Kalite ödül getirdi

Kalite kültürü ve yaklaşımının ülkemizde yaygınlaştırılması, kalite çalışmalarının teşvik edilmesini sağlamak, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak amacıyla 1998 yılından bu yana KalDer Bursa ve BUSİAD iş birliğinde EFQM Modeli’ne göre yürütülen Bursa Kalite Ödülü’nde 2020 yılı süreci tamamlandı.

Covid – 19 salgını nedeniyle ocak ayında başlayan 2020 Bursa Kalite Ödül sürecinde, başvuruların ardından kuruluşlara EFQM Modeli eğitimleri verildi. Eğitimler sonrasında kurumların hazırlamış olduğu başvuru dokümanları, ödül sürecinde model ve değerlendirme hakkında eğitim almış deneyimli kişiler tarafından detaylıca incelendi. Mayıs ayında kurumlarla yapılan online toplantılar ve saha ziyaretlerinin ardından değerlendiricilerin yaptığı son uzlaşım toplantı sonuçları Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu’nda değerlendirilerek nihai kararı vermek üzere Bursa Kalite Ödül Jürisi’nin onayına sunuldu. Böylece ödül alacak kurumların belirlenmesinin ardından süreç tamamlandı.

Pandemi şartları dolayısıyla kısıtlı katılımla Almira Otel’de düzenlenen ödül törenine ise ; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem, Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Servet Yeğit, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi ve BKÖYK Başkanı Alptekin Aykaç ile STK ve kurum temsilcileri katıldı.

Direkçi’den

çevre vurgusu

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, pandemi nedeniyle geçen yıl iptal edilen töreni, bu sene hibrit olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. 18’inci Kalite ve Başarı Sempozyumu’n önemli isimlerin konuşmacı olarak katıldığını dile getiren Direkçi, bu etkinliği önümüzdeki sene fiziki olarak gerçekleştirmeyi temenni etti. Direkçi konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aşı uygulamasının da yaygınlaşmasıyla virüsü kısa zamanda atlatacağız. Ancak virüsü atlatmak üzereyken son 1 aydır da müsilaj sebebiyle milyonlarca deniz canlısı yok oldu. Ne yazık ki insan, efendisi olduğu dünyanın virüsü oldu ve başka canlara kıyıyor. 4,5 milyar yaşındaki dünyayı 2-3 nesilde yaşanılmaz hale getirmenin arifesindeyiz. Yaşamak için; havaya, suya ve gıdaya ihtiyacımız var ama biz hepsini kirletiyoruz. Bu gidişe dur demek için; tüketim alışkanlıklarımızı ve konfor alanlarımızı değiştirmek zorundayız.”

“Kalite her insan

için önemli”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptığı konuşmada kalitenin herkesin hayatında olması gerektiğine vurgu yaptı. KalDer’in bu alanda farkındalık uyandırmak adına önemli faaliyetlere imza attığına değinen Başkan Aktaş, “Yaşam kalitemizi artırabileceğimize olan inancımız kent dinamiklerinin birbirlerine olan güveni ile zirve noktasına çıkacaktır. Biz hayatın her alanında kaliteli bir dizayn yapar, kural ve kaidelere hep beraber uyarsak, yaşadığımız sıkıntıların birçoğu bertaraf olacaktır. O yüzden kalite sadece yöneticiler, firmalar ve kurumlar için değil, her insanın olmazsa olmazlarındandır. Bu vesileyle her birinize kaliteyle dolu bir hayat, kaliteli bir yaşam dilerim” dedi.



2020’nin en mükemmeli Limak Enerji

Limak Enerji Uludağ Elektrik, 2020 Bursa Kalite Büyük Ödülü’nü kazanan firma oldu. Limak Enerji Uludağ Elektrik adına ödülü Genel Müdür Ali Erman Aytac aldı.

2018 yılında Bursa Mükemmellik Jüri Teşvik Ödülü ve sonraki yıl da Bursa Mükemmellik Başarı Ödülü alan Limak Enerji Uludağ Elektrik, 2020 yılında büyük ödülü almaya hak kazandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ödülü Genel Müdür Ali Erman Aytac’a takdim etti.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, gerçekleştirdiği çalışmalarla EFQM Mükemmellik Süreci’ni başarıyla tamamladı. Denetimciler ve Bursa Kalite Ödül Jürisi tarafından büyük ödüle layık görülen firma temsilcileri, ödül sevincini birlikte yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediye Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ve KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, ödülü alan Limak Enerji Genel Müdürü Ali Erman Aytac’ı tebrik etti.

Kalite yolculuğu

2017’de başladı

Aytac, EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarını ve Bursa Kalite Ödülü sürecini ise şöyle anlattı; “Şirket olarak temellerini attığımız kalite çalışmalarımızı sistemli ve sürdürülebilir bir model ile yürütmenin hem iş yapış süreçlerimizdeki performansımızı hem de rekabet gücümüzü artıracağı bilinciyle, çalışmalarımızı EFQM modeli çerçevesinde sürdürme kararı aldık. EFQM Mükemmellik Modeli’ni 2017 yılında uygulamaya karar vererek KalDer’e üye olduk ve KalDer öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzaladık. Yolculuğumuzda uzun soluklu bir kurumsal dönüşümü başlatırken, model kapsamında oluşturduğumuz 3 temel stratejiyi dayanak noktası belirleyerek, çalışmalarımızı kurguladık.” Model kapsamında rekabet gücünü artırmayı ve firma bünyesinde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Aytac, “Süreç sonunda ise müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz açısından örnek bir şirket olmayı hedefliyoruz” dedi.

“Motivasyonu yüksek bir ekiple yola çıktık”

Ödül sürecinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Aytac, “Mükemmellik Modeli Ödül Sürecimiz, 2019 yılında Jüri Teşvik Ödülü ve Türkiye Mükemmellik Ödülü 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi, 2020 yılında Bursa Mükemmellik Başarı Ödülü ile taçlandırıldı ve bu ödülü alan “ilk elektrik perakende satış şirketi” olduk. Heyecanlı, motivasyonu yüksek bir ekiple bu yola çıktık, sıkı bir şekilde modelin kapsadığı adımları iş süreçlerimize uyguluyoruz. Model sayesinde pek çok iyileştirme sürecine de tanıklık ettik. Kurumumuzun başarı grafiğini tarafsız olarak gözlemleyebilme ve iyileştirme fırsatlarını keşfedebilme olanağına sahip olduk” diye konuştu.



Limak Enerji Uludağ Elektrik

2020 Bursa Kalite Büyük Ödülü

Uray Sigorta

2020 Bursa Kalite Başarı Ödülü

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi

2020 Bursa Kalite Başarı Ödülü

Şehit Erol Olçok Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

2020 Bursa Kalite Başarı Ödülü