Hannover’de gövde gösterisi
Uluslararası Ticari Araç Fuarı’na (IAA Transportation) Türk firmaları damga vurdu. Mercedes-Benz Türk, Anadolu Isuzu, Ford Trucks, Karsan, Temsa, Güleryüz ve Man gibi yerli üretim yapan firmaların boy gösterdiği fuarda Bursa’dan 28 firma yer aldı.
Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN
Otomotiv endüstrisinin en önemli etkinliklerinden Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı (IAA Transportation) 20 – 25 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlendi. Teknoloji lojistik, otobüs, hafif ticari araç ve ulaşım sektörleri ile start-up ve mobilite şirketlerini buluşturan fuara 42 ülkeden bin 400’den fazla şirket katıldı. ‘Hareket halindeki insanlar ve nesneler’ temasıyla düzenlenen IAA Transportation fuarı geleceğin ulaşım çözümlerini gözler önüne sererken, binek otomobillerde son yıllarda ön plana çıkan elektrikli çözümlerin ticari araçlarda da arttığı gözlemlendi. Ağır ticari araçlar ile şehir içi ulaşım çözümleri alanında en son yeniliklerin dünyaya tanıtıldığı fuara Türk otomotiv sanayisi adeta çıkarma yaptı. Başta Mercedes-Benz Türk, Anadolu Isuzu, Ford Trucks, Karsan, Temsa, Güleryüz, Man gibi yerli üretim dev firmaların yer aldığı fuara Türkiye’den 150’ye yakın firma katılım sağladı. Sektörün dev üreticileri ile önde gelen tedarikçilerini buluşturan fuara Bursa’dan da 28 firma katılım sağladı. Sektör temsilcileri 5 gün boyunca Almanya’ya dünyanın dört bir yanında gelen profesyonel alıcı ve firma temsilcilerine ürünlerini sergileme fırsatı yakaladı.
Hüseyin TUNCER
Pega Otomotiv YKB
Beklentilerimizi karşılamadı
IAA Transportation Fuarı sektörümüzün dünyada en önemli fuarları arasında. 2 yılda bir düzenlenen ve pandemi nedeniyle 4 yıl ara verilen fuara katılırken beklentilerimiz yüksekti. Çünkü bu fuarda alanında dünyanın en önemli firmaları boy gösteriyor ve en güncel teknolojilerini, en yeni araçlarını burada tanıyorlar.
Ancak uzun aradan sonra büyük umutlarla geldiğimiz fuar ne yazık ki beklentilerimizi karşılamadı. Çok sayıda katılımcı firma IAA Transportation’da yer alsa da ziyaretçi sayısı düşük kaldı. Bunun vize sorundan kaynaklı olduğu kanaatindeyim. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Avrupa ülkelerinin Rusya’ya ambargo uygulaması nedeniyle Rus ziyaretçiler yok denecek kadar azdı. Bunun yanı sıra Asya ülkelerinden de katılım çok düşük seviyede oldu. Buna rağmen hem mevcut hem de yeni Avrupalı müşterilerimizle temaslar kurarak onlara yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık. Umarız burada gerçekleştirdiğimiz temaslar ilerleyen süreçte yeni iş birliklerine dönüşür.
Ümran ERTAŞ
SKE Otomotiv Genel Müdürü
Ticari araç sektörünün geleceği
IAA Transportation, dünya otomotiv endüstrisinin en prestijli fuarlarından bir tanesi olduğu için mümkün olduğunca fuarın katılımcı olarak bir parçası olmaya özen gösteriyoruz. Küresel ticaret her geçen gün artıyor ve lojistik zincirleri gelişiyor. Buna paralel olarak teslimat ve yük trafiği, yeni kentsel mobilite biçimlerine uyumlu hale gelmek zorunda kalıyor. Bu bağlamda IAA Transportation fuarı, ticari araç sektörünün geleceği için çok önemli platformlardan bir tanesi. Bu prestijli fuarda yer almaktan gurur duyuyoruz.
IAA Transportation, çok prestijli bir fuar olmasının yanında aynı zamanda çok büyük bir fuar. Hol sayısı çok fazla ve ancak 2-3 günde tam anlamıyla gezip bitirebileceğiz bir fuar. SKE Group olarak diğer Türk firmalarla birlikte 22. Holde yerimizi aldık. Genel olarak kendi müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ancak fuar geneline nazaran bulunduğumuz hol daha sakin ve ziyaretçi sayısı az olan bir holdü. Böyle prestijli bir fuarda ülke değerleri olarak daha yoğun ve hareketli hollerde olabilmemiz çok daha verimli olabilirdi. Genel olarak bulunduğumuz hol özelinde Türk yetkililerin çeşitli etkinlikler düzenleyerek ziyaretçileri bu hole yönlendirebilirdi. Bu tarz fuarlarda ülke ve firmalar olarak bizler daha çok kenetlenmeli ve resmi makamlarımızın da desteği ile daha fazla iş kazanmanın yollarını aramalıyız.
Fuar süresince sektörümüz özelinde ürettiğimiz ürünlerimizi sergiledik. Ağırlıklı olarak hava süspansiyon körükleri metal parçaları ile ticari araç koltukları metal bileşenleri üretimi yapıyoruz. Ziyaretçilerin ürünlerimize olan ilgisi gayet olumluydu.
Rengin EREN
Erener Otomotiv YK Üyesi
4 farklı model sergiledik
120 yıllık bir geçmişe sahip olan IAA Transportation Fuarı bu yıl da son 30 yıldır ticari araç sektöründe “kim kimdir?” sorusunun cevap bulduğu Almanya’nın Hanover şehrinde gerçekleşti. IAA Transportation ticari araç dünyadaki en büyük buluşma noktası. Müthiş bir iletişim platformu. Böylesi büyük bir organizasyonda Erener olarak küresel otobüs üretim endüstrisinin bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Ticari araç endüstrisinin en önemli etkinliği sayılan ve lider ticari araç markalarını ve ilgili yan sanayi şirketlerini bir araya getiren bu fuarda ağır ticari araçların yanı sıra şehir içi ulaşım çözümlerinde de en son yenilikler dünyaya tanıtıldı. Binek araç tarafında başlatılan elektrikli araç dönüşümü, ticari araç tarafında da artarak devam ediyor. Öyle ki, dünya prömiyeri yapılan yeni ticari araçların hepsi ya batarya ya da hidrojen yakıt hücresi teknolojisine sahip. Araç üreticileri ve tedarikçilerinin, 2026 yılına kadar 220 milyar euro Ar-Ge yatırımı yapmış olacağı öngörülüyor. Erener olarak bizde iklim-nötrlüğü sağlanmasına yönelik olarak elektrikli, CNG ve orta boy otobüs segmentinde gereksinimleri karşılayacak yeni modellerimiz üzerinde çalışmalara devam ediyoruz. Piyasaya niş ürünler sunuyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya araç gönderiyoruz. Bu fuarda da şehir içi taşımacılık, turizm, okul ve personel taşımacılığında kullanılmak üzere üst yapısını yaptığımız, IVECO Daily 70C21 şase ve Mercedes Sprinter şase olmak üzere, 4 farklı modelimizi sergileme fırsatı bulduk. Dünyanın her bölgesinden ziyaretçilerin olduğu fuarda araçlarımız yoğun ilgi gördü, yeni siparişler aldık. Pandemi sonrası dönemde yeni yeni canlanmaya başlayan turizm sektörüyle birlikte, şasi ve van tedarikine bağlı olarak üretimimizde ciddi artışlar olacağını düşünüyoruz. Hem firmamız hem de ülkemiz adına IAA Transportation fuarının çok verimli geçtiğini söyleyebilirim.
Onur SAYDAMER
Nevpa Alüminyum Ticaret Md.
Gücümüze güç katıyoruz
En son 2018’de yaptığımız fuardan sonra pandemi dolayısıyla 2020’de pandemi dolayısıyla bu fuarı yapamamıştık. 2022’de tekrar müşterilerimizle buluşma imkanı yakaladık. Nevpa olarak global firmayız. Dünyanın en büyük üst yapı fuarında bulunmaktan son derece mutluyuz. Bu bizim için kendimizi daha iyi ifade etme ve yeniliklerimizi gösterme anlamında çok büyük bir fırsat oldu tekrardan. Senelerdir bu fuarlara katılıyoruz. Nevpa, Türkiye’nin üretim gücünü kullanarak, gücüne güç katmakta. Bununla beraber oluşumlarını daha da hızlandırarak yurt dışında ofisler ve depolar açma gayretindeyiz.
Hatta bunu gerçekleştiriyoruz. Şu an Dubai de şirketimizi kurduk ve depomuzu açıyoruz. İngiltere’de şirket kurulum faaliyetlerimiz devam ediyor. Aynı şekilde Almanya’da. Biz de buraya geldik ve müşterilerimize ürünlerimizi ve yeniliklerimizi tanıttık. Yan kapaklarımız, arka kapılarımız ve aksesuarlarımızı müşterilerimize sunuyor ve onlara bilgilendirmelerde bulunduk. Türkiye’nin üretim gücünü herkese göstermiş olduk. Hep beraber başarıya koşacağımıza inanıyoruz.
Rafet MUTLU
Bursa Trim Oto. Dış. Tic. Sor.
Markamızı binlerce ziyaretçiye tanıttık
IAA Transportation Fuarı’nın otomotiv sektörünün öncü ülkelerinden Almanya’da olması fuarı daha önemli kılıyor. Bu sektörde en ünlü ve en büyük otobüs ve minibüs markalarının olduğu bir fuara katılmak önemli. Bu fuar bizim için en son ürünlerimizi ve yeniliklerimizi kitlelere tanıtmak için ideal bir platform. Firma olarak IAA Transportation’ı markamızı binlerce ziyaretçinin önünde sergilemek önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ancak fuarın beklentiler çok fazla karşıladığını söyleyemeyiz. Dört yıl aradan sonra çok fazla yeni müşteri olmasa da mevcut çalıştığımız müşterilerin bizleri ziyaret etmesi önemliydi. Fuar süresince daha çok Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizi ağırladık. Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşen Busworld Fuarı ile IAA Transportation’ı kıyasladığımızda Busworld’un daha canlı ve hareketli geçtiğini söyleyebilirim. Açıkçası iki fuarı büyüklük açısından kıyaslamak çok doğru değil. IAA Transportation çok büyük bir fuar ve farklı araç gruplarını da barındırıyor. Busworld ise sadece otobüs ve minibüs grubunu kapsıyor. Firma olarak fuarda otobüs ve minibüs grupları için yeni ürünlerimizi sergiledik. İlgi beklediğimiz gibi olmasa da bir sonraki fuarda daha iyi olacağını umuyoruz.
Oğuzhan TORUN
Yen-Kar Torunlar Satış ve Pz. Md.
Yeni araçları görmek avantaj sağlıyor
IAA Transportation sektörümüzün en önemli fuarı. Önemli araç, treyler üreticileri ile ticari araç hakkında aklınıza gelebilecek her şey bu fuarda mevcut. Çok büyük firmalar ile birlikte bu fuarda yer almak bizim için büyük bir gurur oldu. Mercedes, MAN, DAF gibi önemli kamyon üreticileri bu fuarı yeni araçlarının lansmanını yapmak için değerlendiriyorlar. Son teknoloji ile üretilen araçları bu fuarda görmüş oluyoruz. Biz de bu teknolojiyle üretin araçların üzerine ve arkasına römork ve üst yapı üretiyoruz. Bu yüzden yeni araçları ilk gören kişiler arasında olmak avantaj sağlıyor.
IAA Transportation Fuarı beklentilerimizi oldukça karşıladı. Yoğun bir ilgi gördük. Dünyanın her yerinden sektörle ilgisi olan iş adamları, üreticiler buradaydı. Fuar süresince bu ziyaretçilerle görüşme fırsatı yakaladık ve yeni projelerle Türkiye’ye döndük.
Fuara yeni ürünlerimizle katıldık. Komple alüminyum üst yapılardan oluşan iki römork getirdik. Bu römorkların üst yapılarını aynı zamanda kamyonet üzerinde de kullanabiliyoruz. Bunların komple alüminyumdan olması ürünlerin hafif ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Ve de müşterilerimize daha fazla depolama alanı sağlıyor. Ayrıca ürünlerimizin demonte olması bunları dünyanın dört bir yanına göndermemizi kolaylaştırıyor.
Fuar boyunca Avrupa ülkeleri yoğunlukta olmak üzere dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırladık. Japon, Hindistanlı, İsrailli, Arap ve Avrupa ülkelerinin vatandaşları ürünlerimize büyük ilgi gösterdi.
Türkiye’de hem kendi sektörümüzde hem de farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yurt dışı fuarlarına katılmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu fuarlar büyük bir deneyim oluyor ve vizyon katıyor. İyi veya kötü demeden bu fuarlarda kendi ürünlerimizle bulunmak ülkemizin ihracatı ve dünya pazarındaki yerini kuvvetlendirmek adına çok önemli. Yabancı müşteriler, “Türkiye’de bu ürünlerin yapıldığını bilmiyorduk” gibi geri dönüşlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla bu tip fuarlar Türk ürünlerinin yurt dışında başarıyla temsil edilmesinin yolunu açıyor.