Bursa firmaları Ar-Ge ile büyüyor

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Bursa Ar-Ge ve ta­sarım merkezleriyle üretim kapasitesini artırıyor. Şehirde faaliyet gösteren 129 Ar-Ge ve 29 tasarım merkezi, inovasyon ve yenilikçilik çalış­malarıyla katma değeri yüksek ürünle­rin üretimine öncülük ediyor. Bu mer­kezler, sanayi ve teknoloji sektörlerini bir araya getirerek yeni fikirlerin doğmasına ve üretim sü­reçlerinin daha verimli hale gelmesine katkı sağlı­yor. Bursa, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimin­deki başarılarıyla öne çıkarken, aynı zamanda Ar-Ge ve tasarım yatırımlarıyla istihdam olanak­larını da artıyor. Bursa’nın inovasyon odaklı çalış­maları, Türkiye’nin geleceğinde önemli bir rol oy­namaya devam edecek.

Baran ÇELİK

Beyçelik Holding CEO’su

Ar-Ge yatırımları sürecek

Otomasyon ve teknoloji seviyesi, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme uygulamaları yönünde yapılan çalışmalar sonucunda otomotiv ve iklimlendirme alanında faaliyet gösteren mevcut fabrikalarımızda yüzde 75 bir dijital dönüşüm sağladık. Yeni yatırımlarımızda mevcut akıllı uygulamalarımıza ilave olarak teknoloji seviyesini daha da yükselterek yeni dijitalleşme uygulamalarını da devreye alacağız. Enerji verimliliği yüksek, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde en yeni teknolojilere sahip üretim tesisi yatırımları yapıyoruz.

Ürettiğimiz ürünlerde ve sunduğumuz hizmetlerde inovatif bakış açısıyla stratejilerimizi geliştiriyoruz. Bu strateji doğrultusunda Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapan grubumuzun bünyesinde 4 tanesi otomotiv yan sanayi, 1 tanesi rüzgar türbini kule üretiminde olmak üzere toplam 5 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Ar-Ge yatırımlarımıza ilerleyen süreçte de devam edeceğiz. Beyçelik Gestamp’ın TEKNOSAB’daki yatırımında tüm OEM’lerin ihtiyacı olan teknolojilerde hizmet sağlayıcı olarak bütünleşik hizmet sunacak bir Teknoloji ve Mükemmeliyet Merkezi kurmayı hedefliyoruz. Buna ilave olarak Warmhaus’un TEKNOSAB’daki yeni üretim tesisinde Warmhaus’un ilk Ar-Ge Merkezini açmayı planlıyoruz.

Barış MERT

Korteks Genel Müdürü

Yenilikçi tekstil ürünlerinde öncü

Teknoloji mühendisliğini bünyesinde yapma kabiliyetine sahip olan bir şirketiz. Uluslararası pazarlardaki varlığımızı daha da geliştirmek adına, temel rekabet üstünlüklerimizden biri olarak kabul ettiğimiz Ar-Ge yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Yüksek Ar-Ge yatırımlarımız ve nanoteknoloji alanındaki uygulamalarımız ile, yurt içi ve yurt dışındaki partnerlerimize yenilikçi çözümler üretiyoruz. Aynı zamanda mikro iplik teknolojisinde dünya öncülüğünü elimizde bulunduruyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi, kurulduğumuz günden itibaren sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı polyester iplik üreticileri arasında hep ilk sıralarda yer alan bir şirket olarak, zaman içinde sistematik yatırımlarla kapasitemizi arttırıp, teknolojik yeniliklerle destekledik. 1993 yılında direkt polimerden POY üretimi teknolojisini uygulayan ilk Türk firması olma başarısını gösteren bir şirket olarak, ürün kalitemizi geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarına ve teknoloji geliştirme yatırımlarına devam ediyoruz.

Ahmet ÖZKAYAN

Ermaksan YKB V. ve Gen. Md.

Dışa bağımlılık azalıyor

Firma olarak Ar-Ge faaliyetlerine 2014 yılında başladık. Ar-Ge merkezimizde yarı iletken üretimin yanı sıra; lazer sistemler, sensörler, led çipler, elektronik kontrol sistemleri, gömülü tümleşik devre kartları ve yazılımlar, optik komponentler ve rezenatörler gibi birçok yüksek teknoloji ürünü geliştirip üretiyoruz.

Bu çalışmalar çerçevesinde Türkiye’nin ilk yerli 3 boyutlu metal yazıcısını (katmanlı imalat teknolojileri) ve üretimin ham maddesi titanyum tozunu üreterek, bu alanda ülkemize önemli bir kazanım sağladık. Bu noktada Türkiye’nin ithalata olan bağımlılığının azalmasında da etkin bir rol üstleniyoruz.

Şirket olarak Türkiye’nin ilk özel sektör yarı iletken Optoelektronik Ar-Ge Merkezi’ne sahibiz. EON Photonics markasıyla lazer teknolojileri, FGB sensör, CNC kontrolör, Endüstri 4.0 uygulamaları gibi yüksek teknoloji ürünlerin üretim ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyoruz.

Yüksek teknolojili Optoelektronik Ar-Ge Merkezi ile Ermaksan olarak Türkiye’yi yüksek teknoloji alanında ileri taşıyacak, dışa bağımlılığı azaltacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Ürün geliştirme yetkinliğimiz, proses kabiliyetimiz, çevre ve kullanıcı üretim anlayışı ve ihracat odaklı yaklaşımımızla Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltırken; dijital çağa uygun akıllı ve birbiriyle konuşabilen makineler imal ederek, sektörümüzde Endüstri 4.0’ın öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz.

Muzaffer ÇİLEK

Çilek Holding CEO’su

Özgün tasarımlara imza atmalıyız

2015 yılında hayata geçirdiğimiz Ar-Ge merkezimizde büyük çoğunluğu yüksek lisans ve lisans mezunu, mühendislik ve endüstriyel tasarım temelli, 50’yi aşkın çalışanımızla tasarım, ürün geliştirme, süreç ve yazılım geliştirme faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Üniversitelerle iş birliği çalışmaları ve ortak projeler ile katma değeri yüksek çıktılar elde etmeyi hedefliyoruz.

Bununla birlikte 2016 yılında kurduğumuz Tasarım Merkezimiz ile tüm ürünlerde öncü pozisyonumuz, tematik tasarımlarımız ve uluslararası alandaki bilinirliğimizi sürdürebilmek için daima çocukların beklentilerinden ve hayal dünyalarından ilham alıyoruz. “Düşle” mottosuyla gençlerin ve çocukların hayallerini süsleyen, ihtiyaçlarını gözeten, ergonomik, yenilikçi, eğlenceli, kaliteli, güvenli ve çevreye duyarlı, yeni duygular ve yeni deneyimler kazandıran özgün tasarımlara imza atmak önceliğimizi oluşturuyor.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezimizde yapılan çalışmalarla, inovatif, katma değeri yüksek yeni ürünler ortaya çıkarılıyor ve süre, kalite, verimlilik gibi konularda iyileştirmeler sağlanıyor. Son beş yılda Ar- Ge projelerinin yanı sıra 32 patent başvurusunda bulunduk, 12 patentimiz tescillendi. 11 adet TÜBİTAK destekli projeye imza attık ve 533 adet tasarım tescili aldık. 2023 yılında Ar-Ge merkezi faaliyetlerimiz için ayırdığımız bütçe ciromuzun yüzde 1,5’luk kısmını oluşturuyor.

Sevda KESKİN GÜLMEZ

Güleryüz Otomotiv YK Üyesi

Yüzde 100 elektrikli ve çevreci otobüsler için çalışıyoruz

Otomotiv sektöründe devamlılık için Ar-Ge süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi şarttır. Önümüzdeki dönemde daha çevreci ve sürücü yetkinlikleri sistemlerle kontrol edilebilen ve devamında otonom süreçlerini geliştirerek araçlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz.

Ar-Ge çalışmalarımız yüzde 100 elektrikli ve hidrojen hibrit sistemlerle verimliliği artıran ve 0 emisyona sahip çevreci otobüs projeleri geliştirmek için çalışmalar devam etmektir.

Levent AKYAPAK

Akyapak Makine YK Başkanı

Her özel sipariş yeni bir ürün

Endüstri 4.0’dan enerji verimliliği ve nano teknolojiye, teknik tekstil ve akıllı üretimden suyun geri kullanımına kadar uzanan birçok alanı kapsayan, döngüsel ekonomi tabanlı birçok Ar-Ge projesi üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Teknik tekstiller, farklı sektörleri bir araya getirebilen müthiş yenilikçi bir alan. Teknik tekstiller, sektör bağımsız her alana ürün verilebilecek bir kategori. Müşteri deneyimine odaklandığınızda, yepyeni ürünler çıkarabiliyorsunuz ve bunların hepsi de katma değerli ürünler oluyor. Örneğin biz, yenilenebilir enerjinin en güzel örneklerinden biri olan rüzgâr güllerinin yapılarında kullanılan özel teknik polyester iplikleri üretiyoruz.

Bu kumaşları yapan dünyanın en büyük üreticilerinin tedarikçisiyiz. Ürettiğimiz bir başka özel iplik; su şebekelerinin sökülüp bir daha yapılmasındansa sökülmeden tamirini sağlıyor. Böylece boru değişimine gerek kalmadan tamiri yapılıyor. Bu kumaşın içme suyuyla temasında, insan sağlığı açısından hiçbir sıkıntı bulunmuyor ve bunu uluslararası kuruluşlar ile de belgeliyoruz.

Mustafa EKİNCİ

Doğu Pres YK Başkanı

Endüstri 4.0 alanında önemli adımlar

Ar-Ge projeleri firmamızın daha verimli ve etkin bir üretim yaparak global ölçekte var olabilmesi için hızla devam etmektedir. Hassas kamera kontrol sistemleri alanında yapılan projeler sayesinde tasarımını ve üretimini kendimiz yaptığımız sistemler ile Endüstri 4.0 dönüşümünde oldukça önemli adımlar atmış bulunmaktayız.

Önümüzdeki yıllarda yapacağımız projeler yapay zekâ tabanlı Görüntü İşleme ve Makineler arası haberleşme sitemlerinin kurulumu alanlarına odaklanacağız.

Karbon ayak izimizin takibi ve azaltılması, çevre ve sürdürebilirlik duyarlılığımız ve AB regülasyonları nedeni ile çevre başlıklarında yeni projeler başlatmayı istiyoruz.

Ayhan KORGAVUŞ

Ünver Group YK Başkanı

Ürünlerin yüzde 10 ticarileşti

Ünver Group olarak 2017’den bugüne Ar-Ge Merkezi çatısı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarımızla ilk 500’ün içinde yer alıyoruz. OSB’lerde En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firmalar sıralamasında Türkiye’de 36’ncı, Bursa’da 10’uncu olduk. Ayrıca bu Yatırımları En Çok Artıran Firmalar sırlamasında ise Türkiye’de 39’uncu, Bursa’da 6’ncı olduk. Bunun yanında kurum içindeki süreçleri ve uygulamaları geliştirerek, yeni ürün ve hizmetlere ilişkin önerileri etkin bir şekilde değerlendirerek Öneri Ödülleri’mizle de her bir personelimize Ar-Ge bilincini yerleştiriyoruz. Bu bağlamda projelerimizin yaklaşık yüzde 10’unu ticari ürüne dönüştürmeyi başardık. Maliyetlerin ve rekabetin çok arttığı bu dönemde firmamızı farklılaştıran, öne çıkartan itici güç oldu bu faaliyetler. Ar-Ge çalışmalarımızı verimlilik başta olmak üzere, geri dönüşüm ve çevreciliği de içine alacak şekilde sürdürülebilirlik alanında artırarak devam ettireceğiz.

Emel ÖZKAN TAŞYAKAN

Destek Amortisör YK Üyesi

Farklılığımız Ar-Ge faaliyetlerimiz

Kurulduğumuz günden bu yana Ar-Ge’ye ve yeni ürün geliştirmeye odaklandık. 2020 yılının başından itibaren başladığımız yatırımlar sayesinde hem dijitalleşme hem üretim hem de yönetsel süreçler anlamında teknolojik ve teknik gelişimimiz hız kazandı. Bu doğrultuda 2021 yılının sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Ar-Ge Merkezi olmak için başvurduk. Her yıl zorlaşan bu süreci oldukça kısa bir sürede tamamlayarak Şubat 2022’de Bakanlık tarafından tescilli Ar-Ge merkezi olduk.

Firmamızı sektöründe farklılaştıran en önemli özelliklerden biri Ar-Ge faaliyetleri. Her yıl ürün gamımıza farklı fonksiyona sahip yeni ürünler ekleyerek, katma değeri yüksek ihracat yapıyoruz. Ar-Ge çalışmalarız sayesinde özgün ürünler tasarlayabiliyor, ürün tipine ve üretim alt yapısına göre adetten bağımsız proje çalışmalarına imza atabiliyoruz.

Cirolarımızın yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına ve yüzde 8’ini de teknolojik yatırımlara ayırdık. Ar-Ge Merkezimizin yılda ortalama 10 Ar-Ge projesi yürütme ve 3 patent başvurusu hedefi var.

Ar-Ge çalışmaları neticesinde farklı sektörlere yönelik yeni projeler de geliştirmeye başladık. Emekleme aşamasında olan projelerimizin tamamlanması ve seri imalata dönmesiyle birlikte üretimde atağa geçmek, katma değerli ürünler ile kârlılığımızı artırmak istiyoruz.

Yesari SÜALP

Ermetal CEO’su

Yurt dışı işbirliklerimizi geliştiriyoruz

Şirketimizin Ar-Ge merkezi 2011 yılından itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylıdır ve otomotiv konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ar-Ge merkezimizde yaklaşık 60 kişi yüksek mühendis ile mühendis ve teknisyen istihdam edilmektedir.

Son iki yılda yurtdışı iş birliklerimizi geliştirerek uluslararası projelerde yer almaktayız.

Örneğin 15 Eylül 2022’de, “ITEA Mükemmellik Ödülleri 2022 töreni” düzenlendi. Firma olarak Optimum projesi ile burada ‘mükemmelik’ ödülüne layık görüldük.

Diğer otomotiv şirketimiz Plasmot da TEYDEB ve TÜBİTAK projelerini başarıyla sürdürmektedir.

Yıllar içerisinde gelişen ekonomik koşullara göre Ar-Ge’ye yüzde 3,5-4,5 arasında bir bütçe ayırıyoruz.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında patent, faydalı model gibi kazanımların yanı sıra yurtdışı yayınlarına da önem vererek yaptığımız çalışmaları yayınlayarak bilgimizi paylaşıyoruz.

Ar-Ge çalışmaları gerek şirketimizin gelişimine gerekse müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda yürütülmektedir.

Ufuk ERDOĞAN

Erbab Otomat Genel Müdürü

Patentli ürünler geliştirdik

Geçen yıl Ar-Ge merkezi olmaya hak kazandık. Şu anda Ar-Ge merkezimizde 20 kişilik bir ekibimiz var. Burada gelişen teknolojilere bağlı olarak üretim yöntemlerimizi geliştirmek, müşteri isteklerini karşılayabilmek, kalite hedeflerimizi yükseltmeyi amaçlıyoruz. Otomotiv sektörü başta olmak üzere, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak mevcut üretimimizi geliştirerek başladığımız süreçte kendi patentli markalarımız olan Er-Flex ve Er-Cross markalarını üretir konuma geldik. Patentlerimiz ile bu çalışmaları çeşitlendirmeye devam ediyoruz.

Geliştirdiğimiz Er-Cross, yüksek bası dayanımına sahip ve düşük yoğunluğu sayesinde tercih edilen bir yapı elemanıyken, Er-Flex ise yüksek bası dayanımı ve formlanabilir bir yapıya sahip. Er-Flex de düşük yoğunluğu ile tercih edilen bir yapı elemanı. Bu ürünlerimiz otomotiv, yat, otobüs, savunma sanayi ve inşaat gibi birçok farklı sektörde kullanılabiliyor. Ayrıca muadil kullanılan ürünlerine göre hafiflik ve mukavemet sağlamakta.

Bunun yanında üretim tezgahlarımız için yüksek basınçlı pompa yaptık. TÜBİTAK’a sunumunu yaptığımız projelerimizi değerlendirme aşamasındayız.