Hannover’de gövde gösterisi

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Otomotiv endüstrisinin en önemli etkinliklerinden Ulus­lararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı (IAA Transportation) 20 – 25 Eylül 2022 tarihleri arasında Alman­ya’nın Hannover şehrinde düzen­lendi. Teknoloji lojistik, otobüs, hafif ticari araç ve ulaşım sektörleri ile start-up ve mobilite şirketlerini buluş­turan fuara 42 ülkeden bin 400’den fazla şirket katıldı. ‘Hareket halindeki insanlar ve nes­neler’ temasıyla düzenlenen IAA Transportation fuarı geleceğin ulaşım çözümlerini gözler önüne sererken, binek otomobillerde son yıllarda ön plana çıkan elek­trikli çözümlerin ticari araçlarda da arttığı gözlem­lendi. Ağır ticari araçlar ile şehir içi ulaşım çözümleri alanında en son ye­niliklerin dünyaya tanıtıldığı fuara Türk otomotiv sanayisi adeta çıkarma yaptı. Başta Mercedes-Benz Türk, Ana­dolu Isuzu, Ford Trucks, Karsan, Temsa, Güleryüz, Man gibi yerli üre­tim dev firmaların yer aldığı fuara Tür­kiye’den 150’ye yakın firma katılım sağladı. Sektörün dev üreticileri ile önde gelen tedarikçilerini buluşturan fuara Bursa’dan da 28 firma katılım sağladı. Sektör temsilcileri 5 gün boyunca Almanya’ya dünyanın dört bir yanında gelen profesyonel alıcı ve firma temsilcilerine ürünle­rini sergileme fırsatı yakaladı.

Hüseyin TUNCER

Pega Otomotiv YKB

Beklentilerimizi karşılamadı

IAA Transportation Fuarı sek­törümüzün dünyada en önemli fuarları arasında. 2 yılda bir düzenlenen ve pandemi nedeniyle 4 yıl ara verilen fuara katılırken beklentilerimiz yük­sekti. Çünkü bu fuarda alanında dünyanın en önemli firmaları boy gösteriyor ve en güncel teknolojilerini, en yeni araçlarını burada tanı­yorlar.

Ancak uzun aradan sonra büyük umut­larla geldiğimiz fuar ne yazık ki beklentileri­mizi karşılamadı. Çok sayıda katılımcı firma IAA Transportation’da yer alsa da ziyaretçi sayısı düşük kaldı. Bunun vize sorundan kaynaklı olduğu kanaatindeyim. Rusya-Uk­rayna savaşından dolayı Avrupa ülkeleri­nin Rusya’ya ambargo uygulaması nede­niyle Rus ziyaretçiler yok denecek kadar azdı. Bunun yanı sıra Asya ülkelerinden de katılım çok düşük seviyede oldu. Buna rağmen hem mevcut hem de yeni Avrupalı müşterileri­mizle temaslar kurarak onlara yeni ürünleri­mizi tanıtma fırsatı yakaladık. Umarız burada gerçekleştirdiğimiz temaslar ilerleyen süreçte yeni iş birliklerine dönüşür.

Ümran ERTAŞ

SKE Otomotiv Genel Müdürü

Ticari araç sektörünün geleceği

IAA Transportation, dünya otomotiv en­düstrisinin en prestijli fu­arlarından bir tanesi ol­duğu için mümkün olduğunca fuarın katı­lımcı olarak bir parçası ol­maya özen gösteriyoruz. Küresel ticaret her geçen gün artıyor ve lojistik zin­cirleri gelişiyor. Buna pa­ralel olarak teslimat ve yük trafiği, yeni kentsel mobilite biçimlerine uyumlu hale gelmek zo­runda kalıyor. Bu bağ­lamda IAA Transporta­tion fuarı, ticari araç sektörünün geleceği için çok önemli platformlar­dan bir tanesi. Bu prestijli fuarda yer almaktan gu­rur duyuyoruz.

IAA Transportation, çok prestijli bir fuar olma­sının yanında aynı za­manda çok büyük bir fuar. Hol sayısı çok fazla ve ancak 2-3 günde tam anlamıyla gezip bitirebi­leceğiz bir fuar. SKE Group olarak diğer Türk firmalarla birlikte 22. Holde yerimizi aldık. Ge­nel olarak kendi müşteri­lerimiz ve potansiyel müşterilerle görüşmeleri­mizi gerçekleştirdik. An­cak fuar geneline naza­ran bulunduğumuz hol daha sakin ve ziyaretçi sayısı az olan bir holdü. Böyle prestijli bir fuarda ülke değerleri olarak daha yoğun ve hareketli hollerde olabilmemiz çok daha verimli olabilirdi. Genel olarak bulunduğu­muz hol özelinde Türk yetkililerin çeşitli etkinlik­ler düzenleyerek ziyaret­çileri bu hole yönlendire­bilirdi. Bu tarz fuarlarda ülke ve firmalar olarak bizler daha çok kenetlen­meli ve resmi makamları­mızın da desteği ile daha fazla iş kazanmanın yol­larını aramalıyız.

Fuar süresince sektö­rümüz özelinde ürettiği­miz ürünlerimizi sergile­dik. Ağırlıklı olarak hava süspansiyon körükleri metal parçaları ile ticari araç koltukları metal bile­şenleri üretimi yapıyo­ruz. Ziyaretçilerin ürünle­rimize olan ilgisi gayet olumluydu.

Rengin EREN

Erener Otomotiv YK Üyesi

4 farklı model sergiledik

120 yıllık bir geçmişe sahip olan IAA Transportation Fuarı bu yıl da son 30 yıldır ticari araç sektöründe “kim kimdir?” sorusunun ce­vap bulduğu Almanya’nın Hanover şehrinde gerçekleşti. IAA Transportation ticari araç dünyadaki en büyük buluşma nok­tası. Müthiş bir iletişim platformu. Böylesi bü­yük bir organizasyonda Erener olarak küresel otobüs üretim endüstrisinin bir paydaşı ol­maktan gurur duyuyoruz. Ticari araç endüstri­sinin en önemli etkinliği sayılan ve lider ticari araç markalarını ve ilgili yan sanayi şirketle­rini bir araya getiren bu fuarda ağır ticari araç­ların yanı sıra şehir içi ulaşım çözümlerinde de en son yenilikler dünyaya tanıtıldı. Binek araç tarafında başlatılan elektrikli araç dönüşümü, ticari araç tarafında da artarak devam ediyor. Öyle ki, dünya prömiyeri yapılan yeni ticari araçların hepsi ya batarya ya da hidrojen yakıt hücresi teknolojisine sahip. Araç üre­ticileri ve tedarikçilerinin, 2026 yılına ka­dar 220 milyar euro Ar-Ge yatırımı yapmış olacağı öngörülüyor. Erener olarak bizde iklim-nötrlüğü sağlanmasına yönelik ola­rak elektrikli, CNG ve orta boy otobüs seg­mentinde gereksinimleri karşılayacak yeni modellerimiz üzerinde çalışmalara devam ediyoruz. Piyasaya niş ürünler su­nuyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya araç gönderiyoruz. Bu fuarda da şehir içi taşımacılık, turizm, okul ve personel taşımacılığında kullanılmak üzere üst yapısını yaptığımız, IVECO Daily 70C21 şase ve Merce­des Sprinter şase olmak üzere, 4 farklı modeli­mizi sergileme fırsatı bulduk. Dünyanın her bölgesinden ziyaretçilerin olduğu fuarda araç­larımız yoğun ilgi gördü, yeni siparişler aldık. Pandemi sonrası dönemde yeni yeni canlan­maya başlayan turizm sektörüyle birlikte, şasi ve van tedarikine bağlı olarak üretimimizde ciddi artışlar olacağını düşünüyoruz. Hem fir­mamız hem de ülkemiz adına IAA Transporta­tion fuarının çok verimli geçtiğini söyleyebilirim.

Onur SAYDAMER

Nevpa Alüminyum Ticaret Md.

Gücümüze güç katıyoruz

En son 2018’de yaptığımız fuardan sonra pandemi dolayısıyla 2020’de pandemi dolayısıyla bu fuarı yapamamıştık. 2022’de tekrar müşterilerimizle buluşma imkanı yakaladık. Nevpa olarak global firmayız. Dünyanın en büyük üst yapı fuarında bulunmaktan son derece mutluyuz. Bu bizim için kendimizi daha iyi ifade etme ve yeniliklerimizi gösterme anlamında çok büyük bir fırsat oldu tekrardan. Senelerdir bu fuarlara katılıyoruz. Nevpa, Türkiye’nin üretim gücünü kullanarak, gücüne güç katmakta. Bununla beraber oluşumlarını daha da hızlandırarak yurt dışında ofisler ve depolar açma gayretindeyiz.

Hatta bunu gerçekleştiriyoruz. Şu an Dubai de şirketimizi kurduk ve depomuzu açıyoruz. İngiltere’de şirket kurulum faaliyetlerimiz devam ediyor. Aynı şekilde Almanya’da. Biz de buraya geldik ve müşterilerimize ürünlerimizi ve yeniliklerimizi tanıttık. Yan kapaklarımız, arka kapılarımız ve aksesuarlarımızı müşterilerimize sunuyor ve onlara bilgilendirmelerde bulunduk. Türkiye’nin üretim gücünü herkese göstermiş olduk. Hep beraber başarıya koşacağımıza inanıyoruz.

Rafet MUTLU

Bursa Trim Oto. Dış. Tic. Sor.

Markamızı binlerce ziyaretçiye tanıttık

IAA Transportation Fuarı’nın otomotiv sektörünün öncü ülkele­rinden Almanya’da olması fuarı daha önemli kılıyor. Bu sektörde en ünlü ve en büyük otobüs ve minibüs markalarının ol­duğu bir fuara katılmak önemli. Bu fuar bizim için en son ürünlerimizi ve yeniliklerimizi kitle­lere tanıtmak için ideal bir platform. Firma ola­rak IAA Transportation’ı markamızı binlerce zi­yaretçinin önünde sergilemek önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ancak fuarın beklentiler çok fazla karşıladığını söyleyemeyiz. Dört yıl aradan sonra çok fazla yeni müşteri ol­masa da mevcut çalıştığımız müşterilerin bizleri ziyaret etmesi önemliydi. Fuar sü­resince daha çok Avrupa ülkelerinden ge­len ziyaretçilerimizi ağırladık. Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşen Busworld Fuarı ile IAA Transportation’ı kıyasladığı­mızda Busworld’un daha canlı ve hare­ketli geçtiğini söyleyebilirim. Açıkçası iki fuarı büyüklük açısından kıyaslamak çok doğru değil. IAA Transportation çok büyük bir fuar ve farklı araç gruplarını da barındırıyor. Busworld ise sadece otobüs ve minibüs gru­bunu kapsıyor. Firma olarak fuarda otobüs ve minibüs grupları için yeni ürünlerimizi sergile­dik. İlgi beklediğimiz gibi olmasa da bir sonraki fuarda daha iyi olacağını umuyoruz.

Oğuzhan TORUN

Yen-Kar Torunlar Satış ve Pz. Md.

Yeni araçları görmek avantaj sağlıyor

IAA Transportation sektörümü­zün en önemli fuarı. Önemli araç, treyler üreti­cileri ile ticari araç hakkında aklınıza gelebile­cek her şey bu fuarda mevcut. Çok büyük firmalar ile birlikte bu fuarda yer almak bizim için büyük bir gurur oldu. Mercedes, MAN, DAF gibi önemli kamyon üreticileri bu fuarı yeni araçlarının lansmanını yapmak için de­ğerlendiriyorlar. Son teknoloji ile üretilen araç­ları bu fuarda görmüş oluyoruz. Biz de bu tek­nolojiyle üretin araçların üzerine ve arkasına römork ve üst yapı üretiyoruz. Bu yüzden yeni araçları ilk gören kişiler arasında olmak avan­taj sağlıyor.

IAA Transportation Fuarı beklentilerimizi ol­dukça karşıladı. Yoğun bir ilgi gördük. Dünya­nın her yerinden sektörle ilgisi olan iş adam­ları, üreticiler buradaydı. Fuar süresince bu ziyaretçilerle görüşme fırsatı yakaladık ve yeni projelerle Türkiye’ye döndük.

Fuara yeni ürünlerimizle katıldık. Kom­ple alüminyum üst yapılardan oluşan iki römork getirdik. Bu römorkların üst yapı­larını aynı zamanda kamyonet üzerinde de kullanabiliyoruz. Bunların komple alü­minyumdan olması ürünlerin hafif ve da­yanıklı olmasını sağlıyor. Ve de müşterile­rimize daha fazla depolama alanı sağlıyor. Ayrıca ürünlerimizin demonte olması bunları dünyanın dört bir yanına gönder­memizi kolaylaştırıyor.

Fuar boyunca Avrupa ülkeleri yoğunlukta olmak üzere dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırladık. Japon, Hindistanlı, İsrailli, Arap ve Avrupa ülkelerinin vatandaşları ürünlerimize büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’de hem kendi sektörümüzde hem de farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmala­rın yurt dışı fuarlarına katılmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu fuarlar büyük bir dene­yim oluyor ve vizyon katıyor. İyi veya kötü de­meden bu fuarlarda kendi ürünlerimizle bu­lunmak ülkemizin ihracatı ve dünya pazarındaki yerini kuvvetlendirmek adına çok önemli. Yabancı müşteriler, “Türkiye’de bu ürünlerin yapıldığını bilmiyorduk” gibi geri dönüşlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla bu tip fuarlar Türk ürünlerinin yurt dışında başarıyla temsil edilmesinin yolunu açıyor.