donatılmış fabrikalarında ürettikleri Akıllı Hat Çözümleri ile sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden Durmazlar Makina, Endüstri 4.0’a uygun inovatif ürünleriyle de sektörde fark yaratıyor.

ERBEND Makine

Caka bükme makineleri imalatında Türkiye’de öncü konumda olan ERBEND, inovatif tasarımları ve kalite odaklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Alanında Türkiye’de tek dünyada ise 5 imalatçıdan biri olan ERBEND, kendine özgü tasarımları ve kaliteli komponentleriyle sektörde öne çıkıyor. Şirket, teknolojiye yaptığı yatırımların yanı sıra Rusya’daki yeni yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor.

Ermaksan

Ermaksan, Türkiye'nin önde gelen makine üreticilerinden biri olarak 50 yılı aşkın deneyimiyle öne çıkıyor. Ar-Ge faaliyetlerine odaklanarak inovasyonu teşvik eden şirket, Türkiye'nin ilk yerli 3D metal yazıcısını üreterek sektörde bir çığır açıyor. Ermaksan, geniş ürün yelpazesi ve modern üretim tesisiyle dünya genelinde 110 ülkeye ihracat yaparak küresel pazarda güçlü bir konumunu sürdürüyor.

Heinz Linear

Heinz Linear, Oktay Holding’in 60 yıllık deneyimi ve uzman kadrosuyla elektromanyetik sistemler ve elektrostatik toz boya sektörlerinde, geniş ürün yelpazesiyle müşteri ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunmayı amaçlıyor.

İleri Teknik

Daire testere makineleri imalatında 40 yılı aşkın süredir adını dünyaya duyuran İleri Teknik, “Yenilikçi testere teknolojileri” mottosuyla geliştirdiği ürünleri otomotiv, mobilya ve beyaz eşya gibi metalin olduğu her alanda kullanıma sunuyor.

Isıtan Makine

65 yılı aşkın deneyimiyle Türk menşeili ürünlerini 85 ülkeye ihraç eden lider sac işleme makine üreticisi Isıtan Makine, geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla dünya standartlarında üretim yapıyor. Firma, kaliteli, dayanıklı ve uzun ömürlü makineleriyle küresel pazarda iddialı bir konumda bulunuyor.

Kozanlı Mühendislik

Lineer hareket teknolojileri ve kızak koruma sistemleri alanında 2002 yılından bugüne faaliyet gösteren Kozanlı Mühendislik, CNC tezgah imalatçılarına sunduğu proje destekleri sektörde önemli bir tedarikçi konumunda.

Lothbrog Makine

Türkiye’nin en büyük makine ithalatçılarından biri olan Lothbrog Makine, GWEIKE Lazer’in ürünlerini uygun fiyatla Türk sanayisiyle buluşturuyor. Yerli üreticilere yüksek teknoloji ürünleri makul fiyata sunarak sektöre katkı sağlamayı hedefleyen Lothbrog Makine, ülke genelinde 7/24 hizmet veren teknik servisi ile de fark yaratıyor.

LoyalMak

İnovasyon ve kalite odaklı ürünleriyle yıllık üretiminin yüzde 80’ini 55 farklı ülkeye ihraç eden LoyalMak, CNC fiber lazer kesim makineleri, delik delme ve sac işleme makineleri gibi geniş bir ürün yelpazesini Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli büyütüyor. Firma, yeni fabrika yatırımıyla birlikte üretim kapasitesini artırarak istihdamını genişletmeyi hedefliyor.

Nukon Lazer

Nukon Lazer, TEKNOSAB’daki yeni fabrikasıyla üretim kapasitesini artırarak uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Fiber lazer teknolojisindeki güvenilir çözümleriyle dikkat çeken şirket, teknoloji odaklı ve sürekli yenilikçi yaklaşımı ile sektördeki konumunu güçlendiriyor.

Nümerik Mühendislik

İbrahim Altıparmak ve Mesut Barut tarafından kurulan Nümerik Mühendislik ve Otomasyon, Türkiye'nin mühendislik sektöründeki eksiklikleri gidererek yazılım gücüyle öne çıkıyor. Firma bünyesinde faaliyet gösteren OEMAK Makine ise ahşap işleme makineleri alanındaki inovatif ürünleriyle, bu makinelerin yerlileştirilmesinde önemli rol oynuyor.

Sezgin Lazer Makine

Türkiye’nin tek el tipi lazer kaynak makineleri üreticisi olan Sezgin Lazer Makine, asansör, raf, mutfak, otomotiv ve mobilya ekipmanları üreten şirketlere yönelik özel olarak tasarladığı ürünleriyle dikkat çekiyor. Sezgin Lazer Makine, el tipi kaynak makinelerinde yerlileştirmeye katkı sağlayarak, hem iç piyasada lider olma hedefi güdüyor hem de Avrupa pazarında kalite ve teknik avantajlarıyla öne çıkarak ihracatını artırmayı planlıyor.

Şahinler Metal Makina

Şahinler Metal Makina, Türkiye'nin öncü makine üreticilerinden biri olarak 70 yıllık deneyimi ve üstün üretim kalitesiyle öne çıkıyor. Son yıllarda özellikle Uzak Doğu ve Asya pazarlarına odaklanan firma, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye yaptığı yüksek hacimli ihracatlarla sektörde adından sıkça söz ettiriyor. CNC torna, CNC Freze, CNC Borwerk gibi yüksek teknoloji ürünleriyle sektöre yön veren Şahinler Metal Makina, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve teknolojiye yatırımlarıyla ön plana çıkıyor.

T.Ş.T.

25 yıllık sektör deneyimi ve geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan T.Ş.T. Lift Amortisör, 2014 yılında kurulan T.Ş.T. Yüzey İşleri ile güçlendi. Otomotivden mobilyaya, inşaattan makineye kadar çeşitli sektörlere hitap eden kaliteli ürünleriyle global pazarda etkili bir konumda bulunan firma, üretiminin yüzde 90'ını 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

TESLAMAK

2014 yılında 2014 yılında Hasan Torun ve Mehmet Kurtuluş tarafından kurulan TESLAMAK, küçük boyutlu CNC abkant presleri ile sektörde öne çıkıyor. TESLAMAK’ın ürettiği tasarımıyla dikkat çeken CNC abkant presleri, enerji ve yer tasarrufu sağlayarak kullanıcılara avantaj sunarken, müşteri taleplerine özel üretimlerle geniş ürün yelpazesi sunuyor.

Yavuzlar Dişli

Bursa’nın önde gelen dişli üreticilerinden Yavuzlar Dişli 25 yılı aşkın süredir sektördeki liderliğini sürdürüyor. YDS Dişli markası altında ürettikleri ürünleri 30’un üstünde ülkeye ihraç eden firma, YDS Technology markasıyla sert malzeme kesim makineleri üretimine de iddialı bir giriş yaptı.

BUMATECH Fuarına katılacak Bursa firmaların listesi