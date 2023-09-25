Endüstri çıkarması yaptık
Türk Metal İşleme Sektörü 18-23 Eylül tarihleri arasında EMO Hannover Fuarı’nda bir araya gelirken Bursa’dan 11 firma inovatif teknolojileriyle göz doldurdu.
Göksel BAŞARAN
Makine ve endüstriyel otomasyon sektörünün heyecanla beklediği Uluslararası Metal İşleme, Kaynak Teknolojisi Fuarı EMO Hannover 2023, bu yıl 18 – 23 Eylül 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirildi.
Türkiye’den 61, Bursa’dan 11 firmanın katıldığı ve dünyadan 42 ülkeden 1.600’ü aşkın katılımcının ağırlandığı fuar, takım tezgâhları, fabrika otomasyonu, endüstriyel robotlar, ölçüm sistemleri, test teknolojileri, kesici aletler ve metal işlemenin de yer aldığı sektör temsilcilerini tek çatı altında buluşturdu.
“Yenilikçi üretim” başlığı altında EMO Hannover katılımcılara ve ziyaretçilere, teknoloji, strateji ve organizasyondaki en son trendleri sundu. “Geleceğe yönelik öngörüleri, sektörü etkileyen mega trendler” ve “İş Dünyasının Geleceği”, “Bağlanabilirliğin Geleceği” ve “Üretimde Sürdürülebilirliğin Geleceği” fuarın odak temaları idi.
Serdar Sağlam, EMO Hannover Fuarı’nı Ekohaber okuyucuları için gezdi, fotoğrafladı ve yorumladı.
Ahmet ÖZKAYAN
Ermaksan YKB Vekili ve Gen. Mdr.
Yerli ve milli teknolojilerimizi sergiledik
EMO Hannover Fuarına, Ermaksan çatısı altında Türkiye’nin ilk metal 3D katmanlı imalat teknolojisi üreten firmamız olan Ermaksan Additive ile katılarak, yerli ve milli teknolojilerimizi gururla sergiledik. ENAVISION 165 metal 3D yazıcımızı dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Fuar sürecince önemli iş bağlantılarına imza atmayı da başardık. ENAVISION
165 metal 3D eklemeli imalat makinesi, özellikle dental ve medikal sektörlerde daha düşük yatırım maliyetleri ile maksimum üretkenlik sağlamak amacıyla geliştirilmiş olup, bununla beraber araştırma enstitülerinde ve ofis tipi üretim ortamlarında da özelleştirilmiş uygulamalara izin veriyor. Modern imalatın taleplerini karşılamak üzere tasarladığımız ENAVISION 165, üretim süreçlerini kolaylaştırırken teslim sürelerini kısaltmakta ve genel verimliliği artırmaktadır. Fuar süresince Ermaksan
teknolojileriyle gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Sürdürülebilir teknolojiler geliştirmeye devam ederek, ülkemize ve sektöre en yüksek düzeyde katma değer sağlamayı hedefliyoruz.
Engin ÇETİNER
Beka-Mak YKB
Teknolojik makinelerimiz büyük ilgi gördü
EMO Hannover, metal işleme endüstrisinin önemli bir uluslararası etkinliği olan Avrupa’nın en önemli fuarlarından biridir. Bu fuar, CNC makine metal işleme, otomasyon teknolojileri, metal işleme ekipmanları ve daha fazlasını sergilemek için dünya genelinden katılımcıları bir araya getirdi. Türkiye’den birçok imalatçı son teknoloji ürünlerini sergiledi. Fuarda, Bursa firmalarının çokluğu şehrimizin dünya makine sektöründe ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi.
Beka-Mak olarak son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vererek konumuzda lider firmalar arasında merak edilen firma olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Son model teknolojik makinelerimiz büyük bir ilgi oldu. Yapılan anlaşmalar ve alınan siparişler ile verimli bir fuar geçirdik.
Mesut GÜNAL
HELIX TOOLS YKÜ
Ülke ihracatına
katkı sağlıyoruz
Artı Kesici Takım ve Makine Sanayi 2005 yılında kurulmuş olup, Helix Tools markası ile üretim yapmaktayız. Talaşlı imalat sektöründe kullanılmak üzere karbür kesici ve delici takımların üretimini yapıyoruz.
Firmamız, özel takım tasarım imalatı, takım tekrar bileme işlemleri ile de müşterilerinin isteklerine cevap vermektedir. 2005 yılında yurt içi pazardan başlayarak, 2006 yılından bugüne kadar yurt dışı pazarda da yer alan Helix Tools olarak, ülke ihracatına önemli ölçüde katkı sağlamaktayız. Bu fuara sürekli katılıyoruz. Diğer yıllara göre bu fuar bizim açımızdan zayıf geçti.
Fatih İĞREK
İğrek Makina Ar-Ge Müdürü
Üretici bölümünde yer aldık
2023 yılı itibariyle yıllardır katıldığımız EMO Hannover Fuarı’nda sağlayıcı bölümde değil takım tezgahı üretici bölümünde yer aldık. Türkiye’de ilk defa üretilen CNC kontrollü, 5 eksenli, freze ve torna tezgahlarımızı tanıttık.
Makinelerimiz ziyaretçiler tarafından güzel ilgi gördü. İğrek Makine olarak büyük makineler üretmeye hassas makineler yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca Türkiye delegesi olduğum Avrupa Takım Tezgahları İmalatçıları Birliği’nin (CECIMO) buradaki etkinliklerine katılarak ülkemizi temsil etmeye çalışıyorum.
Serdar SAĞLAM
Yavuzlar Dişli YKB Yrd.
Sert malzeme kesim makinemizi tanıttık
Yavuzlar Dişli olarak biz ilk defa yurt dışı bir fuarda sert malzeme kesim makinemizi sergiledik. Makinemiz yanında tüm dişli gruplarını da sergileyerek ziyaretçilerimizi ağırladık. Fuar etkinliği ve katılım oranı yüksek olsa da önceki seneleri arattı. Tüm katılımcılarda ve bizde de görüşümüz “katıldığımıza değdi” şeklindeydi. Bu tarz uluslararası fuarların hem rakiplerimizin ürünlerini hem de ne aşamada olduklarını ve bizim hangi konumda olduğumuzu açıkça gördüğümüz bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Bizim neler yapmamız gerektiği, neleri yanlış ya da daha doğru yaptığımız çok rahat bir şekilde gözler önüne serilmiş oluyor.
Nusret Can EROĞLU
Eroğlu Makina İşletme Sorumlusu
56 ülkeye ihracat yapıyoruz
Talaşlı üretim yapan CNC takım tezgahları için hassas tutucu takım sistemlerini üretmekteyiz. Konusunda Türkiye’de lider konumdayız ve Avrupa’nın önde gelen üreticilerindeniz. Eroglu Şirketler Grubu olarak Türkiye ve Almanya’daki üretim merkezlerinde yüksek teknoloji ile ürettiğimiz hassas tutucu takımların yüzde 60’ını yurt dışı pazarlama ağı ile Avrupa ve Asya bölgelerinden toplam 56 ülkeye ihraç etmekteyiz. EMO Hannover Fuarı bütün katılımcılar için güzel bir fuar oldu. Teknolojinin ve sanayinin gelişmelerini takip ettiğimiz, araştırdığımız ve katkı sağladığımız bir etkinlikti. Pek çok partnerimizle buluşma imkanı sağladık. Sanayicilerle tanışma fırsatımız oldu ve yeni projeler için fikir alışverişinde bulunduk. Katılımcılar için başarılı bir fuar organizasyonu olduğunu düşünüyoruz.
Erhan YILMAZDÖL
İleri Teknik Gen. Mdr.
Bayilerimizle buluşma noktası oldu
Bu fuarda son teknoloji ürünü tam otomatik metal ke sim makinelerimizin yanı sıra son teknoloji ürünümüz olan lazer boru kesme tezgahlarımızı sergiledik.
Makinelerimizde yer alan donanımsal ve yazılımsal yeniliklerle birlikte verimlilik, yüksek hız ve hassasiyetle kesim özelliklerini öne çıkarmayı hedefledik.
2003 yılından bu yana düzenli olarak bu fuara katılmaktayız.
Her katılımımızda firmamız ve ürünlerinin gelişimine paralel olumlu ziyaretler almaktayız. Gelişen yurtdışı faaliyetlerimiz sonucunda bu fuar bir yerde bizim bayilerimizle buluşma noktası haline gelmiştir.
Serkan UZUNOĞLU
Armdendus Genel Müdürü
Uzun süredir bu fuara hazırlanıyorduk
Destek kolları sistemleri, kontrol panelleri, bağlantı kuleleri, klavye sistemleri ve led ışıklar ve müşteri talebine uygun endüstriyel çözümlerimiz ile fuar standımızda katılımcılarımız ile buluştuk. Modern yapı, dayanıklılık, güvenli ve kolay kullanımları ile anılan markamız Armendus için EMO 2023 Fuarı yeni ağlar oluşturma, iş ortaklıklarını pekiştirme ve yeni vizyonlar açısından oldukça verimliydi. Geniş ürün yelpazemiz ile uzun süredir bu fuara hazırlanıyorduk. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar ile tanışmak ve ürünlerimizi tanıtmak bizim için heyecan vericiydi. Sanayi ve üretim teknolojisi arasındaki önemli bir arayüz görevi gören EMO 2023, katılımcıları ve ev sahipliği yapan markaları ile modernizasyon süreçlerine geniş bir bakış açısı katmıştır. EMO 2023, yeni çalışma yöntemleri, sürdürülebilir üretim ve iş süreçlerinin organizasyonu ile ilgili yenilikçi birçok tecrübe kazandırmıştır.
İlker DOLGUNDAĞ
Emay Metal Kalıp Gen. Mdr.
Bayilik anlaşmaları yaptık
CNC Doormatic kapı açıcıları, CNC makinelerinin kapılarını otomatik olarak açıp kapatmak için tasarlanmıştır. Servo motorlu kapı açıcılar, kendi kendine öğrenen ve direnci otomatik olarak algılayan bir kontrol modülü ile donatılmıştır. CNC Doormatic yüzde 100 güvenilirdir ve ek anahtar, ışık sensörleri, basınç anahtarları vb. donanımlar olmadan kullanılabilir. EMO Hannover fuarına ilk defa katıldık. Fuar gayet güzel geçti. Yurt dışı bağlantılarının yanı sıra direkt üretici firmalarla anlaşmalar yaptık. Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya bayilikleri verdik. Montaj, servis ve satış ekipleriyle anlaşmalar yaptık. Genel makine üreticilerinin otomatik kapı sistemlerine adapte edebilmeleri için fabrikalarla anlaşmalar yaptık.
Ercan GÜRGÖZE
Özbayrak Kızak Koruma Fab.Mdr.
Özel üretim sistemler yapıyoruz
Gıda, makine ve birçok sektörde CNC tezgahlarda kullanılan kızak koruma sistemleri üretiyoruz. Müşterilerin talebine göre özel üretimler yapıyoruz. 2007 yılında kurulan bir firmayız 2013’te EMO’ya ziyaretçi olarak geldik. Akabinde 2014 Euroblech fuarına katıldık ve o fuar sayesinde ihracat yapmaya başladık. 2014 yılından bu yana yurt dışında birçok fuara katıldık. Şu anda 25 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. EMO Hannover, global ve dünyada sayılı fuarlardan biri. Daha önceden de bu fuara katıldık. Fuar gayet güzel geçti ve üreticilerle kontakt kurduk. Almanya’da düzenlenen fuarların bize katkısının çok fazla olduğunu söyleyebilirim.