EKOHABER ÖZEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri’nde Bursa’nın önde gelen firmaları Korteks, Çilek Mobilya ve Burçelik, yenilikçi projeleriyle ödül aldı. Türkiye genelinde 57 ilden 613 projenin başvurduğu yarışmada, 11 kategoride 33 proje ödüle layık görüldü. Bursa’nın sanayi alanındaki başarısını bir kez daha kanıtlayan bu ödüller, şehrin üretim ve inovasyon potansiyelini gözler önüne serdi.

10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni, Türkiye'nin dört bir yanından başarılı projeleri ve firmaları bir araya getirdi. Bu yılki törende, Bursa'dan üç önemli firma, verimlilik alanındaki üstün çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Korteks, Çilek Mobilya ve Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş., geliştirdikleri projelerle hem kendi sektörlerinde fark yarattılar hem de Bursa'nın adını Türkiye genelinde duyurdular.

Bakan Kacır'dan verimlilik vurgusu

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, verimliliğin Türkiye ekonomisinin büyümesi ve kalkınması için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, firmaların verimlilik odaklı dönüşümünü hızlandırmak amacıyla birçok adım attıklarını ve bu yöndeki desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti. Özellikle yeşil ve dijital dönüşümün, verimlilik ve rekabetçiliği artırmada önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Kacır, bu alanlardaki yatırımları öncelikli olarak desteklediklerini dile getirdi.

Bursa firmalarının öne çıkan projeleri

Bursa'dan ödül alan firmalar, geliştirdikleri projelerle üretim süreçlerinde önemli iyileştirmeler sağlayarak verimliliklerini artırdılar.

İşte, bu başarılı projeler ve firmaların öne çıkan özellikleri:

· Korteks - Lojistikte Mükemmellik: Korteks, "Lojistikte Mükemmellik: Depolama ve Sevkiyat Süreçlerinde Yenilikçi Çözümler" projesiyle Süreç İyileştirme kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Proje, depolama ve sevkiyat süreçlerinde dijital dönüşüm, makine öğrenmesi, yenilikçi yazılımlar ve süreç optimizasyonu gibi unsurları içeriyor. Bu sayede, maliyetler düşürülürken verimlilik en üst düzeye çıkarıldı. Korteks'in bu projesi, şirketin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesine ve operasyonel mükemmellik yolculuğunda önemli bir adım atmasına katkı sağladı.

· Çilek Mobilya - Yalın Üretim Başarısı: Çilek Mobilya, "Çocuk Karyolalarına Ait Parçaların Üretim Proseslerindeki İsrafların Yalın Üretim Uygulamalarıyla Azaltılması" projesiyle Süreç İyileştirme kategorisinde üçüncülük ödülü kazandı. Proje kapsamında, üretim süreçlerindeki israflar detaylı bir şekilde analiz edilerek yalın üretim teknikleri uygulandı. Bu sayede, üretim süreçleri daha çevik, sistematik ve sürdürülebilir hale getirildi. Çilek Mobilya, bu proje ile sadece maliyet avantajı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda çalışan katılımını artırdı, problem çözme kültürünü geliştirdi ve organizasyonel çevikliğini güçlendirdi.

· Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. - Endüstri 4.0 Tabanlı Kırıcı Kontrol Sistemi: Burçelik, "Konkasör Tesislerde Endüstri 4.0 Tabanlı Kırıcı Kontrol Sistemi ile Verimliliğin Arttırılması" projesiyle Orta Ölçekli İşletmeler kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Bu proje, Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanarak kırıcı kontrol sistemlerini optimize etmeyi ve tesislerdeki verimliliği artırmayı hedefliyor. Burçelik'in bu başarısı, şirketin yenilikçi yaklaşımını ve teknolojiye verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Bursa'nın verimlilikteki rolü

Bursa, Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olarak, verimlilik odaklı projelere ve çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) da bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, firmaların verimliliklerini artırmaları için çeşitli projeler ve destekler sunuyor. BTSO'nun hayata geçirdiği Bursa Model Fabrika ve Enerji Verimliliği Merkezi gibi projeler, üretimde verimliliği artırmayı, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmayı ve sanayinin geleceğine yön veren örnek bir dönüşüm modeli oluşturmayı amaçlıyor.