BUMATECH başlıyor

Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşma adresi BUMATECH, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 29 Kasım - 2 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan BUMATECH, uluslararası nitelikteki 21. Bursa Metal İşleme Teknolojileri 14. Saç İşleme Teknolojileri ve 20. Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında buluşturacak. Fuara 70 ülkeden 45 bine yakın profesyonel ziyaretçi, 25 ülkeden 400’ün üzerinde firma katılırken Bursa’dan 108 firma son teknoloji ürünlerini sergileyecek.