Bursa’da kaçakla mücadele sürüyor

Ayşe Nur BÜYÜKHAN

Deprem ülkemizin kaçınılamaz bir gerçeği. Bir doğa olayının afete dönüşmesini önlemek amacıyla alınması gereken önlemlerin ilk sıralarında, deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı belirlenmemiş kaçak yapılaşmaların ortadan kaldırılması yer alıyor. Başta deprem olmak üzere kent estetiği açısından da sorun teşkil eden ve tarım alanlarının azalmasına yol açan kaçak yapılara karşı Bursa belediyeleri çalışmalar gerçekleştiriyor.

Alinur AKTAŞ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Son 5 yılda bin 600 kaçak ve ruhsatsız yapı tespit edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, 5216 Sayılı Kanun kapsamında, 17 ilçe ve il sınırları dâhilinde başta tarım arazileri, ova, sahil şeridi, plansız alanlar ve sit alanları olmak üzere, kaçak binalar, işgale konu yapılar ve metruk bina denetimlerimiz aralıksız olarak ve kararlılıkla devam etmektedir.

Son beş yıl içerisinde, başkanlığımız teknik elemanlarınca Bursa ili genelinde, yaklaşık 1600 kaçak ve ruhsatsız yapının tespiti yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. maddeleri gereği yasal işlemlerinin yapılması için yetkili olan ilgili ilçe belediyelerine bildirilmiştir. Ayrıca 06.01.2023 tarihinde; Bursa Valiliğimiz koordinasyonu ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız öncülüğünde, kaçak yapıyla mücadele konusunda valilik genelgesi yayımlanması sağlanmış ve bu genelge doğrultusunda, tespit edilen kaçak ve ruhsatsız yapıların, yetkili olan ilçe belediyelerince ivedilikle yıkılması, ihtiyaç duyulması halinde Büyükşehir Belediyesinden araç ve ekipman desteği talep edilmesi hususları karara bağlanmıştır. Bu doğrultuda; ilçe belediye başkanlıklarından gelen yıkım destek taleplerine istinaden, bugüne kadar yaklaşık 350 adet kaçak yapı yıkımına iş makinesi ve ekipman anlamında destek verilmiştir.

2023 yılı içerisinde 40 adet bina yıkıldı

Kaçak yapılara dair, 2023 yılı içerisinde 40 adet binanın yıkımı gerçekleştirilmiş, bunların yaklaşık %60’ı iş yeri, % 30’u depo ve % 10’u konut+işgale konu imalat vasfındadır. Ayrıca; 2023 yılı sonuna kadar, nitelikli tarım arazisi üzerinde yapılmış yaklaşık 120 fabrika binasının da yıkımı planlamıştır. Tarım arazileri üzerinde bulunan yapılar; maalesef mühendislik hizmeti olmadan, yapım tekniğinden yoksun olarak ve sıvılaşma oranın yüksek olduğu araziler üzerinde yapıldığından, ileride yaşanması olası bir depremde can ve mal güvenliği açısından yüksek risk teşkil etmektedir. Bursa ovası, sahil şeridi, plansız alanlar ve sit alanlarının korunması ve herhangi bir yapılaşmaya müsaade edilmemesi adına Belediye Başkanlığımızca, 5 ekip ile kontrollerimiz, havadan (İHA) ve karadan aralıksız ve kesintisiz olarak sürdürülmekte, yapılan tespitler, ilgili ilçe belediyelerine iletilmekte ve başkanlığımızca süreç takipleri yapılmaktadır. Kaçak yapıya ilişkin; toplumsal bilincin artırılarak, farkındalık oluşturulması, siyasi kararlılık, plan yapılması mümkün olan yerlerin imara açılması, göçün önlenmesi, mevcut kanun ve yönetmeliklerde yapılacak düzenlemeler ile cezaların artırılması gibi birçok öneride bulunabiliriz.

Mustafa DÜNDAR

Osmangazi Belediye Başkanı

Kaçaklar yıkılıyor tarım kazanıyor

Osmangazi Belediyesi, Bursa ovası üzerinde imara uygun olmayan şekilde inşa edilen yapıları yıkarak, verimli toprakların yeniden tarımsal faaliyetlere kazandırılmasını sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi olarak, 2009 yılından bu yana 2 bin 116 kaçak yapıyı yıkarak, hem ilçedeki çarpık kentleşmenin önüne geçtik hem de tarım arazileri koruma altına aldık. Belediyemiz, imara aykırı yapılara karşı ortaya koyduğu mücadele ile tarım arazilerinin kaçak yapılar ile talan edilmesine müsaade etmiyor. Verimli tarım arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen konut, işyeri, fabrika ve depo gibi yapıların tespitini yapan Osmangazi Belediyesi, bu yapıları birer birer yıkılarak verimli toprakların korunması sağlanıyor. Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılından bugüne kadar 2 bin 116 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kent merkezinden kırsal bölgelere kadar ilçenin dört bir yanındaki kaçak yapıların tespitinin yapılıp yıkılmasıyla birlikte, ilçedeki çarpık yapılaşmanın da önüne geçildi. Osmangazi Belediyesi, son dönemde özellikle tarım arazileri üzerine inşa edilen kaçak yapıları mercek altında tutuyor. Türkiye’nin en verimli toprakları arasında yer alan Bursa ovası üzerine inşa edilen ruhsatsız yapıları tek tek tespit eden belediye ekipleri, imara aykırı yapıları yıkarak, her bir santimetresi dahi kıymetli olan arazileri, yeniden tarımsal faaliyete kazandırıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak İsmetiye Mahallesi’nde yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen bir depoyu yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak depo iş makinesi ile yerle bir edildi.

Turgay ERDEM

Nilüfer Belediye Başkanı

2023 yılı içerisinde 23 adet kaçak bina yıkıldı

Kentin geleceği için kaçak yapılarla mücadele konusunda tavrımız net. Özellikle tarım arazilerine kaçak yapı yapılmasına izin vermiyoruz.

Sürekli ekiplerimizle de­netim halindeyiz. Ta­rım alanlarının korunduğu ve planlı yapılaşmanın ol­duğu bir Nilüfer için çalışıyo­ruz. Bu hedefle ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor. Nilü­fer ilçesi dahilinde bulunan 64 mahallede belediyeye ge­len şikayetler ya da arazi kontrolleri esnasında ruhsat­sız veya ruhsat hilafı olarak yapıldığı tespit edilen yapı­larla ilgili hemen harekete geçiyoruz.

Çalışma arkadaşlarımız 3194 sayılı İmar Kanu­nu’nun 32. ve 42. maddeleri gereği yapı tespit ve tatil za­bıtları düzenliyor. Buna isti­naden de Encümen Kararları alınıyor. Sonrasında da yı­kım ekiplerimiz program da­hilinde yıkım işlemlerini ger­çekleştiriyor.

2023 yılı ocak ayından bu yana Nilüfer Belediyesi bün­yesindeki yıkım ekiplerimiz tarım alanlarına kaçak ola­rak yapılan 1 adet konut, 22 adet fabrika olmak üzere toplamda 23 adet kaçak ya­pının yıkımını gerçekleştirdi. Tarım alanlarında kaçak sa­nayi yapılarının artmasının en büyük nedenlerinden bi­rinin kentteki sanayi bölge­lerinin gelen talepleri karşı­layamamasından da kaynaklandığını düşünüyo­ruz. Söz konusu kaçak yapı­larla ilgili olarak gerekli ya­sal süreçler tamamlandıktan sonra, yıkımla ilgili olarak mahkemeler tarafından da verilen yürütmeyi dur­durma kararlarının da kalk­ması neticesinden yıkım iş­lemlerini gerçekleştiriyoruz. Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için gerekli işlem­lerin tamamlanması, Encü­men kararlarının alınarak vatandaşa tebliğ edilmesi sürecinde yapıların inşaat süreçlerini bitirerek faaliyete geçmesi yıkım sürecinde ak­saklıklara neden olmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediye­si’nin almış olduğu meclis kararının uygulanarak yapı tespit ve tatil zaptından sonra Encümen kararı bek­lenmeden yıkım yapılması hususunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine eklenmesi durumunda ka­çak yapılara müdahale te­mel aşamasında mümkün olacak ve kaçak yapılarla mücadele konusunda önemli bir adım atılacaktır.

Oktay YILMAZ

Yıldırım Belediye Başkanı

8 ayda 227 yıkım gerçekleşti

İlçemizde sağlıklı şehir statüsünün oluşturabilmesi amacıyla imar planları ne kadar önemliyse de yapılaşma şartlarının sağlanması ve korunması da şehircilik anlayışımız için önem taşımaktadır.

Kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün denetim ekipleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddelerine ait hü­kümlerin uygulanması çalışmalarını sürdürmekteyiz. De­netim ekiplerimizin yaptığı tespitler sonucunda ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılan inşaatlara mühür­leme yapılmakta ve yapı sahipleri hak­kında yapı tespit ve tatil zaptı tanzim edilerek idari para cezası ile yıkım kararlarının alındığı Encümen Kararları alınmaktadır. Ayrıca yapı sahipleri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmakta­dır. Tüm bu yasal işlemlere isti­naden yıkım programlarımız oluşturularak yıkım faaliyetleri­miz de uygulanmaktadır. 01/01/2023-31/08/2023 tarihleri arasında 227 adet yıkım faaliyetinin yapılması sağlan­mıştır. Bu yıkımların yaklaşık dörtte biri­nin işyerlerinde ya­pıldığı görülmekte­dir. Özellikle tarım alanlarında ruhsatsız olarak yapılan kaçak yapılaşmaların sayısındaki artışlara dikkat edildiğinde bu in­şaatların işyeri ve depo olarak kullanılabile­cek yapılar olduğu görülmektedir. Son dö­nemlerde ülkemizdeki enflasyon artışlarının işyeri ve ev sahiplerinin kira artış oranlarının yükselmesi ile çoğu tapu sahiplerinin işyerlerini boşaltarak tarım arazilerine kendi yapılarını yaptıkları ve kiracı olmak istemediklerini de beyan et­tikleri görülmektedir. Kararlılıkla sürdürdü­ğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz bundan

Hayri TÜRKYILMAZ

Mudanya Belediye Başkanı

2014’ten bu yana yeşil alanlar imara açılmadı

İlçemizi modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak, günümüz koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla turizm hedefli bir yönetimi benimsiyoruz.

Mudanya Belediyesi kent genelinde yapılan kaçak ve imara aykırı yapılarla ilgili mücadelesini aralıksız olarak sürdürüyor. 3194 sayılı İmar Kanunu’na muhalefet ve imar kirliğine sebep olan tüm yapıların, ekiplerce yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Kaçak yapıların yıkımı için tebli­gat gönderilip yasal süre veriyoruz. Bakanlığın belirlediği yasaları uygulama yükümlülüğümüz var ve bu yıkımları yaparak görevimizi yerine getiriyoruz. İmar affından fayda­lanıp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belgeleri iptal edilen yapılar ile ilgili çalışmalarımız da sürüyor. 2023 yılı içerisinde ise yıkım ihalesine çıkılmış olup, yeni yıkım programı yapılmaktadır. Göreve geldiğimiz günden beri “Mudanya sanayi kenti olamaz. Eğitim, kültür ve tarım kenti olmalı” dedik. Bu kapsamda Mudanya’daki kültür ro­tasını ayağa kaldıracak bir koruma sürecini başlattık. Mu­danya’da 2014 yılından bu yana hiçbir yeşil alan imara açılmadı. İlçemizin değerli tarım ve turizm alanlarını koru­yacak, kaçak yapılaşma ile yok olmasına izin vermeyece­ğiz. Bu doğrultuda kentimizin sağlıklı yapılaşmasını sağ­lama yönündeki kararlılığımız devam edecek.