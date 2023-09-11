Bursa iş dünyası OVP’yi değerlendirdi
Bursa iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ekonomi kurmayları ile birlikte ana hatlarını dile getirdiği, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024-2026 dönemini kapsayan OVP’yi açıkladı. Açıklanan yeni OVP’yi enflasyon ve TL’nin istikrarı başta olmak üzere temel ekonomik sorunların çözümüne ilişkin yol haritası olarak değerlendiren Bursa iş dünyası temsilcileri, alınan kararların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
İbrahim BURKAY
BTSO YK Başkanı
Sürdürülebilir ekonomi
İş dünyamız başta olmak üzere ekonominin tüm dinamiklerinin ortak aklıyla önümüzdeki üç yılın yol haritasının kapsamlı bir şekilde belirlendiği Orta Vadeli Programın ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalkınma hamlemizin temelini oluşturan nitelikli üretimin desteklenmesi, işletmelerimizin finansmana erişimlerinin sağlanması, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik atılacak güçlü adımlar, ekonomimizi sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacaktır. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla uygulanması, iş dünyamızın üretim ve yatırım ihtiyaçlarının gözetilmesi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, istihdam piyasasının ve ihracatçı firmalarımızın desteklenmesi programın başarıyla uygulanmasını sağlayacaktır. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde öngörülebilir bir yapının toplumsal, finansal ve ekonomik anlamda planlanan bu programla güçlendirilmesini de oldukça değerli buluyoruz.
İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de milletimizin refahı ve ülkemizin idealleri doğrultusunda azimle çalışmayı sürdüreceğiz.
Buğra KÜÇÜKKAYALAR
BUSİAD YK Başkanı
Anlayış değişimi umudumuzu artırdı
Seçim öncesi ekonomik anlayışla, gelinen noktadaki ekonomik anlayış tamamen farklı ve bugünkü anlayış, işleri rayına sokmak için bir umut kaydetti. Daha gerçekçi verilerle, gerçekçi ve çözüm odaklı bir ekonomik anlayışın sinyallerinin alındığı 3 ayın sonunda yayınlanan OVP bu umudu artırdı. Faiz artırımı, enflasyon hedefinin revize edilmesi ve kur baskılama konusundaki eski katılığın olmaması olumlu gelişmelerdir, OVP’ye de yansıyan bu anlayış başka unsurlarla da desteklenmelidir. İç tüketimi baskılayıp büyümeyi ihracatla yapmaya çalışan yaklaşımı doğru buluyoruz ancak bunun için ihracatın hem kur politikalarıyla hem finansa ulaşım noktasında hem de sektörlere göre belirlenecek yardım paketleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Faiz artırımının sürmesi gerekmektedir, enf-lasyon gerçeklerine dayanan faiz artışı, ekonomik gerçeklerimize uygun olur. OVP ile atılan adım, ekonominin bir program disiplini içinde çalışması ve öngörülebilirlik açısından önemli.
Nilüfer ÇEVİKEL
DOSABSİAD YKB
Programa desteğimiz tamdır
OVP, ülkemizin ekonomik geleceği için büyük bir öneme sahip. Açıklanan kararların etkin şekilde uygulanması da bir o kadar önemli. Programın büyümeye zarar vermeden uygulanacağının vurgulanması, iş dünyamız olumlu bir gelişmedir. Özellikle istihdam artışı ve enflasyonla mücadele gibi konulara odaklanılması, refah seviyesi açısından umutları tazeleyecektir. Ayrıca, deprem bölgesine ayrılan ek bütçe ve konut stokunun telafisi için sosyal konut projeleri gibi adımlar da ülkenin gelişimi açısından önemli katkılar sağlayacaktır.
OVP’de yapısal reformlara özel yer verilmesini çok önemsiyoruz. Yine ihracata dayalı büyüme modelinin altının çizilmiş olması da mühim.
Programın, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi gibi alanlarda odaklanacağına dair vurgu da iş dünyamız için oldukça kıymetli. Finansmana erişim gibi temel ihtiyaç göz önünde bulundurularak uygulamaların şekillendirilmesi, programın başarısını artıracaktır.
OVP’nin ülkemizin ekonomik büyümesine ve istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Büyümeyi güçlendirecek ve istikrarı sağlayacak programa desteğimiz tamdır.
Engin ÇETİNER
GÖRSİAD YK Başkanı
Bütçe açığını
ihracatı artırarak düşürebiliriz
Yeni açıklanan OVP elbet umut verici. Ama gösterilen hedeflere ulaşmak için alınacak tedbirler ve önlemler yeterli şekilde belirtilmemiş. 2024 yılında hedeflenen işsizlik oranı bu yıl için işlerin pek iyi gitmeyeceğini gösteriyor. Dövizdeki ani artışlar maliyetleri nasıl artırıyorsa yapılan müdahale ile uzun süre sabit tutmak ihracat yapan firmaları zor durumda bırakmaktadır. Son 2 yılda kredi bulmakta yaşanan zorluklar ihracat yapan firmaların yatırım yapmasına engel olmuştur. Açıklanan OVP’deki hedeflere ulaşmak için sadece ekonomik tedbir yeterli olmayacaktır. Eğitimden yargıya her konuda Avrupa standartlarında uygulamalar yapılmalıdır. Bütçe açığını ancak ihracatı artırarak düşürebiliriz. Türkiye’de üretilen ürünün ithalatında zorluklar getirilmeli, mümkünse yüksek gümrük vergileri uygulanmalıdır. Meslek Liselerine önem verilmeli, yaşanan eleman sıkıntısı kısa zamanda çözülmelidir.
Fatih ŞAKİR
BALKANTÜRKSİAD YKB
OVP bizler için bir yol haritası
Açıklanan Orta Vadeli Programı, bizler için yol haritası olarak değerlendiriyoruz. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomiyi yeniden yapılandırmaya yönelik açıklanan maddeler kararlılıkla uygulanmalıdır.
Önümüzü net olarak görmek yeni yatırımlardan istihdama ve ihracata kadar karar süreçlerimizi hızlandıracaktır.
Şeyda ŞENÇAYIR
BUİKAD YK Başkanı
OVP kararlıkla hayata geçirilmeli
İş dünyasının önümüzdeki üç yıllık süreçte gerekli hamleleri yapabilmesi için bugün açıklanan Orta Vadeli Program’ın günümüz ekonomik şartlarına çözümler üretecek, ülke ekonomisinin kalbi niteliğindeki her ölçekten, her sektörden iş dünyası temsilcilerinin önünü açacak şekilde kararlılıkla hayata geçirilmesi elzemdir. Ekonominin her alanını kapsayan, mevcut durumu doğru analiz edip çözümler sunan maddelerin kararlılıkla uygulanması başta enflasyon olmak üzere tüm problemlerin giderilmesinde anahtar olacaktır.
Ömer YILDIZ
BEKSİAD YK Başkanı
Enflasyonla mücadelede kararlılık
Orta Vadeli Program ile birlikte içinde bulunduğumuz yılla ilgili makro konular güncellenirken önümüzdeki 3 yıla ilişkin yol haritası da belirlenmiş oldu. Enflasyonla mücadele için alınan kararlar uygulanırsa pek çok ekonomik meselenin üstesinden gelineceğine inanıyoruz.
Şeref DEMİR
İMSİAD YK Başkanı
OVP öngörülebilirliği artıracak
Türkiye’nin ekonomide 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan OVP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Enflasyonda tek haneye indirilme hedefi ve fiyat istikrarı başta olmak üzere alınan kararların, hedeflenen ekonomik büyümenin yakalanmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 2023 hedeflerinde deprem felaketi ve dünyadaki ekonomik gelişmeler nedeniyle sapmalar oldu. OVP öngörülebilirliği artırarak yatırım ortamına önemli katkılar yapacaktır. Orta vadede ayrıca yabancı yatırımcıyı çekerek büyümeyi artıracak kararlar ülkemiz adına sevindirici. Öte yandan afet riskini minimum düzeye indirecek ve sektörümüzü rahatlatacak kararların uygulanma ihtimallerine olumlu bakıyor ve takip ediyoruz.
Mustafa GÜMÜŞ
BUMİAD YK Başkanı
OVP, iş dünyası için önemli
Hayatın her alanında olduğu gibi ekonomi ve iş dünyasında da geleceğe yönelik atılan adımlar, ortak akıl yoluyla mevcut durum ve problemlerin doğru şekilde tespit edilip çözümler üreten planlara bağlıdır.
Bu anlamda açıklanan OVP, doğru analiz ve tespitlerle iş dünyasının üç yıllık süreçte önünü görmesi açısından önemli. Üretimimizin, istihdamımızın, iç ve dış pazarlarda ticaretimizin güçlenmesi, ülkemizin her alanda refahını sürdürebilmesi için doğru analizlerle alınan doğru kararların kararlılıkla ve acilen hayata geçirilmesi şarttır.
Erdinç ACAR
ARSİYAD YK Başkanı
Sorunların aşılacağına inanıyoruz
Orta Vadeli Program ile Türkiye’nin 3 yıllık yol haritası çizildi. Ülkece enflasyonla mücadele ettiğimiz bir süreçte alınan kararlarla ekonomideki sorunların aşılacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki yeni dönemde de istihdam, ihracat ve üretim odağında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Murat KAYA
GESİAD YK Başkanı
TL’nin istikrarını önemsiyoruz
Açıklanan Orta Vadeli Program’ın ekonomideki belirsizlikleri ortadan kaldırmasını ümit ediyoruz. Bu da üretim, yeni yatırımlar, istihdam gibi konularda motivasyonumuzu artıracaktır.
TL’nin istikrarı başta olmak üzere finansal kesim ve bankacılıkla ilgili konuları içeren kararları çok önemsiyoruz.
Dr. İlker DURAN
AFSİAD YK Başkanı
İstikrarla büyüme güçlenecek
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) önemli bir kazanım olmuştur. İhracata dayalı büyüme modeli ile büyümeyi güçlendirecek ve istikrarı sağlayacak program ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olsun…
Yavuz KAZANGİL
TOSYÖV Bursa YK Başkanı
Geleceğe daha güvenle bakabilmek
Açıklanan Orta Vadeli Program, iş dünyasının önümüzdeki üç yıllık süreçte atacağı adımların, alacağı önlemlerin belirlenmesi açısından çok önemli. Ekonominin her alanında hissedilen enflasyonist ortamla mücadele anlamında atılacak kararlı adımlar her ölçekten üreticimizin, ihracatçımızın, ticaret erbabımızın ve çalışanlarımızın geleceğe daha güvenle bakabilmelerini sağlayacaktır.
Yanı sıra ihracatımızı, üretimimizi, istihdamımızı destekleyecek gerekli ve yerinde destek paketleri ekonomi çarklarının daha sağlam dönmesini sağlayacaktır.