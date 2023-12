Eşref AYDEMİR - Göksel BAŞARAN

Makine endüstrisinin önde gelen şehirlerinden Bursa, dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik koşullara rağmen üretime ve ihracata odaklandı. Makine sektörünün kalbi konumunda olan Bursa firmaları inovatif ürünleri ile fark yarattılar.

‘Hem ithalatta

hem ihracatta

çok çalışmalıyız’

BUMATECH Fuarları’nın sektördeki sıkıntıları çözeceğini düşündüğünü ifade eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı konuşmada, “Ülkemizde dış ticarette daha çok çalışmamız gerekiyor. Dış ülkelere göre daha iyi ve daha çok üretim sağlamalıyız. Bu konuda sizlere güveniyorum. Dünyada örnek firmalar olmanızı ümit ediyorum” dedi.

‘Sanayi

liderliğimizi

pekiştirecek’

BUMATECH Fuarları’nın teknolojinin ve inovasyonun kalbinin attığı önemli bir platform olduğunu belirten ve Bursa’nın sanayi ve teknoloji uyumunu başaran dünyanın sayılı ticaret şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fuarların kentimizin sanayideki liderliğini pekiştirmesine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

‘Sektör 60 milyar

dolarlık üretim

hacmine ulaştı’

Makine sektörünün her geçen yıl üretim hacmini arttırarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığına dikkati çeken Önceki Dönem Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, makine sektörünün yıllar içinde kapasitesini ve ihracatını artıran nitelikle. Cumhuriyet’imizin 100. yılında bu sektör 60 milyar dolarlık üretim hacmine ulaşmıştır. Bursa sektörde daha yüksek hacme ulaştıracaktır” dedi.

‘Makine sanayisini

destekliyoruz’

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de Bursa makine sanayisini desteklemek için ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını söyledi. Şener, “Bursa otomotiv, tekstil gibi farklı sektörlerde öncü olmasının sebebi makine sektöründeki gelişimidir. Bursa makine sanayisinin desteklenmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

‘Bursa ihracatın köprüsü’

1,5 milyar dolarlık bir ihracat hacmine sahip makine sektörü buluşması olan Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 204 markaya ev sahipliği yaptığını kaydeden Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de “Ülkemiz ekonomisinde oldukça önemli bir konuma sahip olan Bursa ihracata köprü niteliğinde. Bumatech Fuarlarımızda yerli üreticilerin oranı oldukça yüksek. Fuarlarımızda yer alan katılımcılarımızın %80’e varanı yerli üretim yapıyor” diye konuştu.

‘Dijital dönüşümü sağlamalıyız’

Makina sektöründe dijital dönüşümün bir an önce başlaması gerektiğini vurgulayan Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, “28 milyar dolar ihracat yapabilen makine sanayimizle haklı gurur yaşıyoruz.

Ancak Cumhuriyet’in 100. yılına girerken makine sanayisinde dijital dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Ülke olarak imalat sanayii dijital dönüşümünü büyük kaynaklar tahsis ederek hızlandırmamız lazım” dedi.

‘İmalat sanayinin

kalbi Bursa’da

atıyor’

İnovasyon ve teknoloji farkındalığıyla Bursa’nın imalatçılarının dünyada fark yarattığını belirten Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, şunları söyledi: “Bursa üretimde öncü teknolojileri ilk kullanan ve yan sanayinin baş şehri. Ayrıca Bursa dünya markaları çıkaran ve ihracat rekorları kıran ve güçlü endüstri ile markalaşan bir sanayi şehri haline gelmiştir.”

DURMAZLAR

Akıllı fabrikaların yenilikçi lideri

Teknoloji ve inovasyon alanındaki liderliğini sürdürme vizyonuyla hareket eden Durmazlar Makina; son teknoloji ile donatılmış geniş üretim bölümlerine sahip fabrikalarında, otonom ve robotik teknolojili konfigürasyonlarıyla Endüstri 4.0 uygulamalarını bir araya getirerek, müşterilerine özel çözümler sunuyor. Makine sektöründe Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezini kuran şirket, her yıl yerli patent başvurularında ilk 10 içerisinde yer alarak güçlü bir teknolojik altyapı oluşturuyor. Ulusal ve uluslararası fuarlarda aktif bir şekilde yer alan Durmazlar Makina, dünya genelinde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu yıl içinde Almanya’da Blechexpo, ABD’de Fabtech, Tayvan’da TIMOS ve Fransa’da Global Industrie ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın en önemli makine fuarlarına katılan Durmazlar, akıllı fabrika projeleri kapsamında farklı hat çözümleri ile yenilikçi çözümlerini dünyaya tanıtma fırsatı yakaladı. Ülkemizde de 2023 yılında WIN Eurasia ve MATEF fuarlarına katılan Durmazlar Makina, yılın son fuarı olan BUMATECH’te yenilikçi ve inovatif ürünlerini bir kez daha dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sundu.

Ahmet Özkayan

Ermaksan YKB Vek. ve Gen. Mdr.

Yenilikçi

teknolojilerde lideriz

1000 kişilik bir ekibimiz ve 50 yılı aşkın tecrübeyle, sac işleme makinelerinden yüksek güçlü lazer ışın kaynağına, 3D metal eklemeli imalat teknolojilerinden titanyum metal tozu üretimine kadar çeşitli alanlarda kaliteli ürünler sunuyoruz. Türkiye’nin ilk yerli 3D metal yazıcısını üreterek sektöründe bir ilke imza attık. Ürettiği makinelerin yüzde 85’ini global pazara, yüzde 15’ini ise yurt içi piyasalara veriyoruz. ABD’den Yeni Zelanda’ya kadar 110 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yüksek teknoloji ürünlerin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Yıl boyunca Almanya, Fransa, ABD, Brezilya ve Polonya gibi dünyanın farklı ülkelerindeki birçok fuara katıldık. Ülkemizde de İstanbul’daki MATEF, Konya’daki MAKTEK fuarlarına ve son olarak Bursa’mızda düzenlenen BUMATECH Fuarı2na katılarak yılı tamamladık. BUMATECH, makine sektörü için her zaman büyük öneme sahip bir fuar. Bursa’nın markalarından biri olan BUMATECH’in önümüzdeki yıllarda daha da güçlenmesi için üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız.

Alper Körüstan

Nukon Lazer YKB Vekili

Endüstri 4.0’a

uygun makineler üretiyoruz

BUMATECH Fuarı, bu yıl da beklentilerimiz dahilinde oldukça verimli geçti. Firma olarak bu fuarda yer almaktan ve fuarın gelişimine katkı koymaktan gurur duyuyoruz. Çünkü BUMATECH Fuarı’nın büyüdükçe Bursa makine sektörüne sağladığı katkının artacağına da inanıyoruz. Üreticilerle birebir temas kurmak isteyen yurt içi ve yurt dışı müşteriler de bu yüzden BUMATECH Fuarı’nı ziyaret etmeyi tercih ediyor. Firma olarak 2023 yılında Türkiye’nin yanı sıra Almanya’dan İngiltere’ye, İtalya’dan Çekya’ya kadar farklı ülkelerde düzenlenen sektörün önde gelen fuarlarına katıldık. Bu fuarlarda endüstrinin ve müşterilerimizin taleplerini göz önünde bulundurarak imal ettiğimiz fiber lazer makinelerimizi, otomasyon sistemlerimizi, plazma kesim, oksijen sistemi makinelerimizi görücüye çıkardık. NUKON olarak Ar-Ge’nin önemine inanıyoruz. Nukon Lazer olarak son teknoloji ürünü Endüstri 4.0’a uygun makineler üretiyoruz. Son teknolojiye sahip, inovatif, akıllı ve çevreci makineler sunmak istiyoruz. Katıldığımız fuarlarda da bu ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduk. Burada firmamıza gösterilen ilgi bizleri oldukça mutlu etti. Ayrıca, Nukon Lazer olarak Bursa’nın teknoloji üssü TEKNOSAB’da bu yıl faaliyete aldığımız yeni fabrikamızla üretim kapasitemizi artırarak, uluslararası alanda daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.

AKYAPAK

Güçlü endüstri güçlü gelecek

Türkiye’nin ve dünyanın sayılı makine üreticilerinden biri olan ve 1962 yılında kurulan Akyapak Makine, sektörde 60 yılı aşkın tecrübesiyle öne çıkıyor. Makinelerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden firma makine, bükme, yapısal çelik işleme makineleri ve kaynak çözümleriyle sektörde lider konumda.

Engin Çetiner

Beka- Mak Yönetim Kurulu Başkanı

Hedefimiz dünyada ilk 5’e girmek

Metal testere makineleri imalatında dünyanın sayılı firmaları arasında yer alıyoruz. 40 yıllık tecrübeye sahip Türkiye’nin köklü testere makinesi üreticileri içindeyiz. Alanımızda dünyadaki ilk 10 imalatçı arasında yer alıyoruz fakat hedefimiz dünyada ilk 5’e girmek Yeni tesis ve teknolojik yatırımları ile hedeflerimiz hep bir üst çıtaya çıkartık.22 bin 500 metrekarelik alanda ürettiğimiz makineleri dünyanın 80 ülkesine ihraç ediyoruz. 2200 mm çapa kadar malzeme kesimi yapabilen Beka-Mak 2200 XS modelimizin ilk satışını da Polonya’ya gerçekleştirmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu makineye olan ilgiden mutluyuz. Dünyanın dört bir yanında birçok fuara katılıyoruz. Bu fuarlar katılan Türk firmaların mutlaka fayda sağlayacağına inanıyoruz. Makine sektörünün çok güçlü olduğu Bursa’da organize edilen BUMATECH fuarının tüm sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Burada olmaktan mutluyuz.

Turan Cesur

CESURBEND YKB

İhracatımıza

olumlu yansıyor

Tamamen kendi tasarladığımız ve ürettiğimiz hidrolik sıkma boru bükme makinelerinden, malafalı-malafasız boru ve profil bükme makinelerine, üç toplu boru ve profil kıvırma makinelerinden 5 Eksen CNC boru ve profil bükme makinelerine kadar müşterilerine geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. 2019 yılında üretimimize silindir ve kordon makinelerini de ekleyerek portföyümüzü genişlettik. CESURBEND olarak amacımız bükme ve imalat ihtiyaçlarını yüksek kalitedeki makineleri ile uygun fiyatlara karşılamak, kârlı çözümler üretmek ile müşteri ve bayi ilişkilerini uzun vadeli bir temele oturtmak. Dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ayrıca 40’a yakın ülkedeki bayi ile işbirliklerimiz sayesinde müşterilerimize hızlı satış sonrası servis verebiliyoruz. Bursa, sahip olduğu mühendislik yetenekleri ve teknik becerilere sahip iş gücü sayesinde kaliteli ve rekabetçi makinelerin de üretimini destekliyor. Sektörümüzün dünya genelinde yeni pazarlara açılması ve dış ticaretin teşvik edilmesi ihracatımızdaki artışa da olumlu yansıyor. Bu etkenlerden dolayı BUMATECH Fuarı’nı önemli buluyoruz, katılmaya özen gösteriyoruz.

Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli YKB Yard.

İhracat odaklı

Çalışıyoruz

Bursa, makine sektöründe hem Türkiye’de hem de yurtdışında oldukça saygın bir konuma ulaştı. Bir Bursa firması olarak hemen hemen her alanda kullanılabilen, her sektöre hitap eden makineler üretebiliyoruz. 25 yıldan uzun süredir dişli üretiminde lider konumdayız. YDS Dişli markalı zincir dişliler, pinyon, krameyer, triger ürünlerimizi 30’a yakın ülkeye ihraç ediyoruz. 2023 yılında yaptığımız yatırımlarla makine parkurlarımızı genişlettik. YDS Technology olarak geliştirdiğimiz sert malzeme kesim makinelerinde hem yurt içinde hem de yurt dışında iddialıyız.

Bu manada BUMATECH Fuarı bizim için ayrı bir önem taşıyor. Şehrimizde düzenlenen bu fuarın hem iç pazara hem de yurt dışı pazarına çok olumlu etkileri oluyor.

Bu yıl da çok güzeldi, verimli geçti. Bursa’ya yakışır bir fuar oldu.

Erhan Yılmazdöl

İleri Teknik Genel Müdürü

İnovatif ürünlerimiz büyük ilgi gördü

“Yenilikçi kesim teknolojileri” mottosuyla üretim faaliyetlerimizi sürdürerek dünyanın 5 kıtasında yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünya genelinde ve Türkiye’de bulunan geniş servis ağıyla müşterilerine sağladığı hızlı satış sonrası hizmetimizle öne çıkıyoruz. Ürettiğimiz makineler, otomotiv, mobilya, metal mobilya, beyaz eşya gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Şu anda üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ederken, yüzde 50’sini de ülkemizdeki sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ar- Ge çalışmalarımız sürüyor, hedeflerimize doğru emin adımlar ilerliyoruz. BUMATECH Fuarı’na sürekli katılıyoruz. Bursa’nın makine sektöründeki liderliğine inanarak, fuarı desteklemeye devam ettik. Son yıllarda BTSO’nun da yurt dışından ziyaretçi getirme çabalarının ve yaptığı ortak çalışmaların etkisiyle fuarın hem yurt içinde hem de yurt dışında bilinirliği arttı.

Ali Vatandaş

Şahinler Metal Makina Yurt İçi Sat. Md.

Uzak doğu pazarında iddialıyız

Makine sektöründe 70 yıllık deneyimizle ülke ve Bursa ekonomisine katkı sağlayarak ürünlerimizi dünyadaki 85 ülkeye ihraç ediyoruz. Özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore’ye gerçekleştirdiğimiz ihracatla Uzak Doğu pazarında da iddialı durumdayız. Halihazırda dünyanın dört bir yanından markamıza değer gösteren müşterilerimiz var. Onların memnuniyeti ve tavsiyeleri bizler için önemli. Bu müşterilerimizin referansıyla yeni müşteriler de kazanıyoruz. Geniş ürün yelpazemizle, birçok sektöre hitap ediyoruz. Firmamızın ana üretim kalemleri arasında silindir kıvırma, profil boru kıvırma, hidrolik kombine makas makineleri gibi ürünler bulunmakta. Bunlar inşaattan otomotive, imalattan makineye, asansörden ve çelik konstrüksiyona kadar birçok sektörde kullanılıyor. Ürünlerimiz teknolojileriyle kullanıcılarına da büyük kolaylıklar sağlıyor. Üretim kabiliyetimizin yanında satış sonrası hizmette de iddialıyız. Asıl önemli olan makineyi sattıktan sonra müşterilerinize sağladığınız hizmet oluyor. İç piyasada güçlü bir konumdayız. Her geçen gün yeni müşterilerimiz artıyor. BUMATECH Fuarı bizim açımızdan gayet başarılı geçti ve beklentilerimiz karşılandı. Güzel bir fuar geçirdik.

 Erdem Altıntaş

LoyalMak YK Başkanı

İşlerimize olumlu

yansıyacağını

düşünüyoruz

CNC fiber lazer kesim, delik delme, sac işleme makineleri üretiyoruz. Yıllık üretiminin yüzde 80’ini 55 ülkeye ihraç etmenin yanı sıra 30’dan fazla ülkede bulunan bayilikleri ile hızlı teknik servis sağlıyoruz. Fuarların yeni müşterilerle tanışma ve yurt dışındaki bayilerle iş görüşmeleri yapma konusunda fırsatlar sunuyor. Bu yıl da yoğun bir fuar takvimi geçirdik. Blechexpo, Essen, MATEF, Konya MAKTEK gibi hem uluslararası hem de ulusal alanda sektörümüzün önde gelen fuarlarına katıldık. BUMATECH ile de bu yıl ki fuar maratonumuzu tamamladık. Bu fuarların önümüzdeki süreçte işlerimize olumlu bir şekilde yansıyacağını düşünüyoruz. Bumatech fuar ise beklentilerimiz dahilinde verimli bir şekilde geçti. Hem yabancı hem de yerli ziyaretçi sayısı bizleri memnun etti. Türkiye’nin hemen hemen her şehrinden fuara gelenler olurken yurt dışından da çok sayıda kişi bizi ziyaret etti.

İbrahim Altıparmak/ Mesut Barut

Nümerik Müh. Kurucu Ortakları

Özel çözümler

Üretiyoruz

Nümerik Mühendislik ve Otomasyon, Türkiye’nin mühendislik sektöründeki eksiklikleri gidererek yazılım gücümüzle fark yaratmaya çalışıyoruz. OEMAK Makine ile metal sektöründeki otomasyon tecrübelerini ahşap sektörüne özel çözümler sunuyoruz. Nümerik Mühendislik ve Otomasyon olarak bizi öne çıkaran en önemli noktalardan biri yazılımdaki gücümüz. Ürünlerimiz kullanıcı dostu. Operatörler yarım günlük eğitimden sonra bu makineleri rahatlıkla kullanabiliyor. Bu nedenle, firmamızın geliştirdiği yazılımlar sadece maliyet avantajı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda işlevsellikleriyle de öne çıkıyor.

OEMAK Makine ile CNC ahşap torna ve CNC freze makineleri imalatı ile sektöre hizmet verirken, özellikle yurt dışından ithal edilen 5 eksen CNC ahşap işleme makinelerini yerlileştirmekte önemli bir rol oynuyoruz. Bu kapsamda yurt dışında ve yurt içinde çok sayıda fuarlara katıldı. OEMAK Makine olarak geliştirdiğimiz ürünleri sektörümüzün önde gelen fuarlarında sergiledik. BUMATECH Fuarı’nda firmalar yeni teknolojilerini sergilerken, yapacakları yeni ürünleri de görme fırsatı yakalıyorlar. Fuarda makine imalatçılarıyla bir araya gelmeyi hedefledik. Firma olarak makine imalatçılarına ihracatta destek sağlayabilecek, onlara ithal makinelerle rekabet etme şansı sunacak çözümler sunuyoruz.

Ümit Karagülle

MTC Metalurji Genel Müdürü

Yapay zeka destekli ürünümüzü tanıttık

MTC Metalurji olarak, Türk sanayisinin lokomotifi Bursa’da 15 yıldır üretimin her alanında yer alarak, endüstrinin kalite, AR-GE ve teknolojik gelişmelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Her sene düzenli olarak katıldığımız BUMATECH fuarında bu sene, gelişen ve değişen endüstrinin ihtiyaçlarına cevap veren, yapay zekâ destekli yeni nesil INNOVATEST Sertlik Ölçme ve BATY Video Ölçüm Cihazlarını müşterilerimizin ve tüm ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Özellikle kalite-kontrol ve üretim süreçlerinde çağın gerekliliği olan hız ve stabiliteyi birleştirmesiyle ile öne çıkan INNOVATEST FALCON500G2 sertlik ölçme cihazımız ziyaretçilerin yoğun ilgi odağı. BUMATECH fuarının önemi her sene artmakta, bu sene kötü hava koşullarına rağmen beklentilerin üzerinde bir fuar geçirdiğimizi düşünüyorum

Onat Ertoksöz

Oktay Holding YKB Yardımcısı

Çözümlerimizle fark yaratıyoruz

Oktay Holding’in en yeni iştiraklerinden biri olan Heinz Linear, elektromanyetik sistemler ve elektrostatik toz boya sektörlerinde adından söz ettiren lider bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Oktay Holding’in 60 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla müşterilerine çeşitli toz boya çözümleri sunan Heinz Linear, sektörün parlayan yıldızlarından biri konumunda. Heinz Linear olarak genel endüstri boyalarından otomotiv boyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşteri ihtiyaçlarına çözüm getiriyoruz. Elektrostatik toz boyalar, farklı parlaklık seviyelere ve dokulara sahip. Bu boyalar, makine, otomotiv, beyaz eşya ve mimari gibi çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Ayrıca, son yıllarda geliştirilen teknolojilerle birlikte toz boya uygulamaları cam, seramik, ahşap ve plastik gibi farklı yüzeylerde de kullanılabiliyor. Sektörümüzün önemli fuarlarından olan BUMATECH, firmamız için her zaman verimli geçiyor. Türkiye’nin önde gelen makine üreticilerinin katıldığı ve sektörün önemli oyuncularına hitap eden bu fuar, yeni müşterilerle tanışmak ve işbirlikleri kurmak için büyük bir fırsat barındırıyor. Biz de sektördeki lider konumumuzu daha da pekiştirerek, kaliteli ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize değer katmayı sürdürmeyi hedefliyoruz.

Orhan Er

ERFAB YKB

Geniş ürün

gamına sahibiz

Makine sektörünün dünyadaki 14 lider markasını çatısı altında toplayarak Türkiye imalat sektörünün hizmetine sunan Erfab Makine olarak bu yıl da BUMATECH’de yerimizi aldık. ​Silindir ve profil bükme makinelerinde dünyanın önde gelen markası DAVI, ​yapısal çelik işleme makinelerinde FICEP, ​Lazer kesme teknolojilerinde HSG, boru bükmede VLB ve ​sac doğrultma makinelerinde de KOHLER’in bir modeli ile fuarda yer aldık. Erler Grubun üretici şirketi Erbend Makine’nin yenilikliklerle geliştirdiği yukarı-aşağı hareketli ince sac bükme modeli Dual MFA’da bu yıl standımızda yer alan bir başka modelimizdi. Metal sacların bükümünü katlama yöntemi ile yapan caka bükme makine modellerinin dünyadaki sayılı üreticileri arasında yer alan Erbend Makine olarak üretimimizin yüzde 85 ihracat olsa da yurt içi pazarda da etkinliğimizi daha da arttırmak gayretindeyiz. Dünyanın öncü makine markalarını ERFAB’ın çevik organizasyonu ile yerli üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. Sektördeki köklü tecrübemiz ve geniş ürün gamımızla birçok firmaya üretim süreçlerinde çözüm ortağı oluyoruz. ERFAB olarak pazarlama iletişimi ve satış faaliyetleriyle 2023 yılının ilk üç çeyreğini başarılı bir şekilde tamamladık. ERFAB, yüksek nitelikli, çözüm odaklı satış ve teknik servis ekibiyle, satış öncesi ve sonrası hizmetlerde müşterilerine kolay, pratik ve zaman kaybı yaşatmadan çözüm sağlıyor. 2023 yılındaki fuar maratonunu BUMATECH ile tamamladık. Dünyanın önde gelen makine üreticilerine ev sahipliği yapan ve Bursa’da düzenlenen bu fuar hem sektörümüz hem de Bursalı makine imalatçıları için büyük önem taşıyor. Biz de her zaman bu fuara ayrı bir özenle hazırlandık. Ürünlerimize ilgi çok yüksekti. Çok verimli bir fuar geçirdik.

Fatih Sezgin

Sezgin Lazer Makine YKB

El tipi kaynak

makinelerimizi

tanıttık

Makine endüstrisinde 20 yılı aşan bir deneyime sahip firmayız. Bu yıl içinde Başköy’deki 2 bin metrekarelik yeni tesisimize taşınarak operasyonlarımızı daha etkin ve hızlı bir şekilde yönetebilir konuma geldik. Sezgin Lazer Makine olarak, fiber lazer güç kaynakları, optik ekipmanları, kontrol ve soğutma ünitelerinde uzmanız ve sektörde iddialıyız. Yine kendi bünyemizde Lasersonic markası adı altında el tipi lazer kaynak makinelerini tüketici­lerle buluşturduk. İlk lansmanını da 2021 yılında düzenlenen BUMATECH Fuarı’nda gerçekleştirmiştik. BUMATECH Fuarı firmaların yeni ürünlerini tanıtması açısından da çok güzel bir alan. Fuar­larda ürünleri­mize gösterilen ilgi bizleri mutlu ediyor.

Ma­kinemizin hacminin ve yaratacağı farkın bi­lincindeyiz. Fuarlarda da bunların geri dönüşlerini görmekten memnun olu­yoruz.

ISITAN MAKİNE

65 yıllık tecrübe

Ürettiği Türk menşeli ürünleri Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki 85 ülkeye ihraç ediyor. 1959 yılında kurulan Isıtan Makine, hep yeni makineleri üretme hedefiyle faaliyetlerini sürdürdü. Bu vizyonla hareket eden firma; sac işleme makineleri, kordon ve silindir makinesi, kordon makineler, daire kesme makasları, sıvama makinelerini üreterek hizmete sundu. Ürettiği verimli ve teknolojik makinelerle ülke ve Bursa ekonomisine katma değer sağlayan Isıtan Makine, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 15 bin metrekare kapalı alana sahip tesisi ve 160 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Geniş ürün yelpazesi, son teknolojiye uygun uzun ömürlü makineleriyle dünyanın tercih ettiği markalardan biri olan Istan Makine BUMATECH fuarında ürünlerini ve yenilikçi projeleriyle yerini aldı.

Deniz Alagöz

T.Ş.T. Lift Amortisör Dış Tic. Müdürü

Çok sayıda

fuara katıldık

Çeyrek asırlık birikimimiz ve geniş ürün yelpazemizle, küresel pazarda fark yaratan T.Ş.T. Lift Amortisör ve 2014 yılında kurduğumuz T.Ş.T. Yüzey İşlemleri şirketimizle birlikte bu alanda da güçlü büyümemizi sürdürüyoruz. Yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda fuara katıldık. Yoğun bir fuar takvimini geride bırakmak üzereyiz. Yeni modellere uygun üretim ve inovatif ürünlerimiz bu fuarlarda ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ayrıca bu fuarla hem mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirme hem de yeni pazarlara açılma konusunda bizlere önemli fırsatlar sundu. Geçen yıl T.Ş.T olarak BUMATECH Fuarı’nda yerimizi aldık ve buradan olumlu sonuçlarla ayrıldık. BUMATECH’e yurt içi ve yurt dışından gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etti.

Aytekin Koç

Atik Endüstriyel YKB

Kaynak masalarımızı sergiledik

Atik Endüstriyel çatısı altında lego mantığıyla çalışan kaynak masaları, yardımcı ekipmanlar ve mıknatısları sanayicimizle buluşturuyoruz. Öte yandan Alman markası Siegmund’un Türkiye distribütörlüğünü üstlendik. Flaig ve Vep Automation firmalarının satışını da yapıyoruz. Kaliteli markaları sanayicimizle buluşturmaya özen gösteriyoruz. BUMATECH Fuarı, Türkiye makine sektörü için büyük öneme sahip ve Bursa için prestijli bir organizasyonlardan biri. Bursa makine sektöründe adeta ülkemizin kalbi konumunda. Ayrıca bu fuarın şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Fuar hem yurt içi hem de yurt dışı müşterilerle bir araya gelmek için büyük fırsatlar sunuyor.

Hasan Torun

Teslamak Kurucu Ortağı

Makine sektörü için önemli fuar

2014 yılında sektördeki büyük makinelerin geniş alan kapladığını ve yüksek enerji sarfiyatına neden olduğunu gördük. Bu doğrultuda binlerce parçanın büyük makinelerle işlenmesi yerine daha uygun ve verimli bir alternatif sunma hedefiyle bu yola çıktık. Şu anda ürün portföyümüzde 6 farklı çeşitte CNC abkant makinesi bulunuyor. Özellikle 1300 mm ve 40 ton ağırlığındaki makinelerimiz, müşterilerimizden talep görüyor. Bursa’mız makine sektöründe kayda değer bir ağırlığı olan bir merkez konumunda. Biz de BUMATECH Fuarı’na özenle hazırlandık. BUMATECH Fuarı, Bursa ve Türkiye makine sektörü için oldukça önemli bir organizasyon. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarımız oldukça verimli geçti. Sektöre ve katılımcı firmalara önemli kazanımlar sağladığını düşünüyorum.

 Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

Çeliğin olduğu

her alandayız

Kurulduğumuz günden bu yana işlerinin merkezine inovasyonu koyan MTK Teknik Kaplama olarak sürekli gelişim hedefiyle teknolojilerimizi, üretimlerimizi ve iş yapış şekillerimizi de yeniliyoruz. Sektöründe lider firmalarıdan MTK Kaplama olarak; Türkiye’de çeliğin olduğu her alanda hizmet veriyoruz. Otomotivden makineye, tarımdan inşaata, enerjiden savunma sanayine kadar çeliğin olduğu her sektöre, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun hizmet sunuyoruz. Bumatech Fuarı’nda oksidasyon(Siyah Karartma),Nitrasyon, Siyah Nitrasyon, Bürüne Kaplama, prosesini kendimizin geliştirdiği S40 Kaplama gibi hizmetlerimizi anlattık ve tanıttık. Fuar, beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı.

Ziyaretçi sayısı ve satış açısından oldukça memnun kaldık. Hem yerel hem de yabancı alıcılarla olumlu geri dönüşler aldık.

Bu fuar, sektördeki gelişmeleri takip etmek, müşterilerimizle doğrudan etkileşimde bulunmak ve yeni iş bağlantıları kurmak açısından son derece başarılı oldu. 2024 yılı beklentilerimiz, iç ve dış pazarlarda büyümeyi sürdürmek, Ar-Ge çalışmalarımızı artırmak ve müşterilerimize daha fazla değer sunmak yönünde.

İbrahim Harman

DCB Lazer YKB

Endüstriyel lazer parçalarında

güvenilir adresiz

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ve lazer parça tedarikçisi DCB Laser Technology olarak, ithalat ve çözüm odaklı hizmetlerimizle Türk sanayisine kaliteli malzeme sunuyoruz. Dünya markalarının Türkiye’deki satış noktası olarak, optik lenslerden kesici kafalara kadar geniş ürün yelpazesiyle Türk sanayicisinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Kesici kafalarda dünyaca ünlü Ray Tools markasının satış noktası olarak hizmet gösteriyoruz. Bir diğer önemli işbirliğimizi ise Hanli Grubu’nun soğutucu (chiller) grubu konusunda yapıyoruz. Soğutucu alanında dünyanın en büyük üç firması arasında yer alan Hanli’nin Türkiye’deki temsilcisi konumundayız. Ayrıca, lazer güç kaynağı alanında da MAX’in satış noktasıyız. Firmamız ayrıca İtalyan CU-C firması ile Almanya’da optik konusunda faaliyet gösteren Linsen Glas markasının ithalatını gerçekleştiriyor. Geniş ürün yelpazemizi DCB Laser Technolgy markası altında birleştirmenin gururunu yaşıyoruz. BUMATECH Fuarı sayesinde endüstriyel alandaki yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturabiliyoruz. Fuar bu anlamda bize büyük katkı sağladı. Bu fuarlar sayesinde yabancı müşterilerle tanışma fırsatı yakaladık. Bizim açımızdan gayet verimli bir fuar geçti.

Hakan Karsan

Zigana Vinç YK Başkanı

Güzel fuar geçirdik

Güzel fuar geçirdik

BUMATECH Fuarı, Bursa ve Türkiye için büyük bir öneme sahip. Güzel bir fuar geçirdik. Bursa ve Bursa dışından çok sayıda misafirimiz oldu. Ziyaretçiler firmamıza büyük ilgi gösterdi. Ayrıca ziyaretçilerin alım odaklı olması oldukça memnun ediciydi. Zigana Vinç olarak, “Biz Bursa’ya yeteriz, Bursa’da bize yeter” diyoruz. Beklentimiz Türkiye geneli olsa da sadece Bursa’ya hizmet verebilmek kapasite anlamında bizlere yetecektir.

Kaldırma ekipmanları ile ilgili her geçen gün biraz daha iyisini, biraz daha kalitelisini ve modernini üretmeye çalışıyoruz. Ürünlerin montajında kolaylıklar sağlamaya gayret ediyoruz. Bu tarz Ar-Ge çalışmalarıyla yolumuza devam ediyoruz.

Cemre Tekeli

Ce-Tek Spraz Nozzle Kurucusu

İhracata odaklandık

Türkiye’nin ilk yerli nozul üreticisiyiz. Ce-Tek Spray Nozzle olarak; farklı sektörlere yönelik ürünlerimizle, geniş ürün yelpazemiz ve Ar-Ge çalışmaları ile ihracat başarısını daha üst çıtalara taşımayız hedefliyoruz. 2020 yılında İzmir’de kurulduk ve sonrasında ana merkezimizi Bursa’ya taşıdık. Nozul, hava tarafları, redüktör, yedek parça ve quick coupling gibi birçok parçanın tedarikini sağlıyoruz. Yıl içerisinde çok sayıda fuara katıldık. BUMATECH Fuarı, bizim için ayrı bir öneme sahip. İlk ihracatımızı BUMATECH Fuarı ile yaptık. Bursa’nın makine sektöründe Türkiye’nin kalbi, şehrin makine ihracatının 2024 yılında daha yüksek bir ivmeyle süreceğine inanıyorum. Fuarın tüm sektöre olumlu yansıyacağını düşünüyorum.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine Genel Müdürü

Yerli üreticilere

teknolojik çözümler

Lothborg Makine olarak yerli üreticileri ve imalat sektörünü, yüksek teknoloji ürünlerle daha makul ve ulaşılabilir fiyatlarla buluşturma felsefesiyle 2019 yılında faaliyete başladık. Türkiye’nin en büyük ithalatçı firmalarından biriyiz. GWEIKE Lazer’in fiber lazer kesim makineleri ve boru profil fiber lazer kesim makinelerinin Türkiye ithalatçısıyız. 5 binden fazla makine ihracat deneyimimiz, sac metal işleme teknolojilerindeki 15 yıllık bilgi, birikim ve tecrübemizle çalışıyoruz. Hedeflerimiz arasında mevcut pozisyonumuzu korumak ve servis hizmetlerimizi geliştirmek var. Gelecek yılki hedeflerimizden biri de Türkiye’ye ilk 60 kw’lık fiber lazer kesim makineleri ve boru profil fiber lazer kesim makinelerinin tedarikini sağlamak. Bursa, makineciliğin kalbi olarak görülüyor. Kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin hepsi Bursa’dan çıkıyor.

Hakan Akıncı

Class CNC YKB

Canlı test kesimleri büyük ilgi gördü

Başta makina sektörü olmak üzere otomotiv sanayi, savunma ve havacılık ve kalıp sanayinin kullandığı makinaların ithalat, ihracat ve satışını yürütmekte olup müşterilerimize ve topluma yenilikçi, ileri düzey teknoloji ile standartlara uygun, en yüksek kalite ve güvenliğe sahip ürün ve servisi, üst düzey mühendislik çözümleri ile sunmaktayız. Bumatech Fuar’ında ağırlıklı olarak Çin’in en büyük CNC Takım Tezgâhları imalatçılarından olan US Wheeler’in ürünlerini canlı test kesimleri ile sergileme fırsatı elde ettik. Ayrıca kendi üretimimiz olan PIT BULL Bağlantı ekipmanlarımızı sanayicimizin beğenisine sunduk. Yaklaşık 30 yıldır dünyanın birçok yerinde hem katılımcı hem ziyaretçi olarak fuarlara katılma fırsatı elde ettim. Fuarlarda amaç hem yeni ticaret ortamı elde etmek hem de yeni teknoloji ürünleri görücüye çıkarmaktır. Biz de bu fuarda yeni ürünümüz olan rigit ve hassas köprü tipi cnc işleme merkezi tezgâhımızı sergiledik. Daha önce hiç temasımız olmayan sanayicilerimiz ile ticari faaliyetler kurma fırsatı elde ettik. Sergilediğimiz ürünlerin test kesimlerinin beğeni alması ve yeni siparişler bizleri fazlasıyla memnun etti.

Serkan Karışan

Kozanlı Mühendislik Teknik Müd.

Sanayiciye kaliteli ürünler sunuyoruz

Lineer hareket teknolojisi ve kızak koruma sistemleri alanında faaliyet gösteriyoruz. 20 yıl içinde emin adımlarla büyüyerek Çalı Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekare kapalı alanda CNC tezgah imalatçılarına proje desteği veriyoruz. Önemli tedarikçi konumundayız. Kendi imalatlarımız olan Kozanlı ve dünya devi Schneeberger’in ürünlerini Türk sanayicisinin hizmetine sunuyoruz. Lineer hareket sistemleri koruma üretiyoruz. Bu alandaki tecrübemizle Kozanlı Covers çatısı altında ürettiğimiz ürünleri piyasayla buluşturuyoruz. Farklı makine tiplerine ve ihtiyaçlara göre özel olarak üretilebiliyoruz. Kozanlı Mühendislik olarak büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yeni pazarlara açılmak ve ürün gamımızı genişletmek için çalışıyoruz.

Bu çalışmalarımız ve planlarımız doğrultusunda BUMATECH fuarında yerimizi aldık.

Serkan Uzunoğlu

Armendus Genel Müdürü

Özel çözümler

üretebiliyoruz

Armendus olarak destek kolu ve kontrol paneli sistemleri tasarlıyoruz. Endüstride kullanılan tüm makinalarda bizim ürünlerimiz kullanılabiliyor.

Operatör kol ve pano taşıyıcı kol sistemlerimiz mekanik olarak yüzde 100 tamamen yerli üretimimiz. Operatörün olduğu her yerde bizim ürünlerimizi rahatlıkla kullanılabiliyor. Müşterinin isteklerine göre de panolarımızı ölçülendirebiliyoruz. Armendus firmamızla ilk defa BUMATECH’e katıldık. Daha önce başka bir firmamızla yer aldık. Olumlu geri dönüşleri oluyor. Fuar her yıl daha da verimli geçti. Yabancı ve yerli katılımcılar ilgili gösterdiği bir fuar oldu.

Zeki Acar

BUVİSAN YKB

Vinç sektörüne

öncülük ediyoruz

Fuarda vinç kaldırma ekipmanlarımızı sergiledik. 1 tondan 100 tona kadar kal­dırma yapabilen taşıma ekipmanlarımızı ve çeşitli vinçlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk.

Bu noktada firmamızı sektörde ayrıştıran en önemli özellikler ise hız, termin, stoktan teslim. Bunun yanı sıra kaliteli bir teknik mühendisliğimiz var. Oldukça başarılı bir mühendislik firmamız var. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Ayrıca Bursa’da bir makine üreticisi olmak da dünyada iyi bir algıya sahip olmanıza imkan sağlıyor.

Bursa’da kendi sektöründe en iddialı firmasıyız. Gerek şehrimizde gerekse ülkemizin genelinde ve yurt dışında aktif olara hizmet veriyoruz.

Kaynaklı imalatlar konusunda kendini kanıtlamış olan Buvisan gelinen noktada vinç sektörüne yön vermektedir.

BUMATECH Fuarı bizim içinde çok iyi geçti. Makine sektörü temsilciyleriye aynı çatı altında ürünlerimizi sunduk.

Ahmet Köken

Alpermak Kurucu Ortağı

İhracata yönelik

projeler yapıyoruz

2009 yılından beri sektörde faaliyet gösteriyoruz. Faaliyetlerimiz talaşlı imalatla başladı. Akabinde plastik parça ve kalıp imalatına başladık. Otomotiv, makine, tarım, hayvancılık ve mobilya gibi bir çok önemli sektöre hizmet veriyoruz. Ağırlıklı olarak plastik kalıp imalatı yapıyoruz fakat metal enjeksiyon kalıplarında da tecrübesini artırmayı sürdürüyoruz.

Yaklaşık 15 yıldır faaliyetlerimize başladık daha çok iç piyasaya yönelik üretimler yaptık. İhracat hedefimize yönelik projelerimizi hayata geçiyoruz.

BUMATECH’e ilk defa katılıyoruz. Bursa fuarının sektöre çok değer katacağına inanıyoruz.