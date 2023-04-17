Bursa çınarları sanayiyi kalkındırıyor
Ülkemizin üretim üssü Bursa’da bulunan Türkiye sanayisinin köklü kuruluşları, üretimleri, ihracat başarıları, Ar-Ge çalışmaları ve hayata geçirdikleri projelerle sektörlerinde öncü olmayı sürdürüyor.
Türkiye’nin sanayi yolculuğunun başladığı Bursa’nın ‘çınar’ niteliğindeki kuruluşları, inovasyonları, sürdürülebilirlik anlayışları ve çevreci üretimleriyle geleceğe emin adımlarla yürüyor.
Korteks sürdürülebilir gelecek için üretiyor
Dünyanın en büyük iplik üreticilerinden olan Korteks, akıllı ve sürdürülebilir tekstillere yaptığı yatırımlar sayesinde Türkiye’nin katma değerli tekstil üretimi ve ihracatında öncü oluyor. Firma, teknik tekstillerdeki uzmanlığıyla savunma sanayinden sağlık endüstrisine, otomotivden ev tekstiline kadar uzanan birçok alanda sunduğu katma değeri yüksek ürünlerle dikkat çekiyor.
Yıllık 200 bin ton üretim gücüyle Türkiye’nin iplik üretiminin yüzde 17’sini tek başına karşılayan Korteks, 5 kıtada 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Korteks Genel Müdürü Barış Mert, gelecek hedeflerini belirlerken yaptıklarının daha iyisini yapmaya odaklandıklarını ve kendileriyle rekabet halinde olduklarını vurguladı.
Gelecek hedefleri ile ilgili attıkları her adımda odaklarına sürdürülebilirliği aldıklarını ifade eden Mert, bu kapsamda 2021 yılında 10 milyon dolarlık yatırımla, yüzde 100 pet şişeden polyester filament iplik üretimi sağlayan Polimer Geri Dönüşüm Tesisleri’ni devreye aldıklarını anımsattı.
Geçtiğimiz yıl 345 milyon dolar ciroya ve 55 milyon dolar ihracat rakamına ulaştıklarını dile getiren Barış Mert, 2022 ve 2023’te 60 milyon dolar tutarında yatırımlarının bulunduğunu ifade etti.
Cumhuriyetin 100’üncü yılında Zorlu Grubu’nun kuruluşunun 70’inci yıl dönümünü kutlayacağını belirten Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Bu iki gelişmeye paralel olarak biz de kendimize büyük hedefler koyduk. 2023’ten beklentilerimiz yüksek. Sürdürülebilirliği odağımıza alarak iş süreçlerimizi yürüteceğiz” dedi.
Özdilek’in başarıları ödüllerle taçlanıyor
Bursa’nın köklü kuruluşlarından Özdilek Holding, başarılarıyla ulusal arenada takdir topluyor.
Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards – Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde halk jürisinin oylarıyla Ev Tekstili kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülü Özdilek Ev Tekstili’ne gitti. Kendi kategorisinde yer alan markaları geride bırakarak birinci olan Özdilek Ev Tekstili, 2,3 GAP skoru ve 0,7 sektör ortalamasıyla marka gücünü kanıtladı.
Teknoloji ve bilişim alanındaki fark yaratan projeleriyle Özdilek Holding’in yenilikçi markası olan Özveri Ar-Ge Merkezi ise RDCONF22 Internetional Conference on Design, Research and Development’te iki ayrı projesiyle iki ayrı ödül kazandı. Özveri Ar-Ge merkezinin geliştirmiş olduğu, dönüştürücü tabanlı doğal dil işleme yöntemleri ile kurum içi iş taleplerinin sınıflandırılmasını kapsayan Corewish Asset, “Tüm Sektörlerde En İnovatif Proje” kategorisinde birinci oldu. Özveri Ar-Ge merkezi, mağaza ve market raflarında bulunan ürünlerin barkod ve satış fiyat etiketlerini tespit eden TagSpot ile “Tüm Sektörlerde En İyi Yazılım Ar-Ge Projesi” kategorisindeki üçüncülük ödülüyle ise başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Akıllı fabrikalara Durmazlar imzası
Sac işleme makineleri alanında sektörünün lider firması olan Durmazlar, akıllı fabrika devrimi için düğmeye bastı.
Son teknoloji ile donatılmış geniş üretim bölümlerine sahip fabrikaları, sac işleme makineleri, otonom ve robotik teknolojili konfigürasyonları ve Endüstri 4.0 uygulamaları ile geleceğin teknolojilerine imza atan Durmazlar, Türkiye’nin ilk tramvay ihracatını gerçekleştiren marka olmanın da gururunu yaşıyor. Durmazlar, çağımızın en büyük üretim devrimlerinden biri sayılan tam otomatik üretim yapan, akıllı fabrikalar hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağladı. Durmaz Makina, Durma makinasıyla 2021 yılında lansmanını yaptığı Akıllı Hat Çözümleri ile müşteri ihtiyacına yönelik tasarlanan bütünleşik makinalar grubunun, proseslere tamamen adapte edilmesiyle oluşan sac işleme makinaları entegrasyonunu sağlıyor. Durmazlar Makina; konusunda uzman ekibi vasıtasıyla müşterinin tüm proseslerini parça bazında fizibilitelerle değerlendirip, gerçekleştirdiği zaman-maliyet etütleriyle birlikte üretimin ilk anından sonuna kadar kalite ve tolerans standardizasyonunu sunmayı hedefliyor. Böylece Durma; Akıllı Hat Çözümleri ile, üreticinin farklı üretim aşamalarını verimli olarak birbirine entegre edebilmesine imkan tanırken aynı zamanda hatlar arası aktarım maliyet ve sürelerinin minimize edilmesini hatta ortadan kalkmasını sağlıyor. Türkiye’de Endüstri 4.0 Platformu’nun kurucusu olan Durmazlar, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, gerçekleştirdiği başarılı uygulamalarla bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor.
Beyçelik Holding yatırımlarıyla Türkiye’ye katma değer sağlıyor
Beyçelik Holding yeni yatırımlarıyla ülke ekonomisine sağladığı katma değeri artırıyor. Otomotiv yan sanayi, enerji, iklimlendirme ve sigorta alanlarında toplam 23 şirketi ve 5 bini aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Beyçelik Holding, 2022 yılında gerçekleştirdiği 181 milyon dolarlık ihracatı bu yıl yüzde 34 artırmayı hedefliyor.
Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, Holding olarak 6,3 milyar TL’lik üretim tesisi yatırımlarının bulunduğunu anımsatarak, yeni yatırımlar ile üretim kapasitelerini artırırken bulundukları lokasyonlarda da ek istihdam yaratmayı amaçladıklarını söyledi.
2023 yılında otomotivde toplam üretim alanlarını 270 bin metrekareye çıkartmayı planladıklarını kaydeden Çelik, 1.650 kişiye ek istihdam yaratmayı amaçladıklarını belirtti. İklimlendirme alanlarında faaliyet gösteren şirketleri Warmhaus’un fabrikalarını tek bir çatı altında toplamak için TEKNOSAB’a taşıma planlarının olduğunu ifade eden Çelik, kombi üretiminde yüzde 25, panel radyatörde yüzde 35’lik kapa-site artışı sağlayacaklarını bildirdi. Beyçelik Elawan Renewables Yenilenebilir Enerji Üretim’in santrallerinde kapasite artışı için yatırımlarının devam ettiğini açıklayan Çelik, rüzgar türbini kulesi üretimi yapan Gesbey için de yeni bir fabrika yatırımı planladıklarını sözlerine ekledi.
Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, sadece üretim ve ekonomik başarı elde etmenin yeterli olmadığına değinerek, “Aynı zamanda insana, çevreye ve topluma duyarlı bir kurum olmanın gerekliliğinin bilincindeyiz. Bu yüzden sürdürülebilirlik konularını iş stratejilerimize entegre ettik” dedi.
Coşkunöz Holding yatırımlarını artırıyor
Otomotiv, savunma, havacılık, bilişim ve lojistik sektörlerindeki 12 şirketiyle faaliyetlerini sürdüren Coşkunöz Holding, geçtiğimiz yıl cirosunu yüzde 30’un üzerinde ve ihracatını yüzde 69 oranında artırmayı başardı.
Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, 2022’de cirolarının 500 milyon euroya ulaştığını belirterek, gelecek dönem hedefleri hakkında şunları söyledi:
“2023 yılında ciromuzu yüzde 15, ihracatımızı ise yüzde 35 artırmak istiyoruz. Yurt dışı yatırımlarımızın ciromuz içindeki payını ise yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Global çözüm ortağı olma hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içinde ciromuz da ihracatın payını yüzde 40’a çıkarmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 2025 yılına kadar en az iki ülkede daha yatırım yapmayı planlıyoruz.”
Coşkunöz Holding’in en büyük hedeflerinden biri olan global oyuncu olma stratejisi doğrultusunda sadece ihracat yapmanın yeterli olmadığına değinen Erdem Acay, yurt dışındaki proje ortaklarıyla stratejik iş birlikleri içinde olmayı düşündüklerini söyledi. Acay, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika, Türki cumhuriyetler ile Rusya pazarlarında proje ortaklarıyla yatırım ve stratejik iş birlikleri kurarak, ayak izlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda genişlettiklerini bildirdi.
Gökçelik geleceğe yatırım yapıyor
Depo ve raf sistemlerinde 48 yıllık tecrübeyle 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Gökçelik, teknolojik gelişmeler ve dünyada iş yapış şekillerinin değişmesine paralel olarak yeni ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunuyor.
Sürdürülebilirlik anlayışıyla 2023 yılında da Ar-Ge ve yeni teknoloji yatırımlarına devam edecek olan firma NOSAB ve TEKNOSAB’da iki yeni yatırım projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.
Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, yeni teknolojik gelişmelerle birlikte dünyada iş yapış modellerinin değiştiğini belirterek, “Biz de bu değişikliğe uyum sağlayan yeni ürünler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz Hassan kasa altı ve Mobile Rack ürünlerimizi geçtiğimiz yıl piyasaya sunduk” dedi. Sürdürülebilirliğin Gökçelik için büyük öneme sahip olduğunu belirten Yalçın Aras, bu kapsamda NOSAB’daki Gökçelik Depo Sistemleri fabrikalarına GES kurduklarını dile getirdi. Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras sürdürülebilirlik anlayışlarıyla, Ar-Ge ve yeni teknoloji yatırımlarına bu yıl da devam edeceklerini bildirerek, NOSAB ve TEKNOSAB’ta iki yeni yatırım projesini hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
Ermaksan Endüstri 4.0’a öncü olmayı hedefliyor
Makine sektöründe yarım asrı aşan köklü bir geçmişe sahip olan Ermaksan, kurulduğu günden bu yana insana, teknolojiye ve makineye yatırım yapmayı sürdürüyor.
Ermaksan, ürün geliştirme yetkinliği, proses kabiliyeti, çevre ve kullanıcı dostu üretim anlayışı ve ihracat odaklı yaklaşımıyla Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltırken; dijital çağa uygun, akıllı ve birbiriyle konuşabilen makineler imal ederek, sektöründe Endüstri 4.0’ın öncülerinden olmayı hedefliyor.
Türkiye’nin ilk özel sektör yarı iletken Optoelektronik Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan firma, EON Phototonics markasıyla da lazer teknolojileri, FBG sensör, CNC kontrolör, Endüstri 4.0 uygulamaları gibi yüksek teknoloji ürünlerinin üretim ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Firma, Optoelektronik Ar-Ge Merkezi’nde bilimden ve yenilikçilikten aldığı güçle katma değeri yüksek ürünler imal ederek, verimliliğin ve rekabet gücü yüksek bir ortamın oluşturulmasının yanında Türkiye’nin uluslararası arenada rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlıyor.
Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Ülkemizin daha da kalkınıp gelişmesinin en önemli anahtarlarından biri, teknoloji üreten ve geliştiren yerli sanayiye daha fazla önem gösterilmesidir. Çünkü makine sanayisi, ülkelerin gelişmişlik göstergelerinin en başında gelmektedir” dedi.
Bursa’nın dünyaya açılan markası: Çilek Mobilya
“Düşle” mottosuyla gençlerin ve çocukların hayallerini süsleyen özgün tasarımlarıyla bir dünya markası olan Çilek Mobilya, yeni yatırımlarıyla pazarda söz sahibi olmayı sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl üretim te- sislerinden depolama alanlarına, yenilenebilir enerji yatırımlarından yeni satış noktalarına kadar ciddi yatırımları hayata geçiren Çilek Mobilya, yurt içi net satışlarını yüzde 90 oranında artırmayı başardı. 2007 yılından bugüne Turquality Destek Programı’ndan faydalanan markalar arasında yer alan Çilek Mobilya, 5 kıtada, 71 ülkede ve 500’ün üzerinde satış noktası ile Bursa’yı ve İnegöl’ü dünyada en iyi şekilde temsil ediyor. 2023 yılına da planlarını, küresel resesyon beklentilerini de dikkate alarak, büyüme odaklı yaparak girdiklerini kaydeden Muzaffer Çilek, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afetler hepimizi büyük üzüntüye ve acıya boğdu. Dünya üzerinde görülmemiş bir etki yaratan bu büyük depremlerin ülkemiz ekonomisine yeni yükler getireceğinin farkındayız. Biz de bu doğrultuda üzerimize düşeni yaparak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Afrika’nın bazı ülkelerinde ve Uzakdoğu’da yönetim ofisi, depo ve bayrak mağazalar oluşturma, üretim hatlarında kullandığımız makinelerde yeni otomasyon çalışmaları, makine parkurumuzun modernize edilmesi gibi planlarımız bulunuyor” dedi.
Ermetal robotik yatırımlara odaklandı
Duayen sanayici Fahrettin Gülener’in kurduğu Ermetal Şirketler Grubu yarım asrı geride bıraktı. Otomotiv, mobilya, eğitim ve gıda sektörlerinde girişimi bulunan Ermetal Şirketler Grubu, ülke ve Bursa sanayisinin gelişimde önemli rol oynadı. Deneyimini gençlere aktarmak amacıyla ERTEV’i kuran Ermetal, geleceğin sanayicilerini yetiştiriyor. Ermetal Şirketler Grubu CEO’su Yesari Süalp, 2022 yılında sürdürülebilirlik, verimlilik artışı ve yeni projeleri kapsamında yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Sanayi yapılarında yarım asırlık tecrübe: Sinta
Sanayi yapıları, altyapı, arıtma tesisi, otel, okul, hastane ve AVM inşaatları konusunda yarım asırlık tecrübeye sahip Sinta Sanayi İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş., sağlam yapıları ve güvenli imalatıyla başta sanayi yapıları olmak üzere Bursa’nın önde gelen projelerinde tercih sebebi oluyor. Geçtiğimiz yıl cirosunu yüzde 75 artıran firma, gerçekleştirdikleri yatırımlarla prefabrik te-sislerindeki kapasitelerini artırmayı ve başarılı performansını 2023’e taşımayı hedefliyor.
Sinta Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlker Oral, sektörlerinde yarım asırdır başarıyla faaliyetlerini sürdürmenin sırrını ise çalışanlarının aidiyet duygularını yüksek tutarak, kaliteli imalat yapmaları şeklinde açıkladı.