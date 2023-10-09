Bursa ihracatta kan kaybediyor

Ayşe Nur BÜYÜKHAN – Göksel BAŞARAN

Eylül ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katıldığı basın toplantısıyla Bursa’da Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde açıklandı. Bakan Bolat, eylülde ihracatın yıllık 0,3 artış ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı rakamına ulaşıldığını ifade etti. Bolat, Bursa’nın net ihracatçı pozisyonunda bulunduğunu da belirterek, Eylül 2023’te geçen yılın aynı dönemine göre ihracatının yüzde 13,2 azaldığını söyledi.

Ömer BOLAT

Ticaret Bakanı

“ihracatımız, 3 aydır yükselen bir seyirde” Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda, “Eylül ayında ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık. Temmuz ve ağustos aylarında da ihracat rakamımız yine Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Temmuz ayında 20,3 milyar dolardı, ağustos ayında 21,6 milyar dolara yükseldik. Eylül ayında da 22,7 milyar dolara ulaştık. Bakın 3 aydır ihracatımız sürekli yükselen bir seyir gösteriyor.

Bu önemli bir başarı. Ocak-eylül döneminde 9 aylık baktığımızda ise ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılki seviyeyle hemen hemen aynı” diye konuştu.

Mustafa GÜLTEPE

TİM Başkanı

“Avrupa’daki durgunluk ihracatı olumsuz etkiliyor”

Türkiye’nin ana ihracat pazarı konumundaki Avrupa’da son bir yıldır talebin yavaş seyrettiğini hatırlatan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Avrupa’daki 29 ülkenin bu yılki dış ticaretine baktığımızda 25’inin çelik, 21’nin demir ve demir dışı metaller, 19’unun tekstil, 19’unun kimyevi maddeler, 16’sının hazır giyim ithalatında ciddi düşüş görüyoruz. Doğal olarak bu tablo ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Avrupa ve ABD bizim için ana pazar olmaya devam edecek. Ama bir taraftan da hem ihracatımızı artırmak hem de dönemsel dalgalanmaların olumsuz etkilerini azaltmak için alternatif pazarlar bulmamız gerekiyor. Pazar çeşitliliğimizi artırma hedefiyle bu yıl ticaret heyetlerine özel bir önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe konuşmasında, son 12 aylık ihracatın 253,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getirerek “Sektörler özelinde baktığımızda bu ay 2 milyar 846 milyon dolarla kimya sektörünü ilk sırada görüyoruz. Kimyayı 2 milyar 822 milyon dolarla otomotiv sektörü, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla elektronik ve 1 milyar 379 milyon dolarla çelik sektörü takip etti. Geçen ay 31 ilimiz ihracatını artırırken en çok ihracat yapan ilk 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu” dedi.

Eylül ayında ihracatı gerileyen sektörler

Otomotiv endüstrisi: Otomotiv sektöründe, geçen yılın aynı dö­neminde 591 milyon 446 bin dolar ihracat gerçekleşirken, bu yıl 472 milyon 588 bin dolar ile yüzde 20,1 oranında bir azalma kayda geçti.

Tekstil ve hammaddeleri: Teks­til ve hammaddelerinde, 2022 yılı eylül döneminde 116 milyon 674 bin dolar ihracat gerçekleşir­ken bu rakam 2023 eylülde 110 milyon 845 bin dolara gerileye­rek yüzde 5 kayıp yaşandı.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon: Hazır giyim ve konfeksiyonda, 2022 yılı eylül döneminde 143 mil­yon 750 bin dolar ihracat gerçekle­şirken bu rakam 2023 eylülünde 127 milyar 433 bin dolara gerileye­rek yüzde 11,4 kayıp yaşandı.

Çelik: Çelik sektöründe, 2022 eylül ayında 118 milyon 676 bin dolar ihracat kaydedilirken bu rakam 2023 eylül döneminde, 85 milyon 544 bin dolar ile yüzde 27,9 geriledi.

Eylül ayında ihracatı artan sektörler

Kuru meyve ve mamullerleri: Bur­sa’da kuru meyve ve mamulleri sektöründe 2022 yılı eylül ayında gerçekleşen 80 bin dolar değerin­deki ihracat, 2023 eylül ayında ise yüzde 176,7 artış ile 222 bin dolara yükseldi.

Makine ve Aksamları: Makine ve aksamları sektöründe, 123 milyon 626 bin dolar olarak kay­dedilen eylül 2022 ihracatı, yüzde 1,2 artışla eylül 2023’te 125 milyon 89 bin dolar olarak açıklandı.

Sektörlerde ciddi düşüşler var

Makine ve Aksamlar: Makine ve aksamları sektöründe, 123 milyon 626 bin dolar olarak kaydedilen eylül 2022 ihracatı, yüzde 1,2 artışla eylül 2023’te 125 milyon 89 bin dolar olarak açıklandı.

“İhracat destekleri artacak, finansmana erişim kolaylaşacak”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) gerçekleştirilen “Bursa İş Dünyası Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, “Bursa, ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir yanında iftiharla dalgalandırıyor. Otomotiv, tekstil ve makine sektörü yine üst seviyede. Tarım ve turizmdeki potansiyeli ve başarıları ortada. Bursa’da 2022 yılında 272 milyon lira, bu yılın ilk 9 ayında ise 478 milyon lira destek sağlamış durumdayız. Bakanlık olarak önümüzdeki yıl ihracat desteklerini yüzde 100’ün üzerinde artıracağız. Firmalarımızın finansmana erişimi için de önemli adımlar atıyoruz. İş dünyamızı Bakanlığımızla yakın işbirliğine davet ediyorum.” şeklinde konuştu. Bursa’nın ekonomideki öneminin bilindiğini kaydeden Bolat, “Otomotiv sanayimizin kalitesiyle, rekabetçi gücüyle ve çok değerli markalarıyla dünyada otomotiv üssü olarak bilinen bir şehir” ifadelerini kullandı.

UİB’in eylül ihracatı 2,9 milyar dolar

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) eylül ayı ihracatının yaklaşık 3 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. UİB’in geçen ay 2 milyar 978 milyon 440 bin dolar olan ihracatı, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 26 milyar 829 milyon 928 bin dolara ulaştı.

OİB’in ihracatı eylül ayında 2,4 milyar dolar

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2’lik artışla 2 milyar 392 milyon 920 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Ocak- Eylül dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17’lik artışla 22 milyar 80 milyon 736 bin dolar oldu.

UTİB’in ihracatı eylülde 111,6 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Eylül ayında 111 milyon 586 bin dolar ihracata imza attı. UTİB’in Ocak- Eylül dönemdeki ihracatı ise 962 milyon 510 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB’ten eylülde 74 milyon dolar ihracat

Eylül ayında, 73 milyon 999 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), yılın dokuz aylık dönemindeki ihracatı ise 768 milyon 795 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB’in ihracatı eylül ayında 30,7 milyon dolar

Eylül ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3’lük artışla 30 milyon 652 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Eylül döneminde 207 milyon 529 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB’ten eylülde 31,5 milyon dolarlık ihracat

Eylül ayında, 31 milyon 497 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37’lik artışla 148 milyon 743 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.