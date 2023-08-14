Bursa firmaları çıtayı yükseltti

Capital Dergisi her yıl düzenli olarak yayınladığı Capital 500’ün sonuçlarını paylaştı. Dünya ve Türkiye ekonomisinin büyüme hızının neredeyse yarıya indiği 2022 yılında, savaş, yüksek enflasyon, finansmana erişim sıkıntısı ve ihracat pazarların­daki resesyonla mücadele veren Capital 500 şirket­leri, reel olarak ciroda yüzde 10,6, kârlılıkta yüzde 27,6 büyüdü.

2021 yılında nominal olarak yüzde 58,3 büyüme yaşayan Capital 500 şirketlerinin toplam cirosu, 2022 yılında yüzde 117 arttı.

Bursa firmalarının performansı

Capital 500 listesinde 23 Bursa firması kendisine yer buldu. Bu firmaların toplam ciroları 2022 yılında yüzde 121,5 artışla 251 milyar 137 milyon 785 bin 133 TL oldu. Listedeki Bursa firmalarının toplam geç­tiğimiz yılki toplam ihracatları 3 milyar 985 milyon 210 bin 169 dolar olurken, firmalar bu dönemde top­lam 42 bin 96 kişiyi istihdam etti.

Geçtiğimiz yıl 65 milyar 545 milyon 354 bin TL ciro elde eden Tofaş, listede en üst sırada yer alan Bursa firması oldu. Bunu 30 milyar 371 milyon 173 bin 9 TL ciro ile Borçelik ve 30 milyar 67 milyon 398 bin TL ile Zorlu Enerji takip etti.

2022 yılında 1 milyar 801 milyon 413 bin 855 do­larlık ihracata imza atan Tofaş, bu konuda en başa­rılı Bursa firması olurken, Tofaş’ı, 464 milyon 949 bin 62 dolarla Borçelik ve 363 milyon 383 bin 735 dolarla Yeşim Satış Mağazaları takip etti.

Tofaş, geçtiğimiz yıl 5 bin 528 kişilik istihdamla bu alanda da Bursa’nın en başarılı firması oldu. Özdilek AVM ve Tekstil de 2022’de 5 bin 234 kişilik istih­damla bu konuda öne çıkan firmalar arasında yer aldı.

Listede yükselenler

Bursagaz (+148), Bursa Çimento (+125), İsmini Açıklamak İste­meyen Şirket (+93), Gemlik Gübre (+72), Beyçelik Gestamp (+64), Döktaş Dökümcülük (+64), Özdilek AVM ve Tekstil (55), Aunde Teknik Tekstil (+51), Durmazlar Makina (+40), Prysmian Kablo (+36), Almax­tex Tekstil (+30), Yeşim Satış Mağazaları (+17), Sütaş (+11), Zorlu Enerji (+9), Tofaş Oto Fab­rika (+5), Asil Çelik (+4)

Listede gerileyenler

Karsan Otomotiv (-51), Pro Yem (-14), Borçelik (-11)

Listeye yeni girenler

Coşkunöz Metal, Leoni Kablo, Çemtaş, Tarfaş Tarımsal