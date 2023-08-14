Bursa firmaları çıtayı yükseltti
Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Listesi’nde 23 Bursa firması kendine yer buldu. Listedeki Bursa firmalarının 2022 yılında elde ettiği ciro toplamı 251 milyar 137 milyon 785 bin 133 TL olurken, bir önceki yıl gerçekleştirdikleri ihracat 3 milyar 985 milyon 210 bin 169 dolar olarak kayıtlara geçti.
Capital Dergisi her yıl düzenli olarak yayınladığı Capital 500’ün sonuçlarını paylaştı. Dünya ve Türkiye ekonomisinin büyüme hızının neredeyse yarıya indiği 2022 yılında, savaş, yüksek enflasyon, finansmana erişim sıkıntısı ve ihracat pazarlarındaki resesyonla mücadele veren Capital 500 şirketleri, reel olarak ciroda yüzde 10,6, kârlılıkta yüzde 27,6 büyüdü.
2021 yılında nominal olarak yüzde 58,3 büyüme yaşayan Capital 500 şirketlerinin toplam cirosu, 2022 yılında yüzde 117 arttı.
Bursa firmalarının performansı
Capital 500 listesinde 23 Bursa firması kendisine yer buldu. Bu firmaların toplam ciroları 2022 yılında yüzde 121,5 artışla 251 milyar 137 milyon 785 bin 133 TL oldu. Listedeki Bursa firmalarının toplam geçtiğimiz yılki toplam ihracatları 3 milyar 985 milyon 210 bin 169 dolar olurken, firmalar bu dönemde toplam 42 bin 96 kişiyi istihdam etti.
Geçtiğimiz yıl 65 milyar 545 milyon 354 bin TL ciro elde eden Tofaş, listede en üst sırada yer alan Bursa firması oldu. Bunu 30 milyar 371 milyon 173 bin 9 TL ciro ile Borçelik ve 30 milyar 67 milyon 398 bin TL ile Zorlu Enerji takip etti.
2022 yılında 1 milyar 801 milyon 413 bin 855 dolarlık ihracata imza atan Tofaş, bu konuda en başarılı Bursa firması olurken, Tofaş’ı, 464 milyon 949 bin 62 dolarla Borçelik ve 363 milyon 383 bin 735 dolarla Yeşim Satış Mağazaları takip etti.
Tofaş, geçtiğimiz yıl 5 bin 528 kişilik istihdamla bu alanda da Bursa’nın en başarılı firması oldu. Özdilek AVM ve Tekstil de 2022’de 5 bin 234 kişilik istihdamla bu konuda öne çıkan firmalar arasında yer aldı.
Listede yükselenler
Bursagaz (+148), Bursa Çimento (+125), İsmini Açıklamak İstemeyen Şirket (+93), Gemlik Gübre (+72), Beyçelik Gestamp (+64), Döktaş Dökümcülük (+64), Özdilek AVM ve Tekstil (55), Aunde Teknik Tekstil (+51), Durmazlar Makina (+40), Prysmian Kablo (+36), Almaxtex Tekstil (+30), Yeşim Satış Mağazaları (+17), Sütaş (+11), Zorlu Enerji (+9), Tofaş Oto Fabrika (+5), Asil Çelik (+4)
Listede gerileyenler
Karsan Otomotiv (-51), Pro Yem (-14), Borçelik (-11)
Listeye yeni girenler
Coşkunöz Metal, Leoni Kablo, Çemtaş, Tarfaş Tarımsal