Bursa Busworld’e çıkarma yaptı
Dünyanın en büyük otobüs ve yan sanayi fuarı olan BUSWORLD’ün Avrupa ayağı olan Busworld Europe, Belçika’nın Brüksel şehrinde düzenlenirken Bursa’dan 41 firma katılarak son teknoloji ürünlerini sergiledi.
Göksel BAŞARAN
Otobüs ve otobüs işletmecileri (özel ve kamu), araç üreticileri, bileşen, aksesuar ve yazılım tedarikçileri 7-12 Ekim tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde Busworld Europe fuarında bir araya geldi. 46 farklı ülkeden 900’den fazla katılımcının yer aldığı fuar bu yıl 26’ıncı kez düzenlendi.
Fuara, Türkiye’den 93, Bursa’dan 41 firma katılarak son teknoloji ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Busworld, otobüs ve yolcu otobüsü endüstrisine yönelik fuarların pazar lideri konumunda. 1971’den beri Avrupa’da (Brüksel), Türkiye’de (İstanbul), Güneydoğu Asya’da (Jakarta), Orta Asya’da (Nur-Sultan-Kazakistan), Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da (Arjantin - Buenos Aires) BUSWORLD Fuarları düzenleniyor.
Hasan Keskin
Güleryüz Otomotiv YKB Vekili
Elektrikli
araçlarımıza ilgi
yoğundu
½100 Elektrikli araçlarımız olan, çift katlı üstü açık EV Panora ve yine 12 m alçak tabanlı EV Ecoline sergiledik. Avrupa müşterilerinin elektrikli araçlara olan ilgisi yoğundu. Busworld Europe sektörün en önemli fuarı. Özellikle Avrupa pazarına hitap etmemiz dolayısıyla direkt olarak hedef kitlemize ulaşabilmemizi sağlıyor. Ayrıca sektörün önde gelen yedek parça üreticilerinin de bu fuarda yer alması tedarikçilerimizi ve alternatifleri görebilmemiz açısından önem arz ediyor. Firmamız açısından oldukça verimli bir fuar geçirdik.
Güleryüz markasını bilenler eski müşteriler ve kontakların haricinde yenilerini de portföyümüze katabildik.
Umut Özdeş
Canel Otomotiv Genel Müdür
Trendler
hakkında fikir
edindik
Otobüs imalatçısı müşterilerimiz için ürettiğimiz Motor Kapağı, Acil çıkış kapısı, klapeli çerçeve gibi ürünlerimizi sergiledik. Bunu yanında özel amaçlı üretilen kabin kapısı ve hafif ticari araçlar için batarya taşıyıcı ürünün 6082 YOVA malzemesi ile ürettiğimiz yan profilinin kesitini sergiledik. Busworld fuarı, hem hali hazırda çalıştığımız müşterilerimize yeni ürünler için hem de potansiyel çalışmak istediğimiz uluslararası müşterilerimizin ilgili kişilerine ulaşabilmek için fırsat sunmaktadır. Bunun yanından sektördeki rakiplerimizin ürünlerini artısı ve eksisi ile değerlendirmemize olanak sağlıyor. Fuara katılım ziyaretçi olarak yüksek düzeydeydi. Bununla birlikte geniş bir müşteri portföyü ile Busworld 2023 beklentilerimizi karşılamıştır. Diğer taraftan kişiye özel dönüşüm yapan üst yapıcılar dediğimiz üretim grubunda da önemli bir imalat noktasıdır. Bu nedenle Busworld 2023’te Bursa birçok firma ve çok sayıda çalışan profesyonel ile temsil edilmiştir.
Rengin Eren
Erener Otomotiv YKÜ
Araçlarımız
büyük ilgi
gördü
Erener olarak Busworld fuarına 8. katılışımız bu yıl. Iveco ve Mercedes şase tavanlı, turizm, okul ve şehir içi taşımacılığa yönelik farklı modellerimizin de olduğu farklı kategorilerde toplam 9 araç sergiledik. VIP kategorisinde EQV Mercedes Vito (Elektrikli) ile birlikte Iveco Şase CNG’li çevre dostu Revolution S XL modelimizin lansmanını Brüksel’de yaptık. Araçlarımız çok ilgi gördü. Busworld üretici ve tedarikçileri müşterilerle bir araya getiren en büyük platform. Dolayısıyla yeni pazarlar edinmek, mevcut pazarları genişletmek bakımından oldukça önemli bir fuar. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Busworld’un tüm holleri Türkiye’den çok sayıda üretici ve tedarikçiyle doluydu. Büyük otobüslerin yanında, 6 ila 10 metre kategorisinde 30 ila 40 yolcu taşıyabilen kompakt araçlara ilgi çok fazla. Mini/Midibüsler zaten Türk şirketlerinin DNA’sında var. Son yıllarda Avrupa pazarındaki boşluğu Türk şirketleri doldurdu. Bu alanda deneyimli birçok Türk firmasının araçları dünyanın hemen her ülkesine ihraç ediliyor. Sektörün önde gelen firmalarından biri olarak ülkemizi dünyada doğru şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.
Mehmet Kazangil
NSK Group İcra Kurulu Başkanı
Otobüs üreticileri
ile ilişkilerimiz
güçlendi
NSK Group olarak ROTA markası ile ticari araçlar için üretimini yaptığımız direksiyon, süspansiyon ve hidrolik parçaları ile ilk kez katıldığımız Bu fuar, şirketimiz için önemli bir organizasyondur. Çünkü dünya genelindeki ana sanayi otobüs üreticileriyle buluşmamıza olanak sağlamaktadır. Busworld Europe fuarının hafta sonuna gelen günleri hariç beklentilerimizi büyük oranda karşıladı. Fuarda çalıştığımız otobüs üreticileri ile ilişkilerimizi güçlendirdik. Öte yandan çalışmadığımız firmalara da şirketimizi ve ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Fuara Bursa’dan katılan firmalar özellikle otobüs ve yan sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bu firmaların profillerine ve iş hacimlerine baktığımızda her biri kendi alanının başarılı firmalardır. Bursalı firmaların sadece Türkiye için değil, dünya otomotiv endüstrisi için de kritik bir öneme sahip olduğuna söyleyebilirim. Her geçen gün Bursa, otomotiv sektörlerdeki konumunu daha da güçlendirmektedir.
Mesut Erduman
Erduman Otomotiv Genel Müdürü
Yeni firmalarla
Görüştük
Fuarda özel donanımla hazırladığımız 2 Adet Vip tasarıma sahip Mercedes VClass model aracımızı ve 1 Adet DAF T900 Model 37+1 yolcu kapasiteli otobüsümüzü sergiledik. Busworld Europe otobüs, minibüs ve otomotiv yedek parça üreticilerinin buluştuğu dünyanın en prestijli ve ziyaretçisi olan büyük bir girişimdir. Sektördeki yeri bu yüzden önemli bir noktadadır. Birçok ülkeden katılımcı ve ziyaretçi Busworld’ü önemsemektedir. Firmamız satış potansiyelinin yüksek olacağı bazı yeni firmalarla görüşmeler sağlamıştır. Üretim, pazarlama ve her türlü yeni oluşum yaratım sürecinde otomotiv ve yan sanayi sektörünün öncü şehridir.
Rafet Mutlu
Bursa Trim Oto Dış Tic. Mdr.
Fuar beklentilerimizi karşıladı
Belçika’daki Busworld fuarına 7. kez katılıyoruz. Otobüs ve minibüs grupları için ürettiğimiz yeni ürünlerimizi sergiliyoruz. Otobüs pazarının önemli fuarlarından biri olan Busworld, ürünler ile hedef kitleleri buluşturma anlamında çok önemli bir yere sahiptir. Sektöre yeni katılan firmaları görmek, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek ve yeni işbirliği fırsatları yaratması anlamında Busworld Europe’u önemli fuarlarından biri olarak görüyoruz. Fuar beklentilerimizi oldukça karşıladı diyebiliriz. Gerek yeni müşteriler elde etmek gerekse mevcut müşterilerimizle bire bir görüşme imkanımız oldu. Ayrıca fuarda katılımcı olarak yer alan tedarikçi ve potansiyel yeni müşterilerimizi stantlarında ziyaret ederek gelecekteki işbirliği için olumlu görüşmeler sağlandı. Sektördeki bilgi birikimi, tecrübe, geniş ürün yelpazesi, yüksek ihracat potansiyeli ve Türkiye’nin coğrafi avantajlarından dolayı, oto yan sanayi sektörü yabancı yatırımcıları kendine çekmektedir. Bu da Bursa’nın daha çok kalkınması ve istihdam sağlaması anlamında çok önemli ve gurur vericidir.
Murat Arslan
GRL Otomotiv Genel Müdürü
Başarılı bir fuar
geçirdik
Fuarda firmamızın üretimi olan yolcu koltuklarımızı sergiledik. Bu fuar otobüs, minibüs ve yan sanayicileri için sektörün en büyük ve en önemli fuar. Hem mevcut müşterilerimizle görüştük hem de yeni müşterilere ulaşma fırsatı yakaladık. Gayet başarılı bir fuar oldu. Bursa otobüs sektörü açısından çok önemli bir yere sahip. Özellikle yolcu koltuğu açısından bakıldığında Bursa’nın dünya üzerinde herhangi bir rakibi veya alternatifi yok.
Engin Işık
Engin Otomotiv Genel Müdürü
Fuarlar ihracatımıza
katkı sağlıyor
Busworld Europe Fuarı’nda minibüsler için otomatik kapı ve elektrikli kayar basamak sergiledik. Uluslararası fuarı olduğu için dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcı ve ziyaretçi geldi. Biz de ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Bu fuar sayesinde birçok ülkeye ihracat yapmaktayız. Bu yıl fuarda ziyaretçi sayısı fazla idi, firma olarakta bizim de beklentilerimizi karşıladı. Fuar, Bursa sayesinde bir zenginlik oluşturdu. Bursa otobüs ve yan sanayinin kalbi konumunda. Busworld Fuarı İstanbul’da da yapılıyor fakat bu verimi alamıyoruz.
Kemal Elmas
Keyes Engineering Genel Müdürü
Şirketimizi tanıtma
fırsatı bulduk
Otomatik yangın söndürme sistemi, CNG ve hidrojen yakıt hattı komponentleri (valf, regulator, tank, manometre, dolum ağzı, borular ve fitting), direksiyon kolonu ve simidi ile gaz pedalı ürünlerimizi sergiledik. Fuarın bizler için önemi yurtiçi pazarında sağladığımız domanisyonu Avrupa pazarında da sağlayıp iş hacmimizi genişletmek ve yeni iş birlikleri kurarak tedarik ağımızı güçlendirmek. Birçok OEM ve üreticiler ile yüz yüze görüşme fırsatı ve şirketimizi tanıtma fırsatı bulduk. Ama açıkçası daha kalabalık ve ilginin daha fazla olmasını bekliyorduk. Bursa için açıkçası otomotiv sektörünün kalbi diyebiliriz. Karsan, Güleryüz, Renault, Tofaş gibi birçok OEM’in ve ayrıca geniş tedarikçi portföyünün yer aldığı zengin bir iş ağına sahip.
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